Le Dr Anthony Fauci pense que les vaccinations contre Covid-19 pourraient être imposées par des «institutions individuelles» et pour les voyages, bien qu’il ne sache pas si le vaccin empêche la propagation et souhaite que les gens continuent à porter des masques.

«Tout sera sur la table pour discussion», Fauci a déclaré à Newsweek, après avoir été interrogé sur les vaccins nécessaires au niveau local, ainsi que pour les voyages.

Bien qu’il ne pense pas qu’il y aura un «Mandat fédéral» pour le vaccin, car «Nous ne mandatons presque jamais les choses au niveau fédéral» quand il s’agit de problèmes de santé, Fauci croit «Institutions individuelles» légiférera pour cela et exigera une preuve de vaccination.

«Par exemple, les vaccins contre la grippe et l’hépatite B sont obligatoires dans de nombreux hôpitaux. Ici au NIH [National Institutes of Health], Je ne serais pas autorisé à voir des patients si je ne me faisais pas vacciner chaque année contre la grippe et ne me faisais pas vacciner une fois contre l’hépatite [B]. Je dois obtenir une certification chaque année… sinon, je ne pourrais pas voir les patients » il a dit.

Si un nombre suffisant d’hôpitaux et un nombre suffisant d’organisations exigent des vaccinations, il n’y aurait pas besoin d’un mandat fédéral, car de telles actions auraient des effets similaires.

Malgré tous les discours sur les vaccins, l’expert en maladies infectieuses ne peut pas confirmer avec certitude si les vaccins actuellement disponibles protègent les gens de la propagation du virus. En conséquence, certaines mesures de santé publique adoptées pendant la pandémie, telles que la distanciation sociale, le port de masques et les déplacements limités, devraient rester en place, selon le membre du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche.

«C’est la raison pour laquelle je n’arrête pas de dire que, même si nous nous faisons vacciner, nous ne devons pas éliminer les mesures de santé publique comme le port de masques, car nous ne savons pas encore quel en est l’effet. [of the vaccine] est sur la transmissibilité, » il a dit.

Plus de trois millions de personnes aux États-Unis ont jusqu’à présent été vaccinées contre Covid-19.

