Vaccins Covid-19 et nouvelles sur les cas : dernières mises à jour

Malgré de forts niveaux de vaccination chez les personnes âgées, Covid les a tuées à des taux beaucoup plus élevés au cours de la vague Omicron de cet hiver que l’année dernière, profitant de longs retards depuis leurs derniers vaccins et de la capacité de la variante à contourner les défenses immunitaires.

La vague de décès chez les personnes âgées de cet hiver a démenti la relative douceur de la variante Omicron. Presque autant d’Américains de 65 ans et plus sont morts au cours des quatre mois de la poussée d’Omicron qu’au cours des six mois de la vague Delta, même si la variante Delta, pour une seule personne, avait tendance à provoquer une maladie plus grave.

Alors que les taux de mortalité globaux par habitant de Covid ont chuté, les personnes âgées en représentent toujours une part écrasante.

“Ce n’est pas simplement une pandémie de personnes non vaccinées”, a déclaré Andrew Stokes, professeur adjoint en santé mondiale à l’Université de Boston qui étudie les schémas d’âge des décès de Covid. “Il y a encore un risque exceptionnellement élevé chez les personnes âgées, même celles avec une série de vaccins primaires.”

Les décès de Covid, bien que toujours concentrés chez les personnes âgées, en 2022 ont davantage favorisé les personnes âgées qu’ils ne l’ont fait à tout moment depuis que les vaccins sont devenus largement disponibles.

Ce basculement de la pandémie a intensifié la pression sur l’administration Biden pour protéger les Américains plus âgés, les responsables de la santé ayant encouragé ces dernières semaines toutes les personnes de 50 ans et plus à obtenir un deuxième rappel et introduisant de nouveaux modèles de distribution de pilules antivirales.

Dans une grande partie du pays, cependant, la campagne de rappel reste apathique et désorganisée, ont déclaré des personnes âgées et leurs médecins. Les patients, dont beaucoup ont du mal à conduire ou à se connecter, doivent manœuvrer dans un système de santé souvent labyrinthique pour recevoir des antiviraux potentiellement vitaux.

Les décès de Covid à l’échelle nationale au cours des dernières semaines ont été proches des niveaux les plus bas de la pandémie, en dessous d’une moyenne de 400 par jour. Mais l’écart de mortalité entre les personnes âgées et les jeunes s’est creusé: les Américains d’âge moyen, qui ont subi une grande partie des décès dus à la pandémie l’été et l’automne derniers, bénéficient désormais de nouvelles réserves de protection immunitaire dans la population alors que les décès de Covid se concentrent à nouveau autour des personnes âgées personnes.

Et la nouvelle vague de sous-variantes d’Omicron peut créer des menaces supplémentaires : alors que les hospitalisations dans les groupes d’âge plus jeunes sont restées relativement faibles, les taux d’admission chez les personnes de 70 ans et plus dans le Nord-Est ont grimpé à un tiers du pic imposant de la vague hivernale d’Omicron.

“Je pense que nous allons voir les taux de mortalité augmenter”, a déclaré le Dr Sharon Inouye, gériatre et professeur de médecine à la Harvard Medical School. “Cela va devenir de plus en plus risqué pour les personnes âgées à mesure que leur immunité diminue.”









Taux de mortalité de Covid-19 pour les personnes âgées de 65 ans et plus Non vacciné 156 décès pour 100 000 Vacciné 24 pour 100 000 Avec rehausseur 7 pour 100 000 Taux de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus Taux de mortalité de Covid-19 pour les personnes âgées de 65 ans et plus Non vacciné 156 décès pour 100 000 Vacciné 24 pour 100 000 Avec rehausseur 7 pour 100 000 Taux de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus



Harold Thomas Jr., 70 ans, de Knoxville, Tennessee, est l’un des nombreux Américains âgés dont l’immunité peut décliner parce qu’il n’a pas reçu de rappel. Le Covid States Project, un groupe universitaire, a récemment estimé que parmi les personnes de 65 ans et plus, 13 % ne sont pas vaccinées, 3 % ont un seul vaccin Moderna ou Pfizer et 14 % sont vaccinées mais non boostées.

