Vaccins contre le coronavirus: Macron propose d’envoyer 3 à 5% des fournitures en Afrique

Emmanuel Macron a proposé que les pays riches transfèrent entre trois et cinq pour cent de leurs vaccins COVID-19 vers l’Afrique, où il y en a un manque flagrant.

Dans une interview accordée au Financial Times, le président français a déclaré qu’il soumettrait l’idée à la réunion de vendredi des dirigeants du G7. La chancelière allemande Angela Merkel est « d’accord » avec cette initiative, dit-il.

« Je dis: » transférons 3 à 5 pour cent des vaccins que nous avons en stock vers l’Afrique « . Cela n’aurait aucun impact sur le rythme des stratégies vaccinales (dans les pays riches). Cela ne le retardera pas d’un seul jour. la façon dont nous utilisons nos doses », a-t-il déclaré.

« C’est dans l’intérêt des Français et des Européens. Aujourd’hui, j’ai plus de 10 millions de nos concitoyens qui ont des familles de l’autre côté de la Méditerranée », a souligné le président.

Il a déclaré qu’il était inacceptable de laisser «l’idée de s’imposer que des centaines de millions de vaccins sont administrés dans les pays riches et que nous ne commençons pas dans les pays pauvres».

«C’est une accélération sans précédent des inégalités mondiales et c’est politiquement insoutenable aussi parce que cela ouvre la voie à une guerre d’influence sur les vaccins», a poursuivi Macron. « Vous pouvez voir la stratégie chinoise, et la stratégie russe aussi. »

Il a déclaré qu’il était crucial « d’appliquer toutes les pressions possibles » sur les sociétés pharmaceutiques pour stimuler la production de vaccins et transférer la technologie à l’étranger. S’ils «ne jouent pas le jeu de la coopération», alors un débat politique indésirable sur la propriété intellectuelle et les profits excessifs s’ensuivra.

« L’objectif est de rallier le maximum de partenaires européens et non européens », a-t-il déclaré, ajoutant que si cela ne se produisait pas, « la France s’engagera toujours » et enverra 5% de ses doses, soit sous forme de dons, soit à prix très bas.

Emmanuel Macron a reconnu que l’Union européenne avait été plus lente que les États-Unis dans la production et la fourniture de vaccins pour sa propre population, mais a insisté sur le fait que détourner une petite part vers les pays africains n’entraverait pas les campagnes de vaccination.

Le plan, a ajouté le président français, mettrait le multilatéralisme à l’épreuve. « Ce n’est pas une question de diplomatie vaccinale, ce n’est pas un jeu de pouvoir – c’est une question de santé publique », a-t-il déclaré au FT.