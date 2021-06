Vaccins contre le coronavirus pour les expatriés: les Américains à l’étranger demandent l’accès aux vaccins, soulevant la question des inégalités internationales

Jo-Anne Prud’homme, qui travaille pour une organisation à but non lucratif en Tunisie, a fait le voyage de retour dans le Maryland avec son mari et ses deux jeunes enfants début mai. La Tunisie, qui a le plus haut Le taux de mortalité par habitant de Covid-19 en Afrique, était sous le choc d’une troisième vague de coronavirus. Prud’homme, 38 ans, savait qu’il faudrait des mois avant qu’elle et son mari ne deviennent éligibles pour les vaccinations là-bas.