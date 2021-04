L’administration du président Joe Biden a déclaré vendredi que des doses de vaccin supplémentaires ne seraient pas livrées aux États connaissant une augmentation des cas de COVID-19, malgré les appels des dirigeants locaux et de certains experts de la santé.

L’administration affirme que son plan de déploiement actuel, basé sur la population adulte de l’État, est «juste et équitable».

« Nous ne sommes même pas à mi-chemin de notre programme de vaccination, donc ce n’est pas le moment de changer de cap sur l’attribution des vaccins », a déclaré Jeff Zients, coordinateur du groupe de travail COVID-19 de la Maison Blanche, lors du briefing de vendredi.

« Cette pandémie a frappé durement tous les États et tous les pays », a-t-il ajouté.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré qu’elle avait directement demandé des doses supplémentaires à Biden lors d’un récent appel téléphonique. La moyenne de sept jours de l’État des nouveaux cas quotidiens a atteint 6429 jeudi, son point le plus élevé depuis la mi-novembre et le plus élevé du pays actuellement, selon une analyse des données de l’État par Detroit Free Press.

Whitmer a fait valoir que la montée en flèche des points chauds n’est pas seulement un bon plan pour l’État, mais un élément essentiel d’une stratégie nationale pour lutter contre les tendances de COVID-19.

Les experts ont également appelé à des coups de feu, y compris Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown.

« C’est très bouleversant », a déclaré Jha à propos du récent pic de cas dans un tweeter. « Le Michigan est en difficulté. Nous devons augmenter les tests, les vaccins pour l’État. »

Un modèle de prévision de l’Université de Californie à Berkeley a révélé que 1.200 décès pourraient être évités dans le Michigan d’ici juillet si l’État recevait une double allocation de vaccins pendant deux semaines, a rapporté NPR.

Également dans l’actualité:

►Iran a entamé samedi un verrouillage de 10 jours au milieu d’une quatrième vague d’infections à coronavirus. Les magasins sont fermés et les bureaux sont limités à un tiers de leur capacité dans sa capitale Téhéran et 250 autres villes et villages, qui ont été déclarés zones rouges ou zones avec les taux de positivité les plus élevés.

►Tandis que le mandat de masque de l’État de l’Alabama a pris fin vendredi après près de neuf mois, Birmingham, la plus grande ville de l’État, maintient les exigences en matière de masques en place « parce que la pandémie existe toujours et reste une menace », a déclaré le maire Randall L. Woodfin. Montgomery, la deuxième plus grande ville de l’État, continuera également d’exiger des masques faciaux.

►Les dernières prévisions du modèle de coronavirus de l’Université de Washington Institute for Health Metrics and Evaluation projettent près de 620 000 décès aux États-Unis d’ici le 1er août. Les prévisions s’améliorent avec l’utilisation du masque à 95% (604 413) et atteignent 697573 décès dans le pire des cas. dans lequel les personnes entièrement vaccinées reviennent à des niveaux de mobilité prépandémiques.

►Connecticut prévoit de fournir un accès estival complet à ses zones de loisirs en plein air, y compris les parcs d’État, les terrains de camping, les plages du littoral, les lancements de bateaux et les lieux de baignade dans les terres après avoir fourni un accès partiel l’été dernier au plus fort de la pandémie, ont déclaré vendredi des responsables de l’État.

►Le mandat de masque à l’échelle de l’État d’Utah expire samedi, bien que certaines entreprises et installations gouvernementales continueront d’exiger des masques faciaux, notamment l’aéroport international de Salt Lake et l’Utah Transit Authority.

►Le CDC a signalé près de 3400 nouveaux cas de variantes jeudi soir, portant le total américain à 20412, un nombre qui a presque doublé depuis le 28 mars.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31 millions de cas confirmés de coronavirus et 560900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 134,3 millions de cas et plus de 2,9 millions de décès. Plus de 233,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 178,8 millions ont été administrés, selon le CDC.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19.

