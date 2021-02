Vaccins contre le coronavirus: le chef de l’ONU, Antonio Guterres, exhorte un plan mondial pour inverser l’accès inéquitable

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a vivement critiqué la distribution «extrêmement inégale et injuste» des vaccins COVID-19 mercredi, affirmant que 10 pays avaient administré 75% de toutes les vaccinations et exigeant un effort mondial pour que toutes les personnes de chaque pays soient possible.

Le chef de l’ONU a déclaré lors d’une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de l’ONU que 130 pays n’avaient pas reçu une seule dose de vaccin et a déclaré qu ‘«à ce moment critique, l’équité en matière de vaccins est le plus grand test moral devant la communauté mondiale».

Guterres a appelé à un plan mondial de vaccination d’urgence pour rassembler ceux qui ont le pouvoir d’assurer une distribution équitable des vaccins – les scientifiques, les producteurs de vaccins et ceux qui peuvent financer l’effort.

Et il a appelé les grandes puissances économiques mondiales du Groupe des 20 à créer un groupe de travail d’urgence pour établir un plan et coordonner sa mise en œuvre et son financement. Il a déclaré que le groupe de travail devrait avoir la capacité «de mobiliser les sociétés pharmaceutiques et les principaux acteurs de l’industrie et de la logistique».

Guterres a déclaré que la réunion de vendredi du Groupe des sept grands pays industrialisés – les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et l’Italie – «peut créer l’élan nécessaire pour mobiliser les ressources financières nécessaires.»

Treize ministres ont pris la parole lors de la réunion virtuelle du conseil organisée par la Grande-Bretagne sur l’amélioration de l’accès aux vaccinations contre le COVID-19, y compris dans les zones de conflit.

Le coronavirus a infecté plus de 109 millions de personnes et en a tué au moins 2,4 millions. Alors que les fabricants luttent pour accélérer la production de vaccins, de nombreux pays se plaignent d’être laissés pour compte et même les pays riches font face à des pénuries et à des plaintes nationales.

Le programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé, un projet ambitieux d’achat et de livraison de vaccins contre les coronavirus pour les personnes les plus pauvres du monde, a déjà raté son propre objectif de commencer les vaccinations contre les coronavirus dans les pays pauvres en même temps que les vaccins étaient déployés dans les pays riches. L’OMS affirme que COVAX a besoin de 5 milliards de dollars en 2021.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré au conseil que l’administration Biden «travaillera avec nos partenaires du monde entier pour étendre la capacité de fabrication et de distribution et pour améliorer l’accès, y compris aux populations marginalisées».

Le président Joe Biden a rejoint l’OMS et Blinken a annoncé que d’ici la fin du mois de février, les États-Unis paieraient plus de 200 millions de dollars d’obligations déjà évaluées et actuelles à l’agence des Nations Unies, que Washington cherchera à réformer.

Le plus haut diplomate américain a déclaré que les États-Unis prévoyaient également de fournir un «soutien financier significatif» à COVAX par le biais de l’alliance du vaccin GAVI et travailleraient pour renforcer d’autres initiatives multilatérales impliquées dans la réponse mondiale au COVID-19. Il n’a donné aucun détail.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a critiqué le «fossé immunitaire» croissant et a appelé le monde à «s’unir pour rejeter le« nationalisme vaccinal », à promouvoir une distribution juste et équitable des vaccins et, en particulier, à les rendre accessibles et abordables pour les pays en développement, y compris ceux qui sont en conflit. »

À la demande de l’OMS, a-t-il déclaré, la Chine apportera 10 millions de doses de vaccins à COVAX «à titre préliminaire».

La Chine a fait don de vaccins à 53 pays en développement, dont la Somalie, l’Irak, le Soudan du Sud et la Palestine, qui est un État observateur de l’ONU. Il a également exporté des vaccins vers 22 pays, a-t-il déclaré, ajoutant que Pékin avait lancé une coopération en matière de recherche et développement sur le COVID-19 avec plus de 10 pays.

Le ministre indien des Affaires extérieures, Subrahmanyam Jaishankar, a également appelé à l’arrêt du «nationalisme vaccinal» et à l’encouragement à l’internationalisme. «La thésaurisation des doses superflues fera échouer nos efforts pour atteindre la sécurité sanitaire collective», a-t-il averti.

Jaishankar a déclaré que l’Inde était à l’avant-garde de la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, fournissant initialement des médicaments, des ventilateurs et des équipements de protection individuelle et envoyant désormais directement des vaccins fabriqués en Inde à 25 pays à travers le monde, avec 49 pays supplémentaires. L’Europe et l’Amérique latine en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique devraient recevoir des vaccins «dans les jours à venir».

Deux vaccins, dont un développé en Inde, ont reçu une autorisation d’urgence, a déclaré le ministre, et pas moins de 30 vaccins candidats sont à différents stades de développement.

Jaishankar a annoncé «un don de 200 000 doses» de vaccin à environ 90 000 soldats de la paix des Nations Unies servant dans une douzaine de points chauds à travers le monde.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, dont le pays est actuellement président de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, a appelé à accélérer COVAX et à mettre fin à la «thésaurisation indue» et à la «monopolisation des vaccins».

Il a instamment demandé que la priorité soit donnée aux pays aux ressources limitées, affirmant qu ‘ »il a été souligné que ces pays n’auront pas d’accès généralisé avant le milieu de 2023 si les tendances actuelles persistent ».

«Ce que nous voyons est un énorme écart», a déclaré Ebrard. «En fait, je ne pense pas que nous ayons jamais vu une division aussi énorme affectant autant de monde en si peu de temps. C’est pourquoi il est important d’inverser cela. «

Il a exhorté la communauté internationale à ne pas établir de mécanismes qui pourraient empêcher la livraison rapide des vaccins mais à renforcer plutôt les chaînes d’approvisionnement «qui favoriseront et garantiront l’accès universel».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, dont le pays assume la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci et a présidé la réunion virtuelle, a exhorté l’organe le plus puissant de l’ONU à adopter une résolution appelant à des cessez-le-feu locaux dans les zones de conflit pour permettre la livraison de vaccins COVID-19 .

«Les cessez-le-feu ont été utilisés pour vacciner les communautés les plus vulnérables dans le passé», a-t-il déclaré. «Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas … Nous l’avons vu dans le passé pour administrer des vaccins contre la polio aux enfants en Afghanistan, juste pour prendre un exemple.

La Grande-Bretagne affirme que plus de 160 millions de personnes risquent d’être exclues de la vaccination contre le coronavirus parce qu’elles vivent dans des pays en proie aux conflits et à l’instabilité, notamment le Yémen, la Syrie, le Soudan du Sud, la Somalie et l’Éthiopie.

L’ambassadrice de Grande-Bretagne aux Nations Unies, Barbara Woodward, a déclaré: «Les organisations humanitaires et les agences des Nations Unies ont besoin du plein soutien du conseil pour être en mesure d’accomplir le travail que nous leur demandons de faire.»

La Grande-Bretagne a rédigé une résolution du Conseil de sécurité dont le Royaume-Uni espère qu’elle sera adoptée dans les semaines à venir, a-t-elle déclaré.