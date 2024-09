Vaccins contre la grippe, le RSV et la COVID-19

Apprenez-en davantage sur les vaccins contre la grippe, le RSV et le covid-19, y compris l’éligibilité et la disponibilité dans les comtés de Hastings et de Prince Edward.

La vaccination contre le COVID-19 n’est pas disponible via HPEPH pour le moment. Veuillez ne pas nous contacter pour vous renseigner sur la disponibilité des vaccins. Certaines personnes à haut risque peuvent être éligibles au vaccin auprès de votre fournisseur de soins de santé ou dans les pharmacies participantes. à partir du 30 septembre. La vaccination contre la COVID-19 sera accessible au grand public plus tard cet automne.

Vaccin contre le VRS

Le VRS est une cause majeure de maladies des voies respiratoires inférieures qui affectent les poumons et les voies respiratoires. Bien que le virus provoque généralement une maladie bénigne accompagnée de symptômes semblables à ceux du rhume, il peut entraîner des maladies plus graves chez les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents tels que l’asthme, une maladie cardiaque ou pulmonaire chronique et un système immunitaire affaibli.

Le gouvernement de l’Ontario a élargi son programme VRS pour protéger davantage de populations à risque élevé pendant la saison respiratoire 2024-2025. À compter de la mi-octobre ou de la fin octobre, la vaccination contre le VRS sera offerte aux nourrissons et aux tout-petits qui :

Jusqu’à l’âge de douze mois, et

Les tout-petits à haut risque âgés de 12 à 24 mois présentant : maladie pulmonaire chronique du prématuré (CLD), y compris la dysplasie broncho-pulmonaire ou la maladie pulmonaire chronique Cardiopathie congénitale (CHD) hémodynamiquement significative Syndrome de Down ou trisomie 21 mucoviscidose avec atteinte respiratoire et/ou retard de croissance anomalies congénitales graves des voies respiratoires altérant l’élimination des sécrétions respiratoires



Si vous n’êtes pas sûr que votre enfant soit éligible, veuillez nous contacter pour discuter des critères d’éligibilité.

Certains adultes à haut risque âgés de 60 ans et plus peuvent être éligibles au vaccin. Cela inclut les adultes âgés de 60 ans et plus qui sont également : les résidents des foyers de soins de longue durée, des pavillons de soins pour personnes âgées ou des maisons de retraite

les patients hospitalisés recevant un autre niveau de soins (ANS), y compris des contextes similaires (par exemple, soins continus complexes, programmes hospitaliers de transition)

patients recevant une hémodialyse ou une dialyse péritonéale

receveurs de greffes d’organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques

ceux qui sont sans abri

ceux qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Inuits ou Métis L’administration de l’anticorps monoclonal à un nourrisson est l’approche recommandée plutôt que la vaccination pendant la grossesse pour protéger les nourrissons. Ceci est basé sur : efficacité (à quel point cela fonctionne-t-il)

durée de protection

profil de sécurité de l’anticorps monoclonal Beyfortus®

recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) Un vaccin contre le VRS, Abrysvo®, peut être recommandé aux personnes enceintes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas protéger leur nourrisson à l’aide de l’anticorps monoclonal. Généralement, un seul produit est recommandé pour protéger les nourrissons. Conformément aux recommandations du Comité consultatif national sur l’immunisation, Beyfortus® est le produit privilégié pour protéger les nourrissons. Le fait de recevoir à la fois Abrysvo® et Beyfortus® ne devrait pas apporter de bénéfice supplémentaire. Le vaccin contre le VRS sera offert aux personnes enceintes de 32 à 36 semaines et qui accoucheront vers le début ou pendant la saison du VRS. Être vacciné pendant la grossesse aide votre système immunitaire à créer des anticorps qui protègent le bébé du VRS de la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois.

Vous devez être un résident de l’Ontario pour être admissible au programme financé par l’État.

Si vous n’êtes pas sûr des critères, veuillez contacter votre professionnel de la santé ou appelez-nous pour en discuter ou prendre rendez-vous à https://www.hpepublichealth.ca/clinic/immunization-clinic/

Grippe (grippe) vaccin

Même les enfants et les adultes en bonne santé peuvent devenir gravement malades à cause de la grippe. Le Programme universel de vaccination contre la grippe (UIIP) offre chaque année gratuitement le vaccin contre la grippe aux toutes les personnes âgées de 6 mois et plus qui vivent, travaillent ou fréquentent l’école en Ontario.

La vaccination contre la grippe continue d’être importante cet automne étant donné le potentiel de co-circulation d’autres maladies respiratoires (telles que la COVID-19). Il est important de prévenir la grippe pour :

protéger la santé individuelle et celle des familles et des communautés

protéger et atténuer les impacts sur notre système de santé

La vaccination contre la grippe sera une priorité et la vaccination pourrait commencer dès que le vaccin sera disponible début octobre pour les personnes à haut risque ;

personnes hospitalisées, personnel hospitalier et prestataires de soins

les résidents, le personnel et les prestataires de soins des foyers de soins de longue durée (FSLD)

les résidents, le personnel et les prestataires de soins des maisons de retraite et autres lieux de vie collective

personnes à haut risque de complications liées à la grippe ou d’hospitalisation

travailleurs de la santé

premiers intervenants

les personnes ayant une exposition importante aux oiseaux ou aux mammifères, comme les volailles, le bétail, les travailleurs des abattoirs et des usines de transformation, les agents/chercheurs de la faune et les vétérinaires

La vaccination débutera le 28 octobre 2024 pour :

population générale (incluant les 2 groupes particulièrement recommandés)

Veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé ou vous rendre dans une pharmacie participante pour votre vaccination contre la grippe. L’HPEPH vaccinera les enfants de 5 ans et moins à partir de la mi-fin octobre.

Vaccin contre le covid-19

Lisez tout Admissibilité à la vaccination et recommandations en Ontario pour nous aider à nous protéger contre la COVID‑19. Le vaccin contre la COVID-19 sera offert aux personnes à risque élevé du début au milieu de l’automne.

Disponibilité

Les vaccins contre la COVID-19 seront administrés aux populations prioritaires avant d’être mis à la disposition du grand public. Voir le tableau ci-dessous pour un horaire.

Cliniques de vaccination contre la COVID-19

Il n’y a actuellement aucune clinique de vaccination contre la COVID-19 prévue.

Semaine du 30 septembre, dès que le vaccin sera disponible • hôpitaux et établissements de soins de longue durée

• maisons de retraite, lieux de vie collectifs

• les prestataires de soins de santé qui prodiguent des soins aux populations à haut risque Populations à risque élevé et prioritaires, notamment : • personnes de 65 ans et plus

• celles qui sont enceintes

• Communautés des Premières Nations, métisses et inuites

• les membres de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité

• les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé de contracter une forme grave de la COVID-19, y compris les enfants ayant des besoins de santé complexes 28 octobre Population générale

Vaccinations hors province

Si vous avez reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 dans une autre province/à l’extérieur du Canada, veuillez soumettez vos dossiers de vaccination contre la COVID-19 pour la vaccination à l’extérieur de l’Ontario. Notez que l’examen, l’approbation et l’enregistrement de vos informations dans le système de gestion des vaccins contre la COVID-19 (COVax) du ministère de la Santé de l’Ontario peuvent prendre jusqu’à deux semaines. Hastings Prince Edward Public Health vous contactera une fois que vos informations auront été saisies et traitées avec succès.