Lorsque les vaccins sont arrivés pour la première fois, a déclaré M. Thomas, le département de la santé de l’État a rendu leur obtention «pratique» en administrant des injections dans sa communauté d’appartements pour les personnes âgées. Mais il n’était pas au courant d’un tel effort pour les doses de rappel. Au contraire, il s’est souvenu qu’un responsable de l’État avait publiquement mis en doute les boosters au fur et à mesure qu’ils devenaient disponibles.

« Le gouvernement n’était pas sûr de la piqûre de rappel », a-t-il dit. “S’ils n’en étaient pas sûrs, et ce sont eux qui l’ont publié, pourquoi le prendrais-je?” M. Thomas a déclaré que Covid avait récemment tué un de ses anciens patrons et hospitalisé un ami de la famille plus âgé.

Les décès ont chuté depuis les hauteurs de la vague hivernale en partie à cause des niveaux croissants d’immunité contre les infections passées, ont déclaré des experts. Pour les personnes âgées, il y a aussi une raison plus sombre : tant d’Américains parmi les plus fragiles ont été tués par Covid au cours de l’hiver que le virus a désormais moins de cibles dans ce groupe d’âge.

Mais les scientifiques ont averti que de nombreux Américains âgés restaient sensibles. Pour les protéger, les gériatres ont fait appel aux Ehpad pour organiser des vaccinations à domicile ou imposer des injections supplémentaires.

À plus long terme, les scientifiques ont déclaré que les décideurs politiques devaient s’attaquer aux maux économiques et médicaux qui ont touché en particulier les Américains âgés non blancs, de peur que Covid ne continue de leur écourter tant de vies.

“Je ne pense pas que nous devrions traiter la mort prématurée des personnes âgées comme un moyen de mettre fin à la pandémie”, a déclaré le Dr Stokes. “Il y a encore beaucoup de personnes âgées sensibles – vivant avec des conditions comorbides ou vivant dans des ménages multigénérationnels – qui sont très vulnérables.”

Le schéma des décès de Covid cette année a recréé la dynamique de 2020 – avant l’introduction des vaccins, lorsque le virus a tué des Américains plus âgés à des taux nettement plus élevés. Au début de la pandémie, les taux de mortalité ont régulièrement augmenté avec chaque année supplémentaire, ont constaté le Dr Stokes et ses collaborateurs dans une étude récente.

Cela a changé l’été et l’automne derniers, lors de la poussée du delta. Les personnes âgées se faisaient vacciner plus rapidement que les autres groupes : en novembre, le taux de vaccination des Américains de 65 ans et plus était d’environ 20 points de pourcentage supérieur à celui des personnes dans la quarantaine. Et surtout, ces Américains plus âgés avaient reçu des vaccins relativement récemment, leur laissant de forts niveaux de protection résiduelle.

En conséquence, les personnes âgées ont souffert de Covid à des taux inférieurs à ce qu’ils étaient avant que les vaccins ne soient disponibles. Parmi les personnes de 85 ans et plus, le taux de mortalité l’automne dernier était d’environ 75% inférieur à celui de l’hiver 2020, selon une étude récente du Dr Stokes.

Dans le même temps, le virus a frappé des Américains plus jeunes et moins vaccinés, dont beaucoup revenaient également au travail en personne. Les taux de mortalité des Blancs à la fin de la trentaine ont plus que triplé l’automne dernier par rapport à l’hiver précédent. Les taux de mortalité des Noirs du même groupe d’âge ont plus que doublé.

Le rééquilibrage des décès de Covid a été si prononcé que, parmi les Américains de 80 ans et plus, les décès globaux sont revenus aux niveaux prépandémiques en 2021, selon une étude publiée en ligne en février. L’inverse était vrai pour les Américains d’âge moyen : l’espérance de vie dans ce groupe, qui avait déjà chuté plus qu’elle ne l’avait fait dans la même tranche d’âge en Europe, a encore baissé en 2021.

“En 2021, vous voyez l’impact de la pandémie sur la mortalité plus jeune”, a déclaré Ridhi Kashyap, auteur principal de cette étude et démographe à l’Université d’Oxford.

Au moment où la variante hautement contagieuse d’Omicron a pris le relais, ont déclaré des chercheurs, davantage d’Américains plus âgés avaient passé beaucoup de temps depuis leur dernière vaccination contre Covid, affaiblissant leurs défenses immunitaires.

À la mi-mai, plus d’un quart des Américains de 65 ans et plus n’avaient pas reçu leur dernière dose de vaccin depuis un an. Et plus de la moitié des personnes de ce groupe d’âge n’avaient pas reçu de vaccin au cours des six derniers mois.

