Vaccins avant, pendant et après la grossesse

Cela peut parfois devenir compliqué, et les livres, Internet et les médias sociaux regorgent d’opinions sur le sujet. Connaître les options recommandées par les experts en maladies infectieuses en lien avec la grossesse – et travailler en étroite collaboration avec votre équipe soignante – peut vous aider à traverser ce processus, tout en préservant votre santé et celle de votre bébé.

Vaccins avant la grossesse

Il est important pour tout le monde de se tenir au courant des vaccins recommandés. Certains vaccins doivent être évités pendant la grossesse. Cela prend encore plus d’importance si vous avez le moindre risque de tomber enceinte. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour respecter les recommandations de vaccination avant la grossesse :

Tenez-vous au courant. Comme les grossesses non désirées peuvent survenir, il est bon d’être à jour avec toutes les recommandations en matière de vaccination. Cela comprend la mise à jour des vaccins saisonniers en cours, comme ceux contre la grippe et la COVID-19. Votre équipe soignante peut vous aider à déterminer ce que vous devez faire pour être à jour. Les autres vaccins que les adultes doivent recevoir comprennent le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), le vaccin contre l’hépatite B, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et le vaccin contre le tétanos et la diphtérie.

Si vous êtes en mesure de planifier votre grossesse, consultez votre équipe soignante un mois avant d’essayer de tomber enceinte pour discuter des recommandations spécifiques en matière de vaccins. Votre équipe soignante peut vous recommander de prendre de l’avance sur certains besoins en matière de vaccins, car certains vaccins seront suspendus pendant votre grossesse. Consultez rapidement un professionnel de la santé en cas de avec surprise. Si vous n’êtes pas à jour dans vos vaccins et que vous tombez enceinte, votre équipe de soins de santé peut vous aider à vous remettre sur la bonne voie d’une manière sécuritaire pour vous et votre bébé.

Vaccins pendant la grossesse

Les vaccins recommandés à la mère pendant la grossesse jouent deux rôles essentiels. D’une part, ils aident la mère à rester en bonne santé pendant la grossesse. D’autre part, ils aident à protéger le bébé contre les maladies infectieuses au cours des premiers mois de sa vie. C’est essentiel, car le système immunitaire du nouveau-né n’est pas encore complètement développé et il ne peut pas recevoir certains vaccins avant plusieurs mois, voire un an.

Les vaccins aident votre corps à produire des anticorps, des protéines qui aident votre système immunitaire à identifier et à combattre plus rapidement les maladies infectieuses. Lorsqu’une mère reçoit un vaccin pendant sa grossesse, les anticorps développés par la mère sont ensuite transférés au fœtus. Les anticorps se développent à des moments différents pour chaque vaccin. Pour cette raison, le moment de la recommandation de vaccination peut varier.

Les vaccins généralement recommandés pendant la grossesse comprennent :

Tétanos, diphtérie et coqueluche acellulaire (Tdap). Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la vaccination Tdap doit être administrée une fois par grossesse entre 27 et 36 semaines. Elle protégera votre bébé contre la coqueluche pendant les six premiers mois de sa vie. Pendant cette période, votre bébé recevra les trois doses de vaccin primaire DTaP (la version pour enfants du Tdap) pour le protéger. La coqueluche est une infection potentiellement mortelle pour les bébés de moins d’un an. Les bébés ne peuvent pas recevoir le vaccin DTaP en toute sécurité avant l’âge de 6 semaines et, encore une fois, il faudra trois doses sur quatre mois ou plus pour obtenir une immunité efficace. Le vaccin Tdap est administré au bénéfice exclusif du nouveau-né et n’aura aucun effet ni avantage pour la mère.

La grossesse augmente le risque de complications liées à une infection à la COVID-19 pour la mère. Le risque de complications est cinq fois plus élevé pendant la grossesse. Avoir la COVID-19 pendant la grossesse peut également entraîner des complications pour la mère et le bébé. De plus, le vaccin aidera à protéger votre bébé contre la COVID-19 pendant ses six premiers mois de vie, après quoi il pourra recevoir le vaccin lui-même. Ce vaccin peut être administré à tout moment pendant la grossesse et doit être administré dès que le vaccin est disponible. Grippe. Être enceinte signifie également que la mère court un risque plus élevé de développer des complications dues à une infection grippale. En prime, les anticorps que votre corps crée grâce au vaccin contre la grippe aideront à protéger votre bébé au cours des premiers mois de sa vie. Il n’existe pas de vaccin contre la grippe pour les nouveau-nés, la seule protection qu’ils peuvent obtenir est celle d’une mère vaccinée. Le vaccin contre la grippe recommandé aux femmes enceintes est la version administrée par injection, qui contient un virus non vivant (inactivé). Le vaccin en vaporisateur nasal, qui contient un virus affaibli mais toujours vivant (vivant atténué), n’est pas recommandé aux femmes enceintes. Alors que la plupart des gens se font vacciner contre la grippe en septembre ou en octobre, le CDC recommande une vaccination précoce en juillet et en août pour toute personne au troisième trimestre de grossesse au cours de ces mois.

