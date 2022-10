Vaccins bivalents COVID : ce qu’il faut savoir sur les nouveaux rappels

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du pays exhortent les Canadiens à se procurer l’un des deux vaccins bivalents approuvés contre la COVID-19 dès qu’ils y sont admissibles.

Étant donné que l’immunité conférée par le vaccin diminue avec le temps, les rappels sont importants pour protéger la population contre le COVID-19, selon les responsables de la santé, d’autant plus que le temps plus frais menace d’apporter une nouvelle vague de cas.

Les nouveaux vaccins – un de Moderna et un de Pfizer – ont été approuvés par Santé Canada les 4 septembre et 7 octobre et offrent une protection plus large contre le COVID-19 et ses variantes que les versions précédentes des vaccins COVID-19, selon le gouvernement fédéral. .

Les vaccins bivalents ciblent deux virus différents ou deux souches du même virus. Dans ce cas, les vaccins Moderna Spikevax et Pfizer-BioNTech Comirnaty mis à jour ciblent le virus SARS-CoV-2 d’origine ainsi que les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5, qui étaient connus pour être résistants aux versions précédentes des vaccins.

Les vaccins sont produits en utilisant les mêmes méthodes que les vaccins COVID-19 précédents, sauf qu’ils contiennent deux composants d’ARN messager (ARNm) au lieu d’un, ce qui leur permet de cibler plus d’une souche du virus.

CTVNews.ca offre des réponses à certaines des questions que vous pourriez avoir au sujet des nouveaux vaccins.

QUI EST ADMISSIBLE AUX BOOSTERS BIVALENTS ?

Santé Canada a approuvé le vaccin bivalent de Moderna pour les personnes de 18 ans et plus et le vaccin de Pfizer-BioNTech pour les personnes de 12 ans et plus, mais les provinces et les territoires peuvent choisir de restreindre davantage les règles d’admissibilité en fonction de l’offre ou de la priorité des besoins de la population.

Par exemple, les Ontariens sont admissibles à un rappel bivalent tous les six mois, à moins qu’ils ne soient considérés comme à risque de maladie grave liée à la COVID-19. Les personnes considérées à haut risque – y compris les personnes âgées de 65 ans et plus ; les Premières nations, les Inuits et les Métis; ceux qui ont des conditions médicales sous-jacentes ; les femmes enceintes et les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée ou de soins collectifs – sont éligibles à des intervalles de trois mois.

Les deux vaccins ne sont proposés qu’en dose de rappel, de sorte que seules les personnes qui ont déjà terminé une série primaire d’un vaccin COVID-19 sont éligibles pour les recevoir.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES BOOSTERS BIVALENTS MODERNA ET PFIZER ?

Il existe quelques légères différences entre les deux vaccins, explique Kelly Grindrod, qui est chercheuse et professeure d’innovation en pharmacie à l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario.

“Moderna et Pfizer sont assez similaires”, a déclaré Grindrod à CTVNews.ca dans un courriel vendredi.

“Le vaccin Moderna a une dose légèrement plus élevée et est basé sur le virus d’origine et la variante Omicron BA1. Pfizer est une dose légèrement inférieure et est basé sur le virus d’origine et les variantes Omicron BA4 et BA5.”

Selon Santé Canada, le vaccin Moderna est administré en doses de 50 microgrammes, tandis que le vaccin Pfizer-BioNTech est administré en doses de 30 microgrammes.

LES GENS PEUVENT-ILS MÉLANGER ET ASSORTIR LES BOOSTERS BIVALENTS ?

Grindrod, qui enseigne également à l’Université de Waterloo, a déclaré que tout comme c’était bien d’avoir des calendriers de doses mixtes contenant les vaccins Pfizer et Moderna précédents, c’est bien de mélanger et d’assortir les doses des rappels bivalents.

“Vous n’avez pas besoin de continuer à obtenir la même marque pour votre vaccin. Ce serait similaire à la façon dont vous obtenez d’autres vaccins, où la marque utilisée chaque année est principalement liée à la disponibilité”, a-t-elle déclaré. “La meilleure approche consiste à choisir le rappel auquel vous avez le plus facilement accès, par exemple dans la clinique ou la pharmacie la plus proche.”

Cela est conforme aux directives de Santé Canada sur les schémas posologiques mixtes pour les vaccins à ARNm.

Dans ses directives mises à jour sur les vaccins bivalents COVID-19, publiées le 7 octobre, le Comité consultatif national de l’immunisation a écrit qu’il est “probable que les avantages immunologiques et le profil d’innocuité soient similaires chez les personnes recevant un ARNm bivalent contenant de l’Omicron COVID-19 vaccin comme dose de rappel, quel que soit le nombre ou le type de doses précédemment reçues. »

LES EFFETS SECONDAIRES SONT-ILS DIFFÉRENTS POUR CHACUN ?

Grindrod a déclaré que les effets secondaires devraient être similaires pour les deux vaccins bivalents, et Santé Canada rapporte qu’ils devraient être similaires à ceux associés aux versions précédentes.

Les gens réagissent différemment à la vaccination, mais la rougeur, la douleur et l’enflure sont des symptômes courants ressentis au site d’injection, tandis que les frissons, la fatigue, les douleurs articulaires, les maux de tête, une légère fièvre et les douleurs musculaires sont des symptômes généraux courants.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, ces symptômes durent généralement entre quelques heures et quelques jours après la vaccination et indiquent que l’organisme réagit au vaccin et construit une immunité contre la maladie.

“Même si vous ressentez des effets secondaires temporaires, tenez-vous au courant des vaccinations qui vous sont recommandées, y compris les doses de rappel”, lit-on sur la page Web “COVID-19 : Sécurité des vaccins et effets secondaires” de l’agence.

“Cela vous aidera à vous protéger des conséquences graves de COVID-19.”