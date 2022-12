Vaccins COVID: le Canada n’a pas réussi à limiter le gaspillage, selon AG

Alors que le gouvernement fédéral a réussi à se procurer des vaccins contre la COVID-19 dans une situation de pandémie urgente, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) n’a pas réussi à minimiser le nombre de doses gaspillées, selon le vérificateur général du Canada.

Dans un audit de l’approvisionnement en vaccins COVID-19 du gouvernement fédéral, déposé à la Chambre des communes mardi, Karen Hogan a constaté que même si les ministères fédéraux “sécurisent les doses de vaccin COVID-19 afin que tous les Canadiens qui choisissent de se faire vacciner puissent l’être”, une fois les vaccins arrivés, les systèmes pour les suivre faisaient défaut.

L’audit de performance de Hogan s’est concentré sur l’évaluation du travail que Services publics et Approvisionnement Canada a fait dans l’approvisionnement en vaccins, et comment l’Agence de la santé publique du Canada et Santé Canada ont fait pour suivre l’inventaire ainsi que pour voir les vaccins livrés à travers le pays et plus tard donnés à l’échelle mondiale .

L’audit a révélé que le travail « efficace » de SPAC – dirigé par la ministre des Approvisionnements de l’époque, Anita Anand – et la décision de signer des accords d’achat anticipé avec sept fabricants de vaccins contre la COVID-19 garantissaient que le Canada aurait suffisamment de doses pour répondre à la demande. Cependant, Hogan a noté que cette approche comportait le risque que le Canada ait un surplus de doses.

Alors que cela se déroulait en temps réel, et que six des sept vaccins potentiels étaient autorisés pour une utilisation au Canada, le gouvernement fédéral a payé 169 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 entre décembre 2020 – lorsque l’autorisation du vaccin contre la COVID-19 et le déploiement de la vaccination au Canada ont commencé – et mai 2022.

Parmi ceux-ci, le gouvernement fédéral a administré plus de 84 millions de doses à travers le pays.

Cela a laissé 85 millions de doses de vaccin COVID-19 inutilisées, dont 50,6 millions selon l’audit ont été jugées excédentaires et offertes en don. Cependant, seulement 15,3 millions de doses ont été données à d’autres pays tandis que 13,6 millions ont expiré avant de pouvoir être données.

Cela signifiait qu’à la fin du mois de mai, le Canada avait 32,5 millions de doses, d’une valeur estimée à 1 milliard de dollars, en stock dans tout le pays. Le rapport indique que la majorité de ces vaccins expireront d’ici la fin de l’année, ce qui entraînera davantage de gaspillage s’ils ne sont pas utilisés ou donnés rapidement. En plus de ces injections, le gouvernement a continué à se procurer des doses de rappels bivalents nouvellement développés.

Le vérificateur général a déclaré que même si l’ASPC « attribuait équitablement » les doses de vaccin contre la COVID-19 aux provinces et aux territoires et supervisait leur livraison « en temps opportun », les efforts pour réduire les doses gaspillées étaient « infructueux ».

Cela était en partie dû aux retards dans le développement et la mise en œuvre par l’agence d’un système de planification des technologies de l’information appelé “VaccineConnect”, destiné à aider à suivre et à gérer l’utilisation des vaccins. À la fin de l’audit, le rapport indique que même “toutes les fonctionnalités du système n’étaient pas encore utilisées”.

Un autre facteur qui a contribué à ce que plus de doses soient potentiellement gaspillées que nécessaire était que l’agence n’avait pas mis en place d’accords de partage de données finalisés avec les provinces et les territoires, un problème de longue date que le bureau du VG a soulevé à plusieurs reprises avec ce gouvernement et les gouvernements précédents. , le plus récemment dans l’audit de 2021 sur la préparation à la pandémie.

“Cela signifiait que l’agence s’appuyait sur la déclaration volontaire des provinces et des territoires. Bien que certaines provinces et territoires aient systématiquement fait rapport à l’agence, l’agence n’a pas été en mesure d’obtenir des données complètes de la plupart”, a indiqué la vérification. “Cela signifiait que le statut de ces doses était inconnu et réduisait la capacité de l’agence à prévoir les besoins d’approvisionnement et à planifier les dons.”

Hogan a constaté que même si les organismes fédéraux de santé ont répondu en temps opportun au trio de signaux confirmés sur l’innocuité des vaccins, l’écart de partage des données “a affecté la capacité de l’agence à partager efficacement des données détaillées de surveillance de l’innocuité au niveau des cas avec Santé Canada, l’Organisation mondiale de la santé, et les fabricants de vaccins », en ce qui a trait aux incidents d’effets indésirables au Canada.

Elle demande maintenant que cette lacune soit comblée immédiatement, « car le partage des données sur la santé est la pierre angulaire d’une surveillance efficace pour assurer la sécurité des Canadiens ».

Les responsables fédéraux et les critiques de l’opposition répondront aux conclusions de Hogan cet après-midi.



Ceci est une nouvelle de dernière heure, plus à venir…