Sécurité des vaccins pendant la grossesse

Qu’ont en commun tous ces vaccins ? Ce sont des vaccins inactivés (non vivants). Cela signifie que les fragments de germes utilisés pour fabriquer le vaccin ne peuvent pas provoquer d’infection. Ils diffèrent des vaccins vivants. Les vaccins vivants contiennent une forme affaiblie, mais toujours vivante, de la bactérie ou du virus utilisé pour générer l’immunité. Bien que les vaccins inactivés ne confèrent pas une immunité aussi durable que les vaccins activés, ils sont plus sûrs pour les systèmes immunitaires plus faibles et présentent moins de risques pour la grossesse en général. Pour cette raison, les vaccins vivants tels que le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), le vaccin contre la varicelle et le vaccin vivant atténué contre la grippe (VVAI) ne sont pas recommandés pendant la grossesse.

Le principal risque d’une vaccination à virus vivant pendant la grossesse est que la bactérie ou le virus peut provoquer une infection chez la mère, menaçant la grossesse ou le fœtus lui-même. C’est pourquoi les vaccins vivants ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes.

Vaccins pour des circonstances particulières pendant la grossesse

Selon votre situation, votre équipe soignante peut vous recommander un ou plusieurs vaccins supplémentaires. Il peut s’agir des vaccins suivants :

Hépatite A. Ce vaccin inactivé peut être recommandé à toute personne exposée de manière accrue à ce virus transmissible par le sang. Un risque accru d’exposition peut survenir en raison de projets de voyage, de consommation de substances et de plusieurs autres préoccupations.

Toute personne qui doit recevoir ou est en train de recevoir une série de vaccins contre l’hépatite B peut continuer à se faire vacciner tout au long de sa grossesse. Ce vaccin inactivé est sans danger à tous les stades de la grossesse et est désormais administré régulièrement aux bébés et aux enfants. Vaccins contre le méningocoque ACWY et B. La bactérie méningococcique peut provoquer des infections graves et potentiellement mortelles en infectant la paroi de la moelle épinière et du cerveau ou la circulation sanguine. Ce vaccin inactivé peut être recommandé à toute personne présentant un risque élevé d’infection, notamment les jeunes adultes ou toute personne dont le système immunitaire est affaibli.

En général, assurez-vous de discuter avec votre équipe soignante des avantages et des risques de chaque situation. Dans certaines situations, se faire vacciner peut ne pas sembler idéal, mais il est fortement recommandé en raison des risques liés à son non-respect.

Vaccins après la grossesse

Après l’accouchement et avant de quitter l’hôpital, il peut être recommandé de se faire vacciner. On parle alors de vaccination post-partum. Les vaccins administrés après l’accouchement sont généralement des vaccins vivants que la mère n’a pas pu recevoir pendant sa grossesse. Il peut s’agir du vaccin RRO et du vaccin contre la varicelle, ainsi que de vaccins inactivés qui n’ont pas été bien étudiés chez les femmes enceintes, comme le vaccin contre le VPH.

Le fait de recevoir un vaccin vivant ne nuira pas à votre bébé après la naissance. Cela vaut également pour les personnes qui prévoient d’allaiter. Il est important que les parents restent en bonne santé pendant la période néonatale de leur bébé en raison du développement de son système immunitaire. La meilleure façon d’y parvenir est de se tenir au courant de tous les vaccins recommandés.

Qui doit être vacciné autour de votre nouveau-né

Il est probable que de nombreuses personnes voudront voir votre nouveau-né. Grands-parents, tantes, oncles, frères et sœurs, cousins, voisins et amis. Mais n’ouvrez pas encore les vannes !

Comme mentionné précédemment, il est essentiel que les parents soient en bonne santé autour de leur nouveau-né, mais cela vaut pour tout le monde. Toute personne qui passe du temps avec un nouveau-né doit être à jour de ses vaccins. Cela ne signifie pas qu’il doit recevoir des vaccins supplémentaires. Seuls ceux qui sont dus sont nécessaires. En effet, les nouveau-nés n’ont pas un système immunitaire complètement développé. Ils courent un risque beaucoup plus élevé de contracter une maladie et ne sont pas capables de lutter contre la maladie aussi bien que les adultes.

N’oubliez pas que les gens peuvent être porteurs d’infections sans présenter de symptômes. Ne laissez donc pas n’importe qui tenir ou toucher votre nouveau-né.