La variante Omicron était meilleure que les versions précédentes du virus pour échapper à celles qui affaiblissaient déjà les défenses immunitaires, réduisant ainsi l’efficacité des vaccins contre les infections et les maladies plus graves. Cela était particulièrement vrai pour les personnes âgées, dont le système immunitaire réagit moins agressivement aux vaccins en premier lieu.









100% d’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation 100% d’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation Moins de 2 mois depuis dernière dose Moins de 2 mois depuis dernière dose 100% d’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation Moins de 2 mois depuis dernière dose 100% d’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation Moins de 2 mois depuis dernière dose



Pour certaines personnes, même trois doses de vaccin semblent devenir moins protectrices avec le temps contre les hospitalisations liées à Omicron. Une étude publiée récemment dans The Lancet Respiratory Medicine a révélé cette tendance chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli, une catégorie dans laquelle les Américains plus âgés étaient plus susceptibles de tomber. Sara Tartof, auteur principal de l’étude et épidémiologiste à Kaiser Permanente en Californie du Sud, a déclaré qu’environ 9% des personnes de 65 ans et plus participant à l’étude étaient immunodéprimées, contre 2,5% des adultes de moins de 50 ans.

Au cours de la vague Omicron, les taux de mortalité de Covid étaient à nouveau considérablement plus élevés pour les Américains plus âgés que pour les plus jeunes, a déclaré le Dr Stokes. Les personnes âgées représentaient également une part écrasante des décès excédentaires – la différence entre le nombre de personnes qui sont réellement décédées et le nombre de personnes qui auraient dû mourir si la pandémie ne s’était jamais produite.

Le Dr Jeremy Faust, médecin urgentiste au Brigham and Women’s Hospital de Boston, a découvert dans une étude récente que les décès excessifs étaient plus fortement concentrés chez les personnes de 65 ans et plus pendant la vague Omicron que la poussée Delta. Dans l’ensemble, l’étude a révélé qu’il y avait plus de décès en excès dans le Massachusetts au cours des huit premières semaines d’Omicron que pendant la période de 23 semaines où Delta dominait.

Alors que les personnes âgées commençaient à mourir à des taux plus élevés, les décès de Covid en sont également venus à inclure des proportions plus élevées de personnes vaccinées. En mars, environ 40% des personnes décédées de Covid ont été vaccinées, selon une analyse des chiffres des Centers for Disease Control and Prevention.

Moins d’Américains âgés ont également été infectés pendant la pandémie que les jeunes, ce qui entraîne une baisse de l’immunité naturelle. En février, environ un tiers des personnes de 65 ans et plus présentaient des signes d’infections antérieures, contre environ les deux tiers des adultes de moins de 50 ans.













Les cas de Covid d’il y a longtemps n’empêchent pas de futures infections, mais les personnes réinfectées sont moins susceptibles de tomber gravement malades.

Une baisse des précautions de Covid cet hiver, combinée à la transmissibilité élevée d’Omicron, a laissé les personnes âgées plus exposées, ont déclaré des scientifiques. On ne sait pas comment leur propre comportement a pu changer. Une étude antérieure, menée par des scientifiques de l’Université Marquette, a suggéré que si les personnes âgées du Wisconsin portaient autrefois des masques à des taux plus élevés que ceux des jeunes, cet écart avait effectivement disparu à la mi-2021.

Les pilules antivirales sont maintenant administrées en plus grand nombre, mais il est difficile de savoir qui en bénéficie. Les scientifiques ont déclaré que le pic hivernal des taux de mortalité de Covid chez les Américains plus âgés exigeait une réponse politique plus urgente.

Le Dr Inouye, de la Harvard Medical School, a déclaré qu’elle avait attendu un avis de la résidence-services de sa mère concernant le déploiement de deuxièmes injections de rappel alors même que des rapports commençaient à arriver sur des membres du personnel infectés. Néanmoins, le directeur de l’établissement a déclaré qu’un deuxième rappel était impossible sans l’aide de l’État.

Finalement, sa famille a dû organiser par elle-même une visite à la pharmacie pour un deuxième rappel.

“Il semble juste que maintenant la responsabilité repose entièrement sur l’individu”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas comme si c’était facile pour vous.”