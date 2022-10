Vaccins contre la grippe et le COVID-19 : ce que vous devez savoir

Avant le début de la saison de la grippe et l’augmentation des cas de COVID, renforcez votre immunité.



L’arrivée de l’automne annonce des températures fraîches, des chandails chauds et l’anticipation de la saison des fêtes à venir. Mais c’est aussi à ce moment que les virus respiratoires infectieux commencent à se propager plus facilement. C’est pourquoi octobre est le moment idéal pour renforcer votre immunité contre deux virus courants potentiellement mortels : la grippe et le SRAS CoV2, le virus qui cause le COVID-19.

Avertissement hivernal : une mauvaise saison grippale en vue ?

Avec toute l’attention portée au COVID au cours des deux dernières années, l’attention portée à la grippe a quelque peu diminué. La saison de la grippe de l’année dernière a été très douce – en fait, le nombre maximal de cas positifs était le plus bas depuis au moins les 25 années précédant la pandémie de COVID-19. Mais ne comptez pas sur une répétition cet hiver.

“Le consensus général est que la saison de la grippe de cette année pourrait être pire que la moyenne, pour plusieurs raisons”, explique le Dr John J. Ross, spécialiste des maladies infectieuses, professeur adjoint de médecine à la Harvard Medical School.

Premièrement, l’Australie a connu une saison grippale particulièrement sévère cette année, avec trois fois le nombre normal de cas. L’Australie se trouve dans l’hémisphère sud et leur saison de grippe hivernale culmine en août, prédisant souvent ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans l’hémisphère nord, note-t-il. Deuxièmement, le masquage et la distanciation sociale que de nombreuses personnes ont suivis pour prévenir le COVID ont également empêché la grippe. “Mais l’ère du masquage généralisé est terminée, nous nous attendons donc à plus de transmission virale cette saison”, déclare le Dr Ross.

Complications continues de COVID-19

Les cas de COVID et les hospitalisations ont chuté de façon spectaculaire depuis le début de cette année. En moyenne, environ 340 personnes sont mortes chaque jour du virus en août et septembre, contre environ 3 400 par jour début février 2022. « Nous nous attendons à ce que les taux de COVID augmentent à nouveau au cours de l’hiver, mais pas de la même ampleur que l’hiver dernier. “, explique le Dr Ross. Il existe des preuves claires qu’Omicron – actuellement la variante COVID la plus largement diffusée – se propage plus facilement que les souches précédentes, mais il est moins susceptible de vous tuer, ajoute-t-il.

Conseils de vaccination contre la grippe pour les adultes

Tous les adultes devraient se faire vacciner annuellement contre la grippe, à l’exception rare des personnes qui ont eu une réaction potentiellement mortelle au vaccin dans le passé. Le vaccin est particulièrement important pour les personnes présentant un risque plus élevé de complications graves de la grippe. Ceci comprend

personnes de plus de 65 ans

les résidents des maisons de retraite et autres établissements de soins de longue durée

les personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque et d’autres maladies cardiaques, ou qui souffrent d’asthme, de MPOC ou d’autres maladies pulmonaires

les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de sclérose en plaques, d’accidents vasculaires cérébraux ou d’autres problèmes neurologiques

les personnes atteintes de diabète, d’un système immunitaire affaibli et d’une maladie chronique du foie ou des reins

les femmes enceintes et les jeunes mamans.

Si vous avez plus de 65 ans, le CDC recommande de vous procurer l’un des vaccins qui produisent des niveaux plus élevés d’anticorps qui aident à vous protéger contre la grippe : les vaccins Fluzone High-Dose Quadrivalent, Flublock Quadrivalent recombinant ou Fluad Quadrivalent avec adjuvant. Les deux premiers contiennent des quantités plus élevées d’antigènes, les protéines qui déclenchent la réponse anticorps du corps. Le troisième contient un adjuvant, qui est un additif qui améliore la réponse immunitaire. Les personnes qui appartiennent aux autres catégories à haut risque mentionnées ci-dessus pourraient également vouloir rechercher l’un de ces vaccins, explique le Dr Ross. Mais obtenez le vaccin antigrippal standard si aucune des autres options n’est facilement disponible.

Conseils sur le vaccin COVID pour les adultes

Le CDC exhorte tous les adultes à rester également à jour avec les vaccins COVID, y compris le nouveau rappel d’ARNm bivalent. Les injections bivalentes ciblent à la fois la souche COVID originale et les deux sous-variantes Omicron les plus récentes (BA.4 et BA.5), qui sont plus contagieuses que les souches précédentes. Vous devez attendre au moins deux mois après votre précédente série de rappel ou de primovaccination pour recevoir le nouveau rappel. Les recommandations de rappel peuvent différer pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Voir le Site Web du CDC pour plus de détails sur les vaccins et rappels COVID.

“L’efficacité réelle de ces boosters est un gros point d’interrogation, mais j’en recommande certainement un à tous ceux qui doivent recevoir un rappel, surtout si vous êtes plus âgé”, déclare le Dr Ross. Certaines données des premières séries de rappels suggèrent que tout ce que vous pouvez faire pour élargir le répertoire de réponse de votre système immunitaire à Omicron vous protégera probablement contre les maladies graves et l’hospitalisation à cause du COVID, ajoute-t-il. Par exemple, une étude récente auprès de résidents de maisons de retraite montre 26 % moins d’infections au COVID, une réduction de 60 % des hospitalisations et une réduction de 90 % des décès pour ceux qui ont reçu deux rappels à intervalles appropriés par rapport à un seul rappel.

Il n’y a aucun inconvénient à recevoir le rappel en même temps que vous recevez votre vaccin annuel contre la grippe, bien que ceux qui ont déjà subi des effets secondaires désagréables d’un vaccin COVID dans le passé voudront peut-être se faire vacciner contre la grippe un autre jour. Mais pour beaucoup de gens, obtenir les deux clichés et en finir est une stratégie intelligente.

Que puis-je faire d’autre pour éviter les infections virales ?

Des mesures simples telles que se laver les mains souvent, utiliser un désinfectant pour les mains lorsque vous ne pouvez pas vous laver les mains et éviter de vous toucher les yeux, le nez et la bouche peuvent vous aider à rester en bonne santé. Assurez-vous également de bien manger, de rester actif et de bien dormir.

Le CDC a conseils supplémentaires pour vous protéger contre le COVID-19, comme déplacer les activités intérieures à l’extérieur, améliorer la ventilation de l’air intérieur et prendre des précautions comme le port de masques et la distance dans les endroits surpeuplés, ou lorsque les cas de COVID sont élevés dans votre communauté.