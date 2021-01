Six pays européens ont qualifié l’annonce de Pfizer d’un retard temporaire des livraisons de vaccins COVID-19 comme « inacceptable », appelant Bruxelles à assurer « la transparence et la stabilité ».

Une porte-parole de Pfizer Danemark a confirmé vendredi que pour que l’entreprise atteigne son objectif de 2 milliards de doses pour l’année, les installations de son usine de Puurs, en Belgique, doivent être adaptées, ce qui « nécessite de nouveaux tests de qualité et des approbations des autorités ».

« En conséquence, moins de doses seront disponibles pour les pays européens à la fin du mois de janvier et au début du mois de février », a-t-elle ajouté.

Les ministres de la Santé du Danemark, d’Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie et de Suède ont écrit dans une lettre conjointe à la Commission européenne après l’annonce que «cette situation est inacceptable».

« Non seulement cela a un impact sur les calendriers de vaccination prévus, mais cela diminue également la crédibilité du processus de vaccination », ont-ils ajouté.

Ils demandent au commissaire à la santé du bloc d’insister auprès de Pfizer « sur la nécessité d’assurer la stabilité et la transparence des livraisons en temps opportun ».

Le retard aura un impact sur tous les pays européens.

L’Institut norvégien de santé publique (FIH) a déclaré dans un communiqué que « cela signifie qu’au cours de la semaine 3, nous recevrons 7 800 doses de moins que ce que Pfizer avait précédemment signalé ». Il a ajouté qu’il pourra « compenser cette réduction des livraisons avec le stock d’urgence » qu’il a créé.

Euronews a contacté la Commission européenne pour s’enquérir des livraisons attendues des États membres de l’UE à l’avenir.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré aux journalistes à Lisbonne, au Portugal, qu’elle « avait immédiatement appelé le PDG de Pfizer » après l’annonce.

« Il m’a rassuré que toutes les doses garanties du premier trimestre seront livrées au premier trimestre. Il est personnellement sur le point de réduire la période de retard et de s’assurer qu’ils rattraperont le plus vite possible », a-t-elle ajouté.

Bruxelles a acheté quelque 2 milliards de doses de vaccin à plusieurs entreprises pour une utilisation dans les 27 États membres. Le contrat avec Pfizer / BioNtech porte sur 600 millions de doses, dont la moitié devrait être livrée avant septembre.

Cependant, la Commission ne supervise pas la distribution des doses aux États membres et chaque pays est également responsable de sa stratégie de vaccination. Les États membres de l’UE ont commencé à vacciner les gens le 27 décembre dans le cadre d’un déploiement coordonné.

L’Italie, pays le plus durement touché d’Europe continentale, a jusqu’à présent administré 972 000 des 1,4 million de doses qu’elle a reçues – la plus grande quantité en termes numériques. Elle est suivie de l’Allemagne et de l’Espagne où 842 455 et 672 186 doses ont été utilisées respectivement.

Mais avec plus de 2 263 doses administrées pour 100 000 habitants, le Danemark a pour l’instant inoculé la plus grande part d’habitants. L’Irlande et l’Italie viennent ensuite avec plus de 1 600 doses pour 100 000 habitants.

Le Royaume-Uni, qui a commencé sa campagne de vaccination près de trois semaines plus tôt, est loin devant avec plus de 3,2 millions de personnes vaccinées, ce qui représente 5 100 doses pour 100 000 personnes.