L’UE a lancé dimanche un programme de vaccination à l’échelle du bloc dans ce qu’Ursula von der Leyen a appelé un «moment d’unité». Pourtant, chaque État membre n’a reçu jusqu’à présent qu’environ 10 000 doses, et certains ont décidé de commencer plus tôt que prévu.

Le début du programme de vaccination, prévu les 27, 28 et 29 décembre, est « Un moment d’unité émouvant », Le président de la Commission européenne, von der Leyen, a déclaré dans un discours publié samedi, un jour avant le déploiement. Elle a déclaré que le vaccin avait été livré à tous les pays de l’UE et a décrit le vaccin comme étant «La solution durable» de la crise pandémique.

Les plans de l’UE pour un déploiement coordonné ont cependant été quelque peu ruinés par l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie après avoir décidé de ne pas attendre leurs collègues membres de l’UE et lancé des campagnes de vaccination dans leurs pays presque dès que les envois ont été livrés.

«Chaque jour que nous attendons est un jour de trop», Tobias Krueger, exploitant d’une maison de retraite médicalisée dans la ville allemande de Halberstadt, a déclaré à AP. La maison de soins, qui a vu 40 de ses 59 résidents et 10 employés sur 40 vaccinés, a été parmi les premiers en Allemagne à recevoir le vaccin.

La Hongrie, après avoir reçu son envoi de vaccins tôt samedi, l’a envoyé dans quatre hôpitaux, dont deux dans la capitale, Budapest, en donnant la priorité aux agents de santé.La plupart des pays européens qui ont connu des dizaines, voire des centaines de milliers d’infections tout au long de la pandémie choix difficile de décider qui vacciner en premier.

Les expéditions initiales de vaccins Pfizer et BioNTech livrées à travers le bloc dans des conteneurs très froids à partir d’un centre de fabrication en Belgique ne contenaient qu’environ 10 000 doses par pays. Chaque personne ayant besoin de deux injections pour être complètement vaccinée, l’expédition initiale ne protégera qu’environ 5 000 personnes dans chaque État membre.

Un programme de vaccination vraiment massif devrait démarrer dans toute l’UE au plus tôt en janvier. La plupart des pays ont décidé de donner la priorité aux groupes les plus vulnérables ou aux travailleurs de la santé. La France, l’Allemagne et l’Espagne ont annoncé qu’ils administreraient le vaccin aux personnes âgées, tandis que l’Italie et la Pologne ont commencé par le personnel de santé.

Le lancement de la vaccination intervient deux jours seulement après que le nombre de cas de coronavirus en Europe ait dépassé les 25 millions, selon le décompte de l’AFP. L’Europe est désormais la région la plus touchée au monde, devançant les États-Unis et le Canada, qui viennent en deuxième position. À la mi-décembre, l’Europe est également devenue la première région à atteindre un total de 500 000 décès liés au virus.

Une nouvelle souche Covid-19 originaire du Royaume-Uni et considérée comme plus contagieuse que l’original semble également se répandre en Europe et au-delà. Bien que plus de 50 pays, dont la plupart de l’UE, interdisent tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, la nouvelle souche a déjà été découverte en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Italie, en Israël, aux Pays-Bas et, plus récemment, en Espagne et en France.

La vaccination à l’échelle de l’UE intervient également des semaines après que la Russie a lancé sa propre campagne de vaccination à grande échelle le 5 décembre. Le 10 décembre, Alexander Gintsburg, directeur de l’Institut Gamaleya, qui a développé le vaccin russe Spoutnik V, a déclaré plus de 150 000 Russes. avait eu le coup. Lundi, il a déclaré que 350 000 doses de Spoutnik V étaient prêtes à être utilisées et que 150 000 autres devraient obtenir l’approbation du régulateur national cette semaine.

