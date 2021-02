Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter Front Page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les vaccins Covid-19 seront offerts à tous les plus de 50 ans d’ici mai

L’Angleterre et le Pays de Galles espèrent vacciner tous les plus de 50 ans d’ici début mai, a-t-il émergé aujourd’hui, après un briefing chaotique de Downing Street. Ce matin, le Cabinet Office a envoyé un avis de presse confirmant que les élections locales auraient lieu le 6 mai parce que « la confiance » que les cohortes 1-9 seraient vaccinées à ce moment-là. Un porte-parole du n ° 10 a ensuite affirmé que cela avait été publié « par erreur » et avait été retiré, seulement pour confirmer qu’il était correct dans une torsion bizarre quelques minutes plus tard. Matt Hancock a depuis confirmé le plan, mais a souligné qu’il dépendait de l’offre. Lisez la liste des priorités pour le déploiement. Cela intervient alors que le gouvernement gallois a déclaré que les enfants âgés de trois à sept ans retourneraient à l’école à partir du 22 février. Sage a déclaré que le taux de R du Royaume-Uni était tombé entre 0,7 et 1,0 et qu’une nouvelle étude montre que le vaccin d’Oxford est capable de combattre la variante britannique Covid. .

Entre-temps, le Gouvernement a confirmé que sa politique de quarantaine dans les hôtels sera lancée le 15 février, les hôtels participants étant informés pendant une « période initiale » de 45 jours – au moins jusqu’au 31 mars. Selon certains experts, ces installations pourraient encore exister sous une forme ou une autre pendant toute la durée du séjour. 2022. Le gouvernement s’efforce toujours d’obtenir une capacité suffisante, mais certaines grandes chaînes hôtelières ayant des propriétés dans et autour des principaux centres aériens du pays ont déjà confirmé qu’elles proposeraient des chambres. Voici les prétendants aux hôtels de quarantaine d’Heathrow, classés et notés.

Von der Leyen plaide accidentellement en faveur du Brexit

Ursula von der Leyen a comparé le Brexit Grande-Bretagne à un « hors-bord » lorsqu’il s’agit de sécuriser les vaccins Covid-19, tout en comparant l’UE à un pétrolier plus lent. Le président de la Commission européenne a accidentellement plaidé en faveur du Brexit après avoir enduré des semaines de critiques après des retards dans la fourniture du vaccin AstraZeneca à l’UE, par rapport au déploiement rapide du Royaume-Uni. Elle a admis que le bloc de 27 pays avait mis plus de temps à prendre des décisions sur les contrats de jabs qu’un seul pays ne le ferait. Ses commentaires interviennent alors que le patron de Barclays a déclaré que la ville de Londres devrait ignorer la menace post-Brexit posée par l’UE et se concentrer plutôt sur la concurrence avec les principaux centres financiers de New York et de Singapour. Lisez la suite pour plus de détails.

Les cinq types trouvés à chaque réunion du conseil paroissial

Si un film sur le conseil paroissial de Handforth n’est pas encore en développement, ce n’est qu’une question de temps. Il y a déjà des T-shirts portant le slogan pour lequel ce lockdown détrempé a crié: « Vous n’avez aucune autorité ici, Jackie Weaver. » Oui, du jour au lendemain, un commis de réunion autrefois obscur de l’Association des conseils locaux du Cheshire est devenu un héros de culte. Confus? Ensuite, vous n’avez pas regardé les scènes incroyables résultant d’une réunion du conseil paroissial tenue sur Zoom en décembre. Pourtant, la sensation virale devrait-elle être une surprise? Demandez à n’importe quel journaliste local et ils décriront de manière fiable une liste de distribution de personnages reconnaissables du conseil paroissial. Rosa Silverman révèle tout.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Décès de Kilmarnock | Deux femmes et un homme sont morts à la suite d’une série d’incidents qui seraient liés à Kilmarnock jeudi soir. Les agents affirment qu’ils ne recherchent personne dans le cadre de leur enquête et qu’il n’y a aucune menace permanente pour le public. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: Trump quitte la Screen Actors Guild

Donald Trump a démissionné de son adhésion au syndicat des acteurs américains avant de se réunir pour décider d’expulser l’ancien président et star de la télé-réalité de ses rangs. La Screen Actors Guild – Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio (SAG), qui représente 160000 acteurs, journalistes et autres professionnels des médias, a déclaré le mois dernier que son comité de discipline déciderait des mesures à prendre concernant le rôle de M. Trump dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain. qui a fait cinq morts. Lisez ce que M. Trump a écrit dans une lettre que le syndicat a publiée.

Entretien du vendredi

Rencontrez Ramy, la réponse musulmane primée à Fleabag