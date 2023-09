Vaccins COVID mis à jour approuvés aux États-Unis

WASHINGTON-

Les États-Unis ont approuvé lundi la mise à jour des vaccins contre le COVID-19, dans l’espoir de renforcer la protection contre les dernières souches de coronavirus et d’atténuer toute poussée cet automne et cet hiver.

La décision de la Food and Drug Administration ouvre les dernières injections de Moderna et Pfizer et de son partenaire BioNTech à la plupart des Américains, même s’ils n’ont jamais été vaccinés contre le coronavirus. Cela fait partie d’une transition visant à traiter les mises à jour automnales du vaccin COVID-19 un peu comme un vaccin annuel contre la grippe.

Il reste encore une autre étape : les Centers for Disease Control and Prevention doivent approuver. Un comité consultatif du CDC devrait émettre mardi des recommandations sur les personnes qui ont le plus besoin des vaccins mis à jour. Les vaccinations pourraient commencer plus tard cette semaine, et le vaccin contre le COVID-19 et contre la grippe pourront être administrés lors de la même visite.

Un troisième fabricant de vaccins, Novavax, a déclaré que son vaccin mis à jour était toujours en cours d’examen par la FDA.

Les hospitalisations liées au COVID-19 ont augmenté depuis la fin de l’été, même si – grâce à l’immunité durable résultant de vaccinations et d’infections antérieures – pas autant qu’à la même époque l’année dernière.

Mais la protection diminue avec le temps et le coronavirus produit continuellement de nouveaux variants qui peuvent échapper à l’immunité antérieure. Cela fait un an depuis la dernière fois que les vaccins ont été modifiés, et seulement 20 % environ des adultes ont reçu cette mise à jour antérieure.

« La vaccination reste essentielle à la santé publique et à la protection continue contre les conséquences graves du COVID-19, notamment l’hospitalisation et la mort », a déclaré le Dr Peter Marks, responsable des vaccins à la FDA, dans un communiqué. « Nous encourageons vivement ceux qui sont éligibles à envisager de se faire vacciner. »

Tout comme les vaccinations précédentes, la vaccination d’automne est autorisée pour les adultes et les enfants dès l’âge de 6 mois. La FDA a déclaré qu’à partir de l’âge de 5 ans, la plupart des gens peuvent recevoir une dose unique même s’ils n’ont jamais reçu de vaccin contre le COVID-19 auparavant. Les enfants plus jeunes peuvent avoir besoin de doses supplémentaires en fonction de leurs antécédents d’infections au COVID-19 et de vaccinations.

La FDA n’appelle clairement pas ce dernier cycle de « rappel », mais plutôt un vaccin mis à jour pour mieux correspondre au virus actuellement en circulation. La nouvelle recette cible une variante d’omicron nommée XBB.1.5 – remplaçant les vaccins combinés obsolètes qui mélangeaient une protection contre la souche originale du coronavirus et une ancienne version d’omicron.

Et même si la variante XBB.1.5 n’est plus dominante, la FDA a déterminé qu’elle est suffisamment proche des souches de coronavirus à l’origine de la plupart des maladies liées au COVID-19 aujourd’hui pour offrir une bonne protection croisée. Comme les versions précédentes, elles devraient être plus protectrices contre les pires conséquences du COVID-19 plutôt que contre une infection bénigne.

Mais même si la décision de la FDA autorise une large utilisation des injections mises à jour, le CDC décidera dans quelle mesure les différents groupes seront encouragés à les obtenir.

Les responsables fédéraux ont déclaré que les injections seraient toujours gratuites pour la plupart des Américains via une assurance privée ou Medicare. Mais pour les personnes non assurées ou sous-assurées, le CDC travaille avec les services de santé, les cliniques et certaines pharmacies pour fournir temporairement des injections gratuites.

