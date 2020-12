Plus de 100 pays soutiennent une proposition de dérogation à certaines lois sur la propriété intellectuelle (PI) en relation avec le COVID-19, qui, selon eux, stimulera la production de traitements, de technologies et, surtout, de vaccins.

Cela survient au milieu de la flambée des cas de coronavirus ces dernières semaines, alors même que des développements positifs, y compris l’approbation des vaccins COVID-19 dans certains pays, ont donné l’espoir qu’il pourrait y avoir de la lumière au bout du tunnel.

Mais beaucoup craignent que certains pays n’obtiennent pas un accès équitable aux doses initiales de vaccin devenues disponibles.

Les militants affirment qu’avec les pays riches qui achètent les doses dont ils ont besoin dans le cadre d’accords bilatéraux avec des sociétés pharmaceutiques, dans l’état actuel des choses, jusqu’à 67 pays à revenu faible et intermédiaire qui n’ont pas conclu des accords similaires pourraient être laissés pour compte.

Oxfam a affirmé que neuf personnes sur dix dans les pays les plus pauvres ne recevraient pas le vaccin en 2021.

Selon certains, l’une des pierres d’achoppement pour obtenir le vaccin en quantités, prix et délais équitables dans les pays les plus pauvres est la législation sur la propriété intellectuelle.

Lutte contre les lois sur la propriété intellectuelle

L’Afrique du Sud et l’Inde ont déjà demandé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) de suspendre ces lois. Désormais, les militants placent leurs espoirs de suspension de ces lois sur une proposition qu’ils ont soumise pour examen lors du Conseil général de l’OMC des 16 et 17 décembre.

La proposition appelle au « partage mondial sans entrave de la technologie et du savoir-faire afin que des réponses rapides pour la gestion du COVID-19 puissent être mises en place en temps réel », et que la dérogation devrait se poursuivre jusqu’à la majorité des la population mondiale est immunisée.

« Il existe plusieurs rapports sur les droits de propriété intellectuelle qui entravent ou pourraient entraver la fourniture en temps opportun de produits médicaux abordables aux patients », indique la proposition.

«Ce que cette proposition de dérogation fait, c’est qu’elle ouvre un espace pour une collaboration plus poussée, pour le transfert de technologie et pour que davantage de producteurs interviennent pour nous assurer que nous avons l’évolutivité dans un laps de temps beaucoup plus court», Mustaqeem De Gama, conseiller au South African Mission permanente auprès de l’OMC qui a contribué à la rédaction de la proposition, a déclaré dans un article du Lancet.

Organisations œuvrant pour l’égalité d’accès aux vaccins

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec d’autres organisations, a visé à assurer un accès égal aux vaccins COVID-19 – pour «les gens des quatre coins du monde» – à travers son programme COVAX.

Il affirme depuis longtemps que tous les pays participants, quel que soit leur niveau de revenu, auront un accès égal aux vaccins une fois qu’ils seront développés.

Son objectif initial est de disposer de 2 milliards de doses d’ici la fin de 2021, suffisamment, dit-il, pour protéger les plus vulnérables au COVID-19 ainsi que les travailleurs de la santé.

Certains ont laissé entendre que le système COVAX serait très insuffisant pour aider les pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la proposition de renoncer aux droits de propriété intellectuelle a pris tout son sens.

Opposition à la proposition

La proposition est toutefois contrée par les pays à revenu élevé, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et la Norvège. L’UE s’y oppose également, arguant dans le même article qu’il n’y a aucune preuve que la propriété intellectuelle entravera l’accès aux vaccins COVID-19.

Certains qui s’opposent à l’idée soutiennent que les vaccins contre les coronavirus n’ont été produits qu’en un temps record en raison de ces lois.

Thomas Cueni, directeur général de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques, a fait valoir dans le New York Times qu’il est « difficile de savoir comment la suspension des protections par brevet assurerait une distribution équitable », mais que « cet effort mettrait en péril l’innovation médicale future ».

C’est, selon lui, parce que les droits de propriété intellectuelle incitent les inventeurs à créer de nouvelles technologies et de nouveaux médicaments. Les fabricants prennent le risque financier de développer ces nouveaux actifs, et ils ont donc besoin de l’incitation aux profits comme récompense.

Médecins Sans Frontières (MSF) dit que ces arguments sont « trompeurs » et que ce sont les investissements du secteur public et le financement philanthropique qui ont été les principaux moteurs de la création des vaccins.

«La défense de la protection du monopole est l’antithèse de l’appel actuel pour que les médicaments et les vaccins COVID-19 soient traités comme des biens publics mondiaux», a déclaré Yuan Qiong Hu, Co-coordinateur politique de la campagne d’accès de MSF.

« En ces temps sans précédent, les gouvernements devraient agir ensemble dans l’intérêt de tous, partout », a-t-elle ajouté.

Heidi Chow, de Global Justice Now, a convenu que le partage des connaissances est la meilleure voie à suivre pour toute la population mondiale.

«Toutes les sociétés pharmaceutiques et instituts de recherche travaillant sur un vaccin doivent partager la science, le savoir-faire technologique et la propriété intellectuelle derrière leur vaccin afin de pouvoir produire suffisamment de doses sûres et efficaces», a-t-elle déclaré. « Les gouvernements doivent également veiller à ce que l’industrie pharmaceutique fasse passer la vie des gens avant les profits ».