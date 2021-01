Israël court de l’avant dans la course mondiale à la vaccination après avoir déjà vacciné environ un quart de sa population. Mais des critiques tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont soulevé des «préoccupations» concernant la distribution inégale des vaccins contre les coronavirus dans le pays.

Bénéficiant d’une des campagnes de vaccination les plus anciennes et les plus réussies au monde, quelque 2 millions de doses ont été administrées depuis fin décembre.

La campagne comprend des citoyens arabes d’Israël et des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est annexée.

Le pays a maintenant conclu un accord avec Pfizer pour partager des données médicales avec le géant international de la drogue en échange d’un stock important de son vaccin.

Les partisans disent que l’accord pourrait permettre à Israël de devenir le premier pays à vacciner la plupart de sa population.

Les Palestiniens de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza n’ont cependant pas encore été vaccinés. Les vaccins COVID-19 ne devraient y être livrés que dans les mois à venir, selon un responsable de la santé palestinien.

« C’est un labyrinthe éthique », a déclaré à Euronews Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé mondiale à l’Université de Georgetown et directeur du centre collaborateur de l’OMS sur le droit national et mondial de la santé.

«La vérité est que tous les pays à revenu élevé l’ont fait, les pays européens l’ont fait, le Royaume-Uni l’a fait, les États-Unis, le Canada, ils ont tous essayé d’acheter à l’avance.

« Il n’y a pas deux manières de le faire, c’est faux. C’est un exemple des nombreuses inégalités dans le monde », a-t-il ajouté.

« Dr Tedros [Director-General of the WHO] a déclaré hier que certains pays à très faible revenu ne disposent que de 25 doses de vaccin, et non de 25 milliers ou 25 millions. C’est 25. L’Europe essaie de vacciner 70 pour cent de sa population d’ici l’été, de même avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

« Nous assistons à un monde extrêmement inégal … Les ministres des Affaires étrangères en Afrique appellent cela l’apartheid du vaccin COVID parce que les riches en ont, les pauvres ne l’ont pas », a déclaré Gostin.

Yasser Buzieah, directeur général de la santé publique au ministère palestinien de la Santé, a déclaré que l’Autorité palestinienne (AP) obtiendrait les premiers vaccins grâce à un partenariat dirigé par l’OMS avec des organisations humanitaires connues sous le nom de COVAX.

«Nous devons vraiment donner une tape dans le dos à l’OMS et aussi à l’Alliance Gavi pour les vaccins et au CEPI qui ont vraiment essayé de mettre en place cette installation COVAX. Ils essaient toujours de fournir des vaccins d’ici la fin de l’année, pas immédiatement , à 20 pour cent de la population des pays à faible revenu « , a déclaré Gostin.

«Nous n’obtiendrons peut-être même pas ces 20%, mais l’Europe accepterait-elle que 20% de sa population soit vaccinée d’ici la fin de l’année. Pourquoi les pays les plus pauvres devraient-ils le faire? vaccins ».

« C’est fondamentalement un programme gratuit pour tous, si vous avez l’influence, l’argent, les données, vous obtenez le vaccin. Si vous êtes pauvre ou marginalisé, sans parler des prisonniers, des réfugiés et d’autres. Nous vivons vraiment dans une situation vraiment injuste. monde et il devrait tirer sur notre conscience morale « .

La réticence de l’Autorité palestinienne à demander publiquement de l’aide à Israël pourrait refléter la crainte que cela l’ouvre à des allégations d’Israël et d’autres selon lesquelles elle n’était pas en mesure de subvenir aux besoins de son peuple ou qu’elle n’était pas prête à devenir un État.

Israël a conquis la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est – territoires que les Palestiniens recherchent pour leur futur État – lors de la guerre des Six jours de 1967.

Aux termes des accords d’Oslo signés dans les années 90, l’Autorité palestinienne est responsable des soins de santé dans les territoires qu’elle administre, tandis que les deux parties doivent travailler ensemble pour lutter contre les épidémies.

Le chef du bureau de l’OMS pour les territoires palestiniens, le Dr Gerald Rockenschaub, a déclaré que du point de vue de la santé publique, Israël avait un intérêt à ce que les Palestiniens soient vaccinés.

« Il sera très difficile d’assurer une protection complète de la population israélienne, tout en n’assurant pas non plus que des vaccinations adéquates soient effectuées du côté palestinien », a-t-il dit, désignant les quelque 140 000 Palestiniens qui se rendent régulièrement en Israël pour travailler.

Pendant ce temps, Israël et l’Autorité palestinienne ont eu du mal à contenir leurs flambées.

Lundi, Israël a signalé un record de 10 000 nouvelles infections à coronavirus, faisant craindre au tsar des coronavirus du pays, Nachman Ash, qu’une seule dose du vaccin Pfizer / BioNtech pourrait être « moins efficace qu’on ne le pensait ».

En revanche, ceux qui avaient reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer avaient une augmentation de six à 12 fois des anticorps, selon les données publiées par Sheba Medical Center à Tel Hashomer.

Le ministère israélien de la Santé a également annoncé mardi qu’il se préparait à intensifier ses efforts de vaccination à 250 000 personnes par jour, y compris des personnes aussi jeunes que 40 ans.

Regardez l’interview complète du professeur Lawrence Gostin dans le lecteur multimédia ci-dessus