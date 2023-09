Vaccins COVID-19 mis à jour disponibles dans le Michigan la semaine prochaine | Nouvelles du Michigan | Détroit

Cliquez pour agrandir Shutterstock Les experts souhaitent que les gens se fassent vacciner contre le COVID chaque année.

Un vaccin mis à jour formulé pour protéger contre les nouvelles variantes du virus responsable du COVID-19 sera disponible à partir de la semaine prochaine, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan (MDHHS).

La nouvelle arrive alors que Les cas de COVID ont augmenté aux États-Unis ces dernières semaines, et quelques jours après que la Food and Drug Administration a autorisé les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna. Le MDHHS recommande la vaccination à toute personne âgée de 6 mois et plus, qu’elle ait ou non déjà été vaccinée.

Ils sont conçus pour protéger contre la sous-variante XBB.1.5 du virus, qui s’est avérée être la variante la plus transmissible à ce jour et a été surnommée « le Kraken » en hommage à la mythique bête marine. Malgré ce nom effrayant, les infections au COVID semblent devenir moins graves avec le temps.

Pourtant, les hospitalisations et les décès dus au COVID augmentent, même si les chiffres sont relativement faibles. Les autorités espèrent que le COVID ressemblera à la grippe et encouragent les gens à se faire vacciner chaque année contre le COVID, de la même manière que de nombreuses personnes se font vacciner contre la grippe en automne et en hiver.

« Les vaccins COVID-19 mis à jour seront le moyen par lequel nous nous protégerons nous-mêmes et nos proches chaque saison virale d’automne et d’hiver », a déclaré la directrice médicale du MDHHS, le Dr Natasha Bagdasarian, dans un communiqué. « Il est important de veiller à ce que nos familles soient à jour sur tous les vaccins de routine pour prévenir la propagation de maladies graves et de maladies. C’est le moment idéal pour vérifier auprès de votre fournisseur de soins de santé pour vous assurer que vous êtes à jour sur tous vos vaccins.

La plupart des résidents du Michigan peuvent toujours se faire vacciner gratuitement contre le COVID-19, et les résidents qui n’ont pas d’assurance maladie ou de régime de santé couvrant le coût des vaccinations contre le COVID-19 peuvent s’adresser à un fournisseur de soins de santé ou à une pharmacie locale participant aux centres. pour le contrôle et la prévention des maladies Programme d’accès au pontleur service de santé local, ou voir vaccins.gov pour des informations complémentaires. Il y a aussi Vaccins pour les enfants programme destiné aux jeunes admissibles.

Plus d’informations sont disponibles sur michigan.gov/COVIDvaccine.

Abonnez-vous aux newsletters du Metro Times.

Suivez-nous: Actualités de Google | Actualité | Reddit | Instagram | Facebook | Twitter