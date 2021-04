C’était d’abord Rutgers et Cornell. Puis Notre Dame. Maintenant Duke.

La liste des collèges et universités qui nécessiteront la vaccination COVID-19 pour les nouveaux étudiants et les anciens étudiants pour assister à des cours en personne cet automne a de nouveau augmenté vendredi, l’école de Caroline du Nord annonçant une politique qui couvrira tous les étudiants de premier cycle, diplômés et professionnels.

« Nous savons que la vaccination généralisée sera le seul moyen de faciliter un retour à une vie normale et robuste sur le campus », a déclaré le président duc Vincent Price dans un communiqué publié sur le site Web de l’université.

Brown à Rhode Island, Northeastern à Boston, Nova Southeastern University en Floride et Fort Lewis College au Colorado ont également suivi le précédent établi par Rutgers dans le New Jersey et Cornell à New York.

«Cela ne nous rend pas seulement plus sûrs. En fin de compte, cela rend toute notre communauté plus sûre », a déclaré cette semaine à USA TODAY Antonio Calcado, directeur de l’exploitation de Rutgers.« C’est pourquoi nous pensons qu’exiger est la voie à suivre plutôt que d’encourager. »

Les collèges et les universités ont été particulièrement touchés par les restrictions relatives aux coronavirus, perdant des étudiants qui se disent fatigués de payer des frais de scolarité à plein tarif pour l’apprentissage virtuel, ce qui signifie généralement moins d’argent pour les universités qui ont peut-être déjà des difficultés financières.

►Tandis que le mandat de masque de l’État de l’Alabama a pris fin vendredi après près de neuf mois, Birmingham, la plus grande ville de l’État, maintient les exigences en matière de masque en place « parce que la pandémie existe toujours et reste une menace », a déclaré le maire Randall L. Woodfin. Montgomery, la deuxième plus grande ville de l’État, continuera également d’exiger des masques faciaux.

►Les dernières prévisions du modèle de coronavirus de l’Université de Washington Institute for Health Metrics and Evaluation projettent près de 620 000 décès aux États-Unis d’ici le 1er août. Les prévisions s’améliorent avec l’utilisation du masque à 95% (604 413) et atteignent 697573 décès dans le pire des cas. dans lequel les personnes entièrement vaccinées reviennent à des niveaux de mobilité prépandémiques.

►Connecticut prévoit de fournir un accès estival complet à ses zones de loisirs de plein air, y compris les parcs d’État, les terrains de camping, les plages du rivage, les lancements de bateaux et les lieux de baignade dans les terres après avoir fourni un accès partiel l’été dernier au plus fort de la pandémie, ont déclaré vendredi des responsables de l’État.

►Le mandat de masque à l’échelle de l’État d’Utah expire samedi, bien que certaines entreprises et installations gouvernementales continueront d’exiger des masques faciaux, notamment l’aéroport international de Salt Lake et l’Utah Transit Authority.

►Le CDC a signalé près de 3400 nouveaux cas de variantes jeudi soir, portant le total américain à 20412, un nombre qui a presque doublé depuis le 28 mars.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31 millions de cas confirmés de coronavirus et 560900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 134,3 millions de cas et plus de 2,9 millions de décès. Plus de 233,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 178,8 millions ont été administrés, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les orteils COVID-19, le bras Moderna et une éruption cutanée sur tout le corps font partie des réactions cutanées étranges aux vaccins. Mais ne vous inquiétez pas: une nouvelle étude indique qu’aucun des effets secondaires n’est dangereux. Lisez l’histoire complète.

Une femme de Floride condamnée à 29 jours de prison pour avoir toussé sur un patient cancéreux

Une femme de Floride a été condamnée à 29 jours de prison pour voies de fait cette semaine après avoir été filmée en train de tousser au visage d’une autre femme, une patiente cancéreuse au système immunitaire affaibli, l’année dernière dans un centre commercial de la région de Jacksonville.

Debra Jo Michele Hunter, de Fernandina Beach, a également fait un geste obscène envers Heather Sprague, qui portait un masque pour se protéger davantage après une récente chirurgie d’une tumeur au cerveau, dans une vidéo qui a attiré l’attention du public.

Le juge du tribunal du comté de Duval, James Ruth, a entendu le témoignage du mari, des amis et de la famille de Hunter, qui a déclaré qu’elle avait «un cœur vraiment énorme» et qu’elle avait «le cœur brisé» à cause de l’incident. Sprague, qui a dit au juge qu’elle craignait d’être attaquée pour avoir porté un masque, a décrit les actions de Hunter comme «enracinées dans le privilège et le droit».

– Dan Scanlan, Florida Times-Union

Pfizer-BioNTech demande l’approbation de la FDA pour son vaccin pour les 12 à 15 ans

Pfizer et son collaborateur allemand BioNTech ont demandé vendredi à la Food and Drug Administration des États-Unis d’autoriser l’utilisation de leur vaccin COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Leur vaccin est déjà autorisé pour les 16 ans et plus.

Les entreprises prévoient également de demander une autorisation similaire aux agences de régulation dans d’autres régions du monde. Dans les résultats des essais publiés récemment, les sociétés ont montré que leur vaccin prévenait toutes les maladies symptomatiques du COVID-19 chez les participants âgés de 12 à 15 ans, générait un grand nombre d’anticorps protecteurs dans ce groupe d’âge et ne posait aucun problème de sécurité.

Les entreprises suivront tous les plus de 2 200 participants à l’essai pendant deux ans après leur deuxième dose pour assurer la sécurité et la durabilité des vaccins.

– Riz Doyle

La pandémie COVID réduit de 80% les bénéfices du casino d’Atlantic City en 2020

L’épidémie de coronavirus a fait chuter les bénéfices des casinos d’Atlantic City de plus de 80% l’année dernière, selon des chiffres publiés vendredi par les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey.

Pourtant, sept des neuf casinos ont réussi à dégager un profit, aussi petit soit-il, pendant ce que le président de la Commission de contrôle des casinos du New Jersey, James Plousis, a appelé «l’année la plus difficile de l’histoire» pour la ville et ses casinos.

La Division of Gaming Enforcement de l’État a rapporté que les neuf casinos avaient collectivement enregistré 117,5 millions de dollars de bénéfices d’exploitation bruts en 2020. C’était en baisse par rapport à près de 594 millions de dollars un an plus tôt, avant que la pandémie ne force les casinos à fermer pendant 3 mois et demi, et limite leurs opérations même après la réouverture.

Contribuant: Chris Quintana, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press