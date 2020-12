Biden, sa femme recevra la vaccination COVID-19

Le président élu Joe Biden et sa femme, Jill, se feront vacciner lundi contre le COVID-19, a déclaré le bureau de Biden. La vice-présidente élue Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, recevront leurs doses la semaine suivante. La Maison Blanche n’a pas dit quand ni si le président Trump, qui avait eu le COVID en octobre, serait vacciné. Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a été vacciné vendredi lors d’un événement télévisé en direct destiné à renforcer la confiance du public dans le vaccin. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, se sont également fait vacciner vendredi et ont publié des photos en ligne.

Le vaccin Moderna rejoint la bataille contre le COVID-19

Le vaccin contre le coronavirus Moderna devrait commencer à arriver à travers le pays lundi, trois jours seulement après avoir été autorisé par la Food and Drug Administration. Moderna, qui a développé son vaccin en collaboration avec des scientifiques du gouvernement, dit qu’elle sera en mesure de fournir 20 millions de doses de son vaccin d’ici la fin décembre et 80 millions supplémentaires au cours des premiers mois de 2021. Le vaccin vient dans la foulée du Vaccin Pfizer-BioNTech, qui est actuellement administré aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite.

Harris fera campagne en Géorgie pour les démocrates du Sénat

Le vice-président élu Kamala Harris fera campagne en Géorgie lundi pour les deux démocrates au second tour des élections dont les résultats détermineront le contrôle du Sénat. Elle devrait également apparaître sur MSNBC « Le Reidout » à 19 h HE pendant qu’elle est en campagne électorale. Harris se rendra à Suwanee et Columbus pour faire campagne au nom des challengers démocrates Jon Ossoff et du révérend Raphael Warnock. Les deux tentent de prendre les sièges détenus par les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler, respectivement. Les courses offrent l’occasion de déplacer le contrôle du Sénat des républicains aux démocrates. Si les deux challengers démocrates remportaient leurs courses, la chambre serait divisée et Harris pourrait rompre les liens en faveur des priorités du président élu Joe Biden. Biden s’est rendu mardi et le président Donald Trump a déclaré samedi sur Twitter qu’il organiserait un « grand rallye » pour Loeffler et Perdue le 4 janvier, un jour avant le second tour.

Boris Johnson présidera la réunion du comité de crise britannique

Le gouvernement britannique a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson présiderait lundi une réunion du comité de crise du gouvernement, COBRA, à la suite des mesures prises par d’autres pays pour empêcher les déplacements depuis le Royaume-Uni dans le but de bloquer une nouvelle souche de coronavirus balayant le sud de l’Angleterre. de se propager. L’Italie, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Autriche, l’Irlande et la Bulgarie ont tous annoncé des restrictions sur les voyages au Royaume-Uni, quelques heures après l’annonce par Johnson de l’annulation des achats de Noël et des rassemblements dans le sud de l’Angleterre en raison de la propagation rapide des infections. Le Canada a annoncé sa propre interdiction dimanche soir et le premier ministre Justin Trudeau a déclaré dans un communiqué que pendant 72 heures à compter de dimanche à minuit, «tous les vols en provenance du Royaume-Uni seront interdits d’entrer au Canada». Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, exhorte les autorités fédérales à interdire les vols en provenance du Royaume-Uni ou à exiger que tous les passagers soient testés pour COVID-19.

Skyshow ‘Double Planet’ au robinet pour le solstice d’hiver

Le solstice d’hiver de cette année apportera un spectacle rare à notre ciel nocturne – juste à temps pour les vacances. Pour les téléspectateurs qui regardent l’horizon sud-ouest juste après le coucher du soleil lundi, Jupiter et Saturne apparaîtront plus proches l’un de l’autre qu’ils ne l’ont été depuis le Moyen Âge (1226, pour être précis). C’est ce que les astronomes appellent une «conjonction», et cela ressemblera presque à une «double planète», a déclaré l’astronome de l’Université Rice, Patrick Hartigan. Alors sortez vos chaises de jardin: une telle conjonction, que certains ont surnommée «l’étoile de Noël», ne se reproduira pas avant le début du 15 mars 2080.

