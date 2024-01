Vacciner les enfants contre le Covid était-il une erreur ?

Réponse

Un nouvel article suggère que le déploiement a entraîné davantage d’hospitalisations chez les adolescents

par David Paton

De quoi devons-nous faire recherche publiée dans La Lancette cette semaine, en regardant l’impact de la vaccination sur les conséquences graves liées au Covid ?

Le document est basé sur des données réelles et ne peut donc pas être comparé à des données discréditées. À la manière de Neil Ferguson modélisation de taux d’infection imaginaires. Les auteurs utilisent un ensemble de données unique au niveau de la population et veillent à contrôler un certain nombre de facteurs de confusion susceptibles d’affecter les résultats, tels que l’âge, l’origine ethnique et les risques sous-jacents pour la santé. Comme pour tout article empirique, des questions peuvent être posées sur les méthodes, les hypothèses sous-jacentes et la robustesse des résultats. Mais la véritable histoire semble être l’implication politique que les auteurs tirent de leurs résultats, qui ont depuis été publiés. signalé dans la presse nationale britannique.

Le document conclut que si l’ensemble de la population d’Angleterre et d’Écosse avait été entièrement vaccinée (définie comme ayant reçu la dose recommandée pour chaque âge), les conséquences graves liées au Covid (hospitalisations ou décès) au cours de l’été 2022 auraient été réduites d’environ 7 000. . Les auteurs soutiennent ensuite que cela justifie les interventions de santé publique pour accroître la couverture vaccinale et « lutter de manière plus directe contre la désinformation sur les vaccins ».

Pour voir si une telle conclusion est justifiée, regardons le groupe ayant le taux le plus élevé de personnes « sous-vaccinées » : les enfants âgés de 5 à 15 ans. En juin 2022, sur les 8,1 millions d’enfants de l’ensemble de données, seuls 15 % (1,2 million) avaient reçu le nombre de doses recommandé (une pour ceux âgés de 5 à 11 ans, deux pour les 12 à 15 ans). Compte tenu du risque de mortalité très faible du Covid pour les enfants, pratiquement toutes les conséquences graves dans ce groupe auront été des hospitalisations.

Le document estime qu’avoir deux doses de moins que celle recommandée a plus que doublé le risque d’hospitalisation liée à Covid. Il est intéressant de noter que le fait de prendre une dose de moins que celle recommandée n’a eu aucun effet significatif sur les principaux résultats. Cela signifie que pour les enfants de 5 à 11 ans (pour lesquels une seule dose était recommandée), l’étude ne trouve aucun impact significatif de la vaccination sur l’hospitalisation.

Si tous les enfants âgés de 5 à 15 ans en Angleterre et en Écosse avaient été entièrement vaccinés, estiment les auteurs, il y aurait eu 210 hospitalisations de moins pour Covid-19 dans ce groupe entre juin et septembre 2022. Mais pour y parvenir, il aurait fallu donner au moins un plus de dose à 6,9 millions d’enfants. En d’autres termes : pour chaque hospitalisation évitée, 33 000 enfants supplémentaires auraient dû être vaccinés. Cette estimation du « nombre nécessaire à vacciner » (NNV) pour éviter une seule hospitalisation est cohérente avec les chiffres publié par l’ONS en octobre dernier.

Le Lancette L’étude confirme que le risque d’hospitalisation (et donc tout bénéfice potentiel d’une vaccination complète) est considérablement plus faible pour les enfants qui ne sont pas confrontés à un risque clinique particulier. Bien que le rapport n’estime pas l’impact de la vaccination spécifiquement pour les personnes qui ne sont pas à risque, le ONS antérieur L’étude estime que le NNV pour éviter une seule hospitalisation est plus de 10 fois plus élevé pour les adolescents appartenant à un groupe à risque clinique, par rapport à ceux qui sont par ailleurs en bonne santé.

Tout cela suggère que la vaccination complète de 1,2 million d’enfants aurait pu entraîner environ 36 hospitalisations de moins sur une période de quatre mois, mais que l’essentiel de cette réduction aurait probablement été limité à ceux appartenant à un groupe à risque clinique.

Sur cette base, la vaccination des enfants satisfait-elle à un quelconque test coût-bénéfice ? Cela dépend non seulement du coût monétaire de la vaccination, mais également du risque d’effets secondaires, notamment d’hospitalisation.

Il est difficile d’obtenir des données fermes sur les hospitalisations dues à la vaccination contre le Covid-19, mais aux États-Unis, le système de surveillance CDC V-Safe rapporte qu’entre 1 sur 5 000 et 1 sur 2 500 les enfants (en fonction du groupe d’âge et de la dose) ont été hospitalisés dans les sept jours suivant leur vaccination. En appliquant cela aux 1,2 million d’enfants entièrement vaccinés dans le Lancette L’étude suggérerait entre 240 et 480 hospitalisations supplémentaires non liées au Covid, ce qui éclipserait la réduction estimée des hospitalisations pour Covid-19.

En se concentrant uniquement sur l’hospitalisation et en ignorant les autres effets secondaires à court et à long terme, le rapport bénéfice/risque est loin de justifier le déploiement de la vaccination contre le Covid-19 chez les 5 à 15 ans en bonne santé. Même pour les personnes appartenant à un groupe à risque clinique, le rapport bénéfice-risque est au mieux marginal.

Par sa propre logique, les données du Lancette Le document suggère que la vaccination de tous les enfants de plus de 5 ans était une erreur politique. Au contraire, cela a entraîné davantage d’hospitalisations, et non moins.