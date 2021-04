Le Comité olympique australien commencera à vacciner les athlètes de Tokyo contre le COVID-19 la semaine prochaine en utilisant un entrepreneur privé pour éviter d’alourdir le système de santé publique, a déclaré mercredi le directeur général Matt Carroll.

Le gouvernement australien a approuvé mardi la vaccination de plus de 2000 athlètes, entraîneurs et officiels nommés par l’AOC et les Paralympics Australia avant de se rendre au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques.

« La planification est maintenant à toute vapeur », a déclaré Carroll aux journalistes à Sydney.

«La gestion de la vaccination sera assurée par l’AOC avec notre partenaire Aspen Medical donc il n’y a aucune charge sur le système public. Et nous commencerons cela la semaine prochaine. «

Bien que l’Australie ait très bien réussi à contenir le coronavirus, elle a été relativement lente à déployer le vaccin par rapport à d’autres pays développés.

Le ministre des Sports Richard Colbeck a défendu mercredi la décision de donner aux Olympiens accès au vaccin alors que certaines personnes à plus haut risque n’ont pas reçu leurs vaccins.

«Nous avons toujours donné la priorité aux vulnérables, et c’est pourquoi ils ont été les premiers à avoir accès aux vaccins, et ce processus se poursuit», a-t-il déclaré à la radio ABC.

«Mais il a toujours été prévu qu’il y aurait des chevauchements dans les différentes étapes. (Nous avons inclus) les athlètes et le personnel de soutien dans… le déploiement… afin de permettre aux athlètes de participer (aussi) en toute sécurité que possible aux Jeux. «

Tokyo, Osaka et deux autres préfectures japonaises sont entrées la semaine dernière en état d’urgence après une résurgence du virus.

Carroll a déclaré qu’il restait convaincu que les Jeux olympiques, qui avaient été reportés de l’année dernière, se dérouleraient toujours comme prévu du 23 juillet au 8 août.

« (Le Japon) veut vraiment accueillir les matchs, sinon ils ne seraient pas là », a-t-il ajouté.

«Ils veulent le faire pour les athlètes du monde afin qu’ils puissent venir concourir. C’est une opportunité pour le monde de se connecter virtuellement et de célébrer toute la puissance du sport. Telles sont les raisons pour lesquelles tout le monde s’engage à y parvenir, et cela se produira. »

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici