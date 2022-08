Vaccins COVID : Pourquoi si peu d’enfants ont-ils reçu leur vaccin ?

Une probabilité plus faible de maladie grave due au COVID-19 et le désir de disposer de plus de données pourraient être les raisons pour lesquelles certains parents ont choisi de ne pas faire vacciner complètement leurs enfants, explique le Dr Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses.

S’adressant à Your Morning de CTV lundi, Bogoch a déclaré qu’une des raisons pour lesquelles les parents pourraient ne pas vacciner leurs enfants avec deux doses pourrait être que les enfants ont tendance à ne pas tomber aussi malades du COVID-19 que les adultes.

“Bien sûr, nous savons que les enfants peuvent encore tomber malades et nous avons constaté une augmentation des hospitalisations pédiatriques”, a-t-il déclaré. “Mais par rapport aux cohortes plus âgées en général avec COVID-19, ils ne tombent tout simplement pas aussi malades.”

Bogoch a déclaré que les enfants souffrant de problèmes médicaux sous-jacents sont hospitalisés de manière disproportionnée pour COVID-19 et devraient se faire vacciner à cause de cela.

“Et je pense qu’en prenant du recul, je pense que les parents veulent juste faire ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants”, a-t-il déclaré.

“Certains parents ont sauté le pas lorsque les vaccins sont devenus disponibles pour cette tranche d’âge. D’autres ont encore des questions ou des préoccupations persistantes et je pense qu’il est important qu’ils prennent leur temps pour répondre à ces questions et préoccupations.”

Bien que cela puisse signifier attendre plus de données ou parler à un fournisseur de soins de santé, a déclaré Bogoch, avec le temps, il pense que davantage d’enfants âgés de 5 à 11 ans recevront leurs deux premières doses, ainsi qu’un rappel.

Au 14 août, un peu plus de 42% des enfants âgés de 5 à 11 ans avaient reçu deux doses d’un vaccin COVID-19, bien en deçà de l’absorption observée dans les groupes d’âge plus âgés.

Vendredi, l’administrateur en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a annoncé que Santé Canada avait autorisé le vaccin Pfizer-BioNTech comme rappel pour les enfants de 5 à 11 ans.

La posologie pour les enfants de 5 à 11 ans est inférieure à 10 microgrammes pour le vaccin Pfizer-BioNTech, contre 30 microgrammes pour les 12 ans et plus.

Le Comité consultatif national de l’immunisation affirme que les enfants ayant des conditions médicales sous-jacentes ou qui sont immunodéprimés, ce qui les expose à un risque accru d’infection grave par COVID-19, devraient recevoir un rappel au moins six mois après avoir reçu leur deuxième injection.

Tam a déclaré vendredi que d’autres enfants du groupe d’âge 5-11 ans pourraient également recevoir un rappel six mois après avoir reçu leur deuxième injection.

Bien que le risque de conséquences graves du COVID-19 soit “généralement rare” pour ce groupe d’âge, elle a déclaré qu’il “est évitable si vous vous faites vacciner”.

“Je pense donc que donner aux gens le choix et fournir aux parents et aux enfants des informations sur l’efficacité d’un vaccin et l’importance du rappel peut les aider à faire ce choix”, a-t-elle déclaré.

Bogoch a déclaré qu’il s’attend à ce que les cas de COVID-19 et de grippe augmentent cet automne alors que les gens passent plus de temps à l’intérieur, y compris les étudiants qui retournent en classe et les adultes qui sont au bureau.

Mais il a averti que l’hiver pourrait être aggravé par les défis continus du système de santé canadien.

«Nous avons entendu à maintes reprises à quel point notre système de santé est vraiment surchargé et qu’il y a des défis importants en matière de dotation en personnel dans le système de santé», a-t-il déclaré.

“Donc, lorsque vous tenez compte de tant de choses différentes – les maux réguliers et les glissades et les chutes qui se produisent en hiver, une saison COVID, la saison de la grippe, d’autres virus respiratoires que nous obtenons en hiver, ainsi que le manque de personnel dans les soins de santé – je pense malheureusement, nous allons avoir un hiver un peu difficile devant nous.”

Regardez l’interview complète avec le Dr Isaac Bogoch en haut de l’article. Avec des fichiers du rédacteur et producteur du Bureau parlementaire de CTV News, Spencer Van Dyk.

PRÉOCCUPATIONS COVID-19 ?

En tant que parent, avez-vous des inquiétudes concernant la transmission de la COVID-19 alors que votre enfant retourne à l’école ? Vous envisagez de faire vacciner vos enfants avant la reprise des cours ou de les inscrire en apprentissage virtuel ?

Partagez votre histoire en nous envoyant un courriel à dotcom@bellmedia.ca, et incluez votre nom et votre emplacement. Vos commentaires peuvent être utilisés dans une histoire de CTVNews.ca.