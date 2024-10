Vaccinations en Saskatchewan : les cliniques de vaccination d’automne sont maintenant ouvertes

Se faire vacciner contre la grippe et la COVID-19 est devenu plus facile puisque la Saskatchewan Health Authority (SHA) a maintenant ouvert ses cliniques de vaccination saisonnière.

Les résidents pourront recevoir les deux vaccins lors de la même visite.

« Ensemble, ils contribueront à prévenir la propagation de ces maladies respiratoires cet automne et cet hiver », a déclaré la SHA dans son communiqué.

Les cliniques viendront compléter les pharmacies locales participantes et certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes à travers la Saskatchewan.

Au 15 octobre, un total de 203 emplacements sans rendez-vous sont à la disposition des résidents.

Pour en trouver un le plus proche de chez vous, cliquez sur ici.

Les résidents peuvent réserver des vaccinations pour jusqu’à six personnes en un seul rendez-vous via le système de réservation des patients du SHA.

Selon la province, les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et/ou d’un système immunitaire affaibli, les enfants de moins de cinq ans et leurs soignants, ainsi que les femmes enceintes font partie des personnes considérées à risque.

Les deux vaccins sont disponibles gratuitement pour les résidents âgés de six mois et plus. Les enfants âgés de six mois à quatre ans ne peuvent être vaccinés que dans les cliniques SHA, les bureaux de santé publique ou par un médecin ou une infirmière praticienne.