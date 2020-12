Fondée il y a 12 ans, BioNTech se spécialise dans l’utilisation de l’ARN dit messager, ou ARNm, pour entraîner le système immunitaire à attaquer les envahisseurs hostiles, des virus aux tumeurs. Jusqu’à présent, la technologie n’avait jamais été approuvée pour un médicament chez l’homme, mais les fondateurs de la société ont déclaré avoir immédiatement vu le potentiel lorsque le virus est apparu au début de cette année.

«Lorsque nous avons compris que cette épidémie en Chine pouvait se transformer en pandémie mondiale, nous nous sommes sentis obligés de commencer à développer des vaccins», a déclaré le directeur général de BioNTech, Ugur Sahin, à l’Associated Press dans une récente interview.

«Nous avons mis en œuvre des technologies qui nous permettent de créer des vaccins ultra-rapides et d’évaluer les candidats», a-t-il déclaré.

Mais Sahin, qui est venu en Allemagne avec ses parents en tant que jeune enfant avec ses parents, a déclaré que ses collègues et lui avaient également compris qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour mener des essais en masse de candidats vaccins avec des dizaines de milliers de participants, une partie importante des tests ou du tir. serait à la fois efficace et sûr.

« Il était très clair dès le départ que nous devions travailler ensemble », a déclaré Sahin.

Il a immédiatement contacté Pfizer, avec qui BioNTech s’était précédemment lancé dans un vaccin contre la grippe, et les chercheurs des deux sociétés ont commencé à travailler ensemble avant la signature de tout contrat commercial.

« Cette relation de confiance est l’un des facteurs les plus importants pour lesquels nous sommes si rapides, car elle nous a permis de partager des données, de partager des informations et d’éviter tout type de retard », a déclaré Sahin.

Ce qui a suivi a été une vague d’activité alors que BioNTech et Pfizer ont affronté des rivaux tels que Johnson & Johnson, AstraZeneca et Moderna pour être les premiers à recevoir un permis d’urgence pour un vaccin COVID. Contrairement à leurs rivaux en Chine et en Russie, toutes les entreprises ont suivi la voie constante de la conduite d’essais en trois phases, les résultats étant publiés en cours de route et soumis à des régulateurs indépendants pour examen.

Alors que les autorités des États-Unis, de Grande-Bretagne et de l’Union européenne ont indiqué qu’elles prendraient une décision avant la fin de l’année, il n’était pas clair qui serait le premier jusqu’à ce que les autorités britanniques aient annoncé qu’elles publieraient le BioNTech-Pfizer admission.

«C’était (un e-mail) ce matin, aux premières heures du matin, des régulateurs qui ont dit que nous avions reçu l’approbation», a déclaré le directeur commercial de BioNTech, Sean Marett, à l’AP.

Marett, une douce Britannique avec une longue expérience dans l’industrie pharmaceutique, a déclaré que la société n’avait pas eu le temps de célébrer.

«Nous sommes trop occupés à emballer des cartons pour le Royaume-Uni», a-t-il déclaré, ajoutant que les premières expéditions prendront probablement la route dans les 24 à 48 prochaines heures.

Marett a rejeté la suggestion selon laquelle les autorités britanniques auraient pu prendre des raccourcis, affirmant qu’elles avaient « posé des questions très, très profondes et des questions détaillées, comme n’importe quelle autre agence ».

BioNTech espère que les ventes du vaccin couvriront plus que les coûts de développement et de production. En collaboration avec Pfizer et le distributeur chinois Fosun Pharma, il espère expédier au moins 1,3 milliard de doses du vaccin COVID d’ici 2021.

«Nous sommes une société de biotechnologie, à perte, et nous devons bien sûr générer de l’argent pour continuer à faire des affaires», a-t-il déclaré.

Marett a déclaré que la société compte actuellement 1 800 employés et s’attend à se développer dans les années à venir, l’accent restant mis sur le développement de nouveaux médicaments. Sahin, qui a cofondé BioNTech avec Ozlem Tureci, son épouse, a déclaré qu’en plus du vaccin antigrippal développé avec Pfizer, la société travaillait déjà avec d’autres sur une douzaine d’injections différentes, y compris pour le VIH et la tuberculose.

« BioNTech signifie Bio New Technologies, et c’est ce qui nous fascine dans ce que nous pouvons faire, vraiment utiliser les nouvelles technologies pour lutter contre les maladies », a déclaré Marett à l’AP. « Nous espérons avoir démontré, au moins avec l’approbation initiale, que cette approche peut être bénéfique pour la société. »

Jordans a rapporté de Berlin.