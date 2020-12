Dans les semaines à venir, de grandes compagnies aériennes, dont United, JetBlue et Lufthansa, prévoient d’introduire une application de passeport santé, appelée CommonPass, qui vise à vérifier les résultats des tests de virus des passagers – et bientôt, les vaccinations. L’application émettra ensuite des codes de confirmation permettant aux passagers d’embarquer sur certains vols internationaux. Ce n’est que le début d’une poussée pour les informations d’identification numériques Covid-19 qui pourraient bientôt être adoptées par les employeurs, les écoles, les camps d’été et les lieux de divertissement.

«La protection de la santé publique a toujours été utilisée comme indicateur de discrimination», a déclaré Professeur Michele Goodwin , professeur de droit qui dirige le Center for Biotechnology and Global Health Policy de l’Université de Californie à Irvine. «C’est la vraie préoccupation – le potentiel d’utiliser ces applications comme proxys pour éloigner certaines personnes.. »

Mais les laissez-passer numériques soulèvent également le spectre d’une société divisée entre les nantis et les démunis de pass santé, en particulier si les lieux commencent à exiger les applications comme billets d’entrée. Les applications pourraient rendre difficile pour les personnes ayant un accès limité aux vaccins ou aux outils de vérification en ligne de travailler ou de visiter des destinations populaires. Les experts des libertés civiles préviennent également que la technologie pourrait créer un système invasif de contrôle social, semblable à la surveillance accrue que la Chine a adoptée pendant la pandémie – ce n’est qu’à la place des gouvernements fédéral ou étatiques, des acteurs privés comme les employeurs et les restaurants de déterminer qui peut et ne peut pas accéder prestations de service.

L’avènement des identifiants de vaccination électroniques pourrait avoir un effet profond sur les efforts visant à contrôler le coronavirus et à restaurer l’économie. Ils pourraient inciter davantage d’employeurs et de campus universitaires à rouvrir. Ils peuvent également donner à certains consommateurs la tranquillité d’esprit, disent les développeurs, en créant un moyen facile pour les cinémas, les navires de croisière et les arènes sportives d’admettre uniquement ceux qui ont des vaccinations contre le coronavirus documentées.

« Il s’agit probablement d’un nouveau besoin normal auquel nous devrons faire face pour contrôler et contenir cette pandémie », a déclaré le Dr Brad Perkins, médecin-chef de la Commons Project Foundation, une organisation à but non lucratif de Genève qui a développé l’application CommonPass.

Elle a ajouté que les développeurs de technologies se précipitaient souvent pour déployer et mettre à l’échelle des innovations avant que les gouvernements n’aient la possibilité de les tester et de les réglementer.

Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement fédéral prévoit de donner fiches personnelles aux personnes vaccinées contre le coronavirus pour leur rappeler leur fournisseur de soins médicaux, le fabricant du vaccin, le numéro de lot et la date de l’inoculation. Mais les agences de santé fédérales n’ont pas encore publié de directives sur les informations d’identification de vaccination numériques tierces, laissant aux entreprises et aux organisations à but non lucratif la possibilité d’introduire les applications de pass santé Covid-19. Ni le ministère de la Santé et des Services sociaux ni les Centers for Disease Control and Prevention n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Les organisations à but non lucratif et les entreprises technologiques développant des applications de pass santé Covid-19 affirment que leur objectif est de créer des informations d’identification aussi fiables que le carton jaune papier de l’OMS. Et ils affirment que les applications pour smartphone – que les gens peuvent utiliser pour récupérer les résultats de leurs tests de virus et leurs vaccinations directement auprès de leurs fournisseurs de soins de santé – sont plus fiables que les documents de santé papier, qui peuvent être falsifiés.

«Pour redémarrer l’économie, pour sauver certaines industries, je pense que vous avez besoin d’une solution comme celle-ci», a déclaré Eric Piscini, vice-président d’IBM qui a supervisé le développement de la nouvelle application de passeport santé de l’entreprise. IBM a récemment terminé un test pilote de l’application, appelé Digital Health Pass, avec un employeur, a-t-il déclaré, et est en discussion avec un grand stade sportif. Sans ces applications, a déclaré M. Piscini, « les gens limiteront leur engagement dans les voyages et les divertissements en raison d’un manque de confiance. »

Clear, une société de sécurité qui utilise la technologie biométrique pour confirmer l’identité des personnes dans les aéroports et ailleurs, exploite déjà une application Covid. Appelé Health Pass, l’application a été adoptée par certaines équipes sportives professionnelles et assureurs, où les employés peuvent l’utiliser pour confirmer les résultats de leurs tests de coronavirus. Une fois que les vaccins seront disponibles, a déclaré la société, l’application pourra également vérifier les vaccinations des utilisateurs.

Mais aucun laissez-passer de santé Covid-19 n’a reçu autant de fanfare que l’application CommonPass, développée par Commons Project, une organisation à but non lucratif axée sur la technologie du bâtiment à usage public. Le groupe a commencé à développer des logiciels pour aider les gens à récupérer et à utiliser leurs données médicales bien avant le début de la pandémie. Mais les pics de cas de virus dans le monde ce printemps ont accéléré son travail.

Premièrement, le groupe a aidé à créer une application de laissez-passer santé pour certains pays d’Afrique de l’Est qui vise à vérifier les chauffeurs de camion avec des résultats de test de coronavirus négatifs, leur permettant de récupérer les expéditions de nourriture dans les ports et de les livrer à travers les frontières vers les pays sans littoral. Quelques mois plus tard, le groupe s’est associé au Forum économique mondial pour construire un système de pass santé numérique plus global pour Covid-19. Leur premier objectif: les voyages aériens internationaux.