Plus de collèges et d’universités disent qu’ils auront besoin de vaccins contre le COVID-19

C’était d’abord Rutgers et Cornell. Puis Notre Dame. Maintenant Duke.

La liste des collèges et universités qui nécessiteront la vaccination COVID-19 pour les nouveaux étudiants et les anciens étudiants pour assister à des cours en personne cet automne a de nouveau augmenté vendredi, l’école de Caroline du Nord annonçant une politique qui couvrira tous les étudiants de premier cycle, diplômés et professionnels.

« Nous savons que la vaccination généralisée sera le seul moyen de faciliter un retour à une vie normale et robuste sur le campus », a déclaré le président duc Vincent Price dans un communiqué publié sur le site Web de l’université.

Brown à Rhode Island, Northeastern à Boston, Nova Southeastern University en Floride et Fort Lewis College au Colorado ont également suivi le précédent établi par Rutgers dans le New Jersey et Cornell à New York.

«Cela ne nous rend pas seulement plus sûrs. En fin de compte, cela rend toute notre communauté plus sûre », a déclaré cette semaine à USA TODAY Antonio Calcado, directeur de l’exploitation de Rutgers.

Les collèges et les universités ont été particulièrement touchés par les restrictions relatives aux coronavirus, perdant des étudiants qui se disent fatigués de payer des frais de scolarité à plein tarif pour l’apprentissage virtuel, ce qui signifie généralement moins d’argent pour les universités qui ont peut-être déjà des difficultés financières.

La vie au foyer ne se terminera pas après le COVID. Le streaming est là pour rester

Alors que les Américains se font vacciner contre le COVID-19 en nombre record, les salles de musique et les clubs de comédie ont commencé à se préparer à rouvrir. Mais même lorsque les choses peuvent revenir à la normale, elles peuvent ne pas l’être. Certaines parties de la vie de verrouillage peuvent persister, en particulier la diffusion en continu.

Une enquête de Bandsintown auprès de 1000 artistes a révélé que 85% d’entre eux prévoient de maintenir des émissions en direct dans le cadre de leur programme, même après que les spectacles en personne soient réalisables.

La même enquête, qui a également interrogé environ 6000 fans, a également révélé que plus de la moitié des fans de musique (55%) disent qu’ils continueront de diffuser des concerts en direct après le retour des émissions en personne.

– Mike Snider

La Cour suprême arrête les règles de coronavirus de Californie qui limitent le culte à domicile

le Vendredi, la Cour suprême a abattu un règlement californien limitant le culte religieux à domicile lors d’un vote de 5 à 4. Il s’agit de la dernière d’une série de décisions dans lesquelles les juges ont constaté que la réglementation sur la pandémie de coronavirus violait les protections de la religion du premier amendement.

La Californie a interdit les rassemblements à domicile dans les comtés durement touchés par la pandémie et a limité ces rassemblements ailleurs à trois foyers au maximum. Les restrictions ont été contestées par deux pasteurs chrétiens qui voulaient organiser des études bibliques, des réunions de prière et d’autres services chez eux.

Le tribunal a déclaré que la Californie devrait montrer qu’il est plus dangereux pour les gens de se rassembler dans des maisons pour des services religieux que dans les salons de coiffure, les magasins de détail, les cinémas et les restaurants, où l’État permet aux personnes de se rassembler dans plus de trois ménages.

Avant la décision, la Californie avait déjà annoncé des changements importants assouplissant les restrictions sur les rassemblements qui entreront en vigueur le 15 avril. Les changements interviennent après la baisse des taux d’infection dans l’État.

– John Fritze

Les femmes signalent plus d’effets secondaires du vaccin COVID-19 que les hommes. Les experts de la santé expliquent pourquoi.

Les rapports sur les effets secondaires du vaccin COVID-19 confirment ce que beaucoup ont observé de manière anecdotique: les femmes assument le plus gros fardeau.

Parmi près de 7 000 déclarations traitées par le biais du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) des Centers for Disease Control and Prevention du 14 décembre au 13 janvier, plus de 79% provenaient de femmes. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient les maux de tête, la fatigue et les étourdissements.

Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de ressentir certains des effets secondaires les plus inhabituels du vaccin, comme une éruption cutanée rouge qui démange au site d’injection. Avec environ 95% des réactions survenant avec le vaccin Moderna, les femmes représentent 77% des effets secondaires rapportés du vaccin.

Les experts en santé disent que cela peut être dû au fait que les femmes présentent une plus grande réponse immunitaire aux vaccins et que les hommes ont tendance à sous-déclarer leurs effets secondaires. Une autre explication possible de la part des experts est le biais de genre dans la recherche clinique – comme les hommes et les femmes adultes recevant la même dose d’un vaccin quelle que soit la taille – qui peut signifier que les femmes reçoivent une dose plus forte que nécessaire pour déclencher une réponse immunitaire adéquate.

– Adrianna Rodriguez

Une femme de Floride condamnée à 29 jours de prison pour avoir toussé sur un patient cancéreux

Une femme de Floride a été condamnée à 29 jours de prison pour voies de fait cette semaine après avoir été filmée en train de tousser au visage d’une autre femme, une patiente cancéreuse au système immunitaire affaibli, l’année dernière dans un centre commercial de la région de Jacksonville.

Debra Jo Michele Hunter, de Fernandina Beach, a également fait un geste obscène envers Heather Sprague, qui portait un masque pour se protéger davantage après une récente chirurgie d’une tumeur au cerveau, dans une vidéo qui a attiré l’attention du public.

Le juge du tribunal du comté de Duval, James Ruth, a entendu le témoignage du mari, des amis et de la famille de Hunter, qui a déclaré qu’elle avait «un cœur vraiment énorme» et qu’elle avait «le cœur brisé» à cause de l’incident. Sprague, qui a dit au juge qu’elle craignait d’être attaquée pour avoir porté un masque, a décrit les actions de Hunter comme «enracinées dans le privilège et le droit».

– Dan Scanlan, Florida Times-Union

Pfizer-BioNTech demande l’approbation de la FDA pour son vaccin pour les 12 à 15 ans

Pfizer et son collaborateur allemand BioNTech ont demandé vendredi à la Food and Drug Administration des États-Unis d’autoriser l’utilisation de leur vaccin COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. Leur vaccin est déjà autorisé pour les 16 ans et plus.

Les entreprises prévoient également de demander une autorisation similaire aux agences de régulation dans d’autres régions du monde. Dans les résultats d’essais publiés récemment, les sociétés ont montré que leur vaccin prévenait toutes les maladies symptomatiques du COVID-19 chez les participants âgés de 12 à 15 ans, générait un grand nombre d’anticorps protecteurs dans ce groupe d’âge et ne posait aucun problème de sécurité.

Les entreprises suivront tous les plus de 2 200 participants à l’essai pendant deux ans après leur deuxième dose pour assurer la sécurité et la durabilité des vaccins.

– Riz Doyle

La pandémie COVID réduit de 80% les bénéfices du casino d’Atlantic City en 2020

L’épidémie de coronavirus a fait chuter les bénéfices des casinos d’Atlantic City de plus de 80% l’année dernière, selon des chiffres publiés vendredi par les régulateurs des jeux de hasard du New Jersey.

Pourtant, sept des neuf casinos ont réussi à dégager un profit, aussi petit soit-il, pendant ce que le président de la Commission de contrôle des casinos du New Jersey, James Plousis, a appelé «l’année la plus difficile de l’histoire» pour la ville et ses casinos.

La Division of Gaming Enforcement de l’État a rapporté que les neuf casinos avaient collectivement enregistré 117,5 millions de dollars de bénéfices d’exploitation bruts en 2020. C’était en baisse par rapport à près de 594 millions de dollars un an plus tôt, avant que la pandémie n’oblige les casinos à fermer pendant 3 mois et demi et limite leurs opérations. même après la réouverture.

Contribuant: Chris Quintana, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press