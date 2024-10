Vaccins contre la grippe et la COVID-19 disponibles à l’Île-du-Prince-Édouard

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont maintenant disponibles pour les résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de six mois et plus.

À l’approche de la saison des maladies respiratoires, le gouvernement provincial exhorte les Insulaires à se protéger et à protéger leur entourage en se faisant vacciner contre la grippe et la COVID-19.

« Les vaccins continuent d’être l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour arrêter la propagation de ces maladies », a déclaré le ministre de la Santé et du Mieux-être, Mark McLane, dans un communiqué de presse.

« J’encourage tous les Insulaires, en particulier ceux qui présentent un risque plus élevé, à profiter des vaccins gratuits contre la grippe et contre la COVID-19 offerts cet automne.

Les deux vaccins sont gratuits et peuvent être obtenus auprès des médecins de famille, des infirmières praticiennes, des pharmacies communautaires et des soins infirmiers de santé publique.

Les rendez-vous peuvent être pris auprès des soins infirmiers de santé publique en appelant au 1-844-975-3303 ou en visitant Évitez la salle d’attente.

Le vaccin en spray nasal « FluMist » est également disponible pour les enfants âgés de 2 à 17 ans exclusivement dans les cliniques de soins infirmiers de santé publique.

« Se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 contribue à vous protéger, ainsi que votre famille et votre communauté », a déclaré la Dre Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique. « J’encourage tout le monde à prendre rendez-vous tôt pour contribuer à réduire la propagation de ces maladies respiratoires cette saison. »

La province affirme qu’il est particulièrement important de se faire vacciner pour les personnes présentant un risque accru ou une maladie grave due au COVID-19 ou à la grippe. Cela comprend :

adultes âgés de 65 ans ou plus

les enfants âgés de six mois et plus

les résidents des foyers de soins de longue durée et d’autres milieux de vie collectifs

les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents

les personnes enceintes

Peuples autochtones

les membres de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité

les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels, comme les premiers intervenants et les agents de santé

De plus amples informations sur les deux vaccins peuvent être trouvé en ligneou en contactant votre pharmacie locale ou votre fournisseur de soins de santé.



