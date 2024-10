Vaccins contre la grippe et la COVID disponibles à partir du 15 octobre à St. Albert

Les résidents de St. Albert devraient se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 le plus tôt possible à partir de mardi prochain avant qu’une forte augmentation des infections ne survienne, a déclaré un chercheur de l’Université de l’Alberta.

Les pharmacies de l’Alberta devraient commencer à distribuer des vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe le 15 octobre. Ces vaccins gratuits sont conçus pour empêcher les gens de contracter les dernières souches de l’une ou l’autre maladie. Les Albertains ont pu réserver leurs clichés via le Système de réservation de vaccins de l’Alberta ou en appelant une pharmacie depuis le 7 octobre.

La pharmacienne Jill Bocking a déclaré qu’elle avait déjà plus d’une centaine de personnes inscrites pour les injections au 8 octobre à Midtown Apothecary et qu’elle prévoyait d’administrer plusieurs centaines de doses au cours de la semaine du 15 octobre.

« Ils sont excités à ce sujet! » dit-elle à propos de ses clients.

« Il vaut mieux le faire avant [the diseases] commencez à vous répandre.

Bocking a déclaré que vous pouvez recevoir les vaccins contre la grippe et le COVID-19 en même temps et que, si vous les obtenez à Midtown, vous pouvez obtenir un cookie. Elle a encouragé tout le monde à obtenir les deux.

« Vous vous protégez, mais vous protégez aussi les autres. »

Cette année, la province distribue également des clichés gratuits du Vaccin Abrysvo pour les personnes âgées de 60 ans et plus vivant dans des foyers de soins continus ou de résidence avec services de soutien pour se protéger contre Virus respiratoire syncytial — une maladie qui se propage généralement en automne et en hiver et qui provoque des symptômes semblables à ceux du rhume chez la plupart des personnes, mais qui peut avoir de graves conséquences chez les nourrissons, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Les personnes âgées de 75 ans et plus vivant dans la communauté peuvent également bénéficier de ces vaccins gratuits. Tout le monde doit payer.

C’est la deuxième année que le vaccin contre le VRS est disponible au Canada et la première fois qu’il est financé par le gouvernement de l’Alberta, a déclaré Bocking. Elle a constaté une adoption significative l’année dernière à Midtown malgré son prix de 275 $, et a prédit un intérêt similaire cet automne.

Les vaccins RSV seront disponibles à partir du 21 octobre, rapporte la province. Toute personne qui se fait vacciner contre la grippe ou contre le COVID-19 devra attendre au moins deux semaines avant de se faire vacciner contre le RSV.

Obtenez-les bientôt

Lynora Saxinger, professeure de maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, a exhorté les Albertains à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19 dès que possible.

« L’année dernière et l’année précédente, il y a eu une augmentation très brutale de la grippe dans la communauté », a-t-elle déclaré, une augmentation qui s’est produite vers la fin octobre, mettant à rude épreuve les hôpitaux.

« Cela m’inquiète un peu que nous commencions [vaccinations] un peu en retard.

Saxinger a déclaré que les gens pourraient attendre un peu leurs injections de COVID-19 s’ils avaient eu un rappel de COVID ou une infection au cours des trois derniers mois, car ceux-ci offriraient une certaine protection. Sinon, ils devraient l’obtenir immédiatement.

« La souche s’est considérablement éloignée de la dernière variante », a-t-elle déclaré, de sorte que toute injection prise il y a plus de trois mois n’aura que peu d’effet.

Saxinger a déclaré que les infections graves au VRS sont plus dangereuses pour les personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans des lieux de vie collectifs, où la province finance le déploiement du vaccin contre le VRS. Les personnes âgées de 60 ans et plus qui ne sont pas admissibles au vaccin gratuit devraient en parler avec leur médecin avant de le payer, car les chercheurs ne savent pas exactement combien de temps cela dure.

Santé Canada note que les vaccins et les masques N95 bien ajustés aident tous deux à arrêter la propagation de la grippe, de la COVID-19 et du VRS.

Quelque 178 Albertains sont morts de la grippe et 757 de la COVID-19 l’automne et l’hiver derniers, Rapports de Santé Alberta.

Visite bookvaccine.alberta.ca ou appelez votre pharmacie locale pour réserver vos vaccins contre la grippe, le COVID et le VRS.