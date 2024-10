Vaccins COVID disponibles à Londres et Middlesex

Les derniers vaccins COVID-19 sont arrivés à Londres et dans le Middlesex.

Les premières doses sont réservées aux personnes les plus à risque d’infection et d’hospitalisation.

Cela inclut les personnes de plus de 65 ans ou souffrant de problèmes de santé préexistants, ainsi que les travailleurs de la santé et les premiers intervenants.

« La bonne nouvelle est que le vaccin contre la grippe est également disponible pour ces mêmes membres de la communauté à risque plus élevé. Les deux vaccins peuvent être administrés le même jour par votre pharmacien », a déclaré la Dre Joanne Kearon, médecin-hygiéniste par intérim du Middlesex-London Health Unit.

Le bureau de santé a également déclaré qu’il est rappelé aux membres de la communauté que rester à la maison lorsqu’ils sont malades et demander aux autres de faire de même, ventiler correctement les espaces intérieurs et porter un masque dans les lieux publics bondés sont également des moyens efficaces d’éviter les maladies respiratoires à mesure que le temps se refroidit et que l’on passe plus de temps. à l’intérieur.

Les vaccins sont disponibles dans votre pharmacie locale.