L’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé pour le COVID-19 a appelé le Royaume-Uni à donner des vaccins à d’autres pays une fois que les groupes prioritaires auront été vaccinés.

« Je pense que nous devrions », a déclaré dimanche le Dr David Nabarro, britannique, interrogé sur ce qui devrait se passer après la vaccination des personnes les plus à risque et des plus de 50 ans.

« C’est vraiment une question de savoir ce qui a du sens économiquement, ce qui a du sens pour la société et comment nous voudrons qu’on se souvienne dans 10 ou 20 ans », at-il a dit à Sky News.

Chiffres du gouvernement mis à jour samedi a montré que plus de 11,4 millions de personnes au Royaume-Uni avaient reçu une première dose de vaccination, tandis que plus d’un demi-million avaient également reçu un deuxième vaccin.

Ministre des vaccins Nadhim Zahawi a dit qu’à un moment donné samedi, les agents des services de santé administraient des coups à un rythme de près de 1 000 par minute.

Le Royaume-Uni vise à donner à tous les plus de 70 ans et aux travailleurs de la santé de première ligne leur première dose d’ici le 15 février.

Les États de l’UE reçoivent les premières doses d’AstraZeneca

Alors que le Royaume-Uni réfléchit à un éventuel excédent de vaccins, de nombreuses personnes en Europe se demandent quand elles vont recevoir leurs premières doses.

Dimanche, l’Espagne est devenue le dernier pays à confirmer avoir reçu ses premières doses du vaccin COVID-19 AstraZeneca-Université d’Oxford, pour une distribution à partir de lundi.

Les bulgares ont commencé à recevoir leurs premiers injections après que le pays ait reçu 28 800 doses samedi. Le pays balkanique de sept millions d’habitants a beaucoup misé sur le vaccin AstraZeneca, qui est relativement bon marché et facile à stocker et à utiliser.

Plusieurs autres États de l’UE – France, Italie, Autriche, Hongrie et République tchèque – ont reçu leurs premières expéditions samedi.

Il donne à la France un troisième vaccin – après les jabs Pfizer-BionTech et Moderna – et contribue à renforcer la promesse du président Macron que tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés d’ici la fin de l’été. Jusqu’à présent, environ 1,8 million de personnes ont été vaccinées.

En Allemagne, où 2,1 millions de personnes ont été vaccinées, les premiers lots du nouveau vaccin AstraZeneca devaient être livrés vendredi aux 16 États du pays.

Le ministre de la Santé Jens Spahn a déclaré que l’ajout d’un troisième vaccin « ferait une réelle différence » dans la campagne de vaccination de l’Allemagne, qui, comme ailleurs en Europe, a jusqu’à présent été lente par rapport aux États-Unis ou en Grande-Bretagne.

Comment le Royaume-Uni a pris les devants …

Le Royaume-Uni a réussi à éviter certains des problèmes d’approvisionnement en vaccins auxquels l’UE des 27 pays a été confrontée – comme lorsque AstraZeneca a déclaré avoir rencontré un problème de production.

Alors que le gouvernement britannique a investi de manière agressive et précoce dans la vaccination contre les coronavirus, l’UE a adopté une approche plus lente et plus prudente.

Pour les vaccins Oxford-AstraZeneca et Pfizer-BionTech, le Royaume-Uni a annoncé des accords plus de trois mois avant que l’UE ne fasse de même. Pour d’autres vaccins également, l’UE a commandé après le Royaume-Uni ou est toujours en négociations.

L’UE a eu une dispute majeure avec AstraZeneca le mois dernier en raison d’un énorme manque d’approvisionnement prévu, le PDG Pascal Soriot a souligné que « le contrat britannique a été signé trois mois avant l’accord européen sur les vaccins. Donc, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour corrige tous les problèmes « .

Le Royaume-Uni a également décidé en septembre de commander des millions de doses d’un autre vaccin candidat, auprès de la société pharmaceutique française Valneva. Il a suivi avec une autre commande ce mois-ci.

Malgré des discussions exploratoires, aucun contrat avec l’UE n’a été signé à ce jour. Le président de Valneva, Franck Grimaud, a déclaré à l’AP que la Grande-Bretagne recevra des doses de vaccin plus tôt car elle a signé en premier.

… et pourquoi l’UE a été plus lente

La Commission européenne, qui a pris en charge les achats de vaccins pour le bloc, a obtenu des prix compétitifs, mais cela a pris du temps – et la différence de quelques mois lui a coûté cher.

L’UE a également été plus lente à approuver les vaccins, optant pour un processus plus long qui a donné aux vaccins un examen plus approfondi de la part de l’Agence européenne des médicaments, plutôt qu’une autorisation d’urgence, pour assurer une plus grande confiance du public, une décision qu’elle défend toujours.

En conséquence, la Grande-Bretagne a commencé à distribuer des vaccins le 8 décembre, tandis que l’UE n’a commencé que le 27 décembre. Elle n’a pas rattrapé son retard depuis.

L’approche délibérée de l’UE, cependant, a pu éviter d’autres problèmes. Sans une stratégie commune, les pays de l’UE plus petits et plus pauvres auraient pu se battre pour obtenir et payer les vaccins. Avec des frontières ouvertes, des approches nationales divergentes auraient pu conduire au chaos.

Malgré le lent démarrage, l’engagement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen – de faire vacciner 70% des adultes du bloc d’ici la fin de l’été – tient toujours.

Certains pays de l’UE restent prudents sur AstraZeneca

La France, l’Allemagne et la Suède ont décidé que pour le moment, ils ne donneront le vaccin AstraZeneca qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans, faute de données sur les groupes plus âgés. La Belgique est allée plus loin en limitant l’utilisation aux moins de 55 ans, même si cela signifie que les plans de vaccination soigneusement élaborés devront être modifiés.

Cela survient même si la prudente Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin AstraZeneca pour une utilisation dans l’UE pour tous les adultes.

Les pays de l’UE ont parfois retenu les doses pour s’assurer qu’une personne puisse se faire vacciner à un moment précis, refusant ainsi une première injection aux autres.

David Nabarro de l’OMS a également salué la « bravoure » du Royaume-Uni en allongeant les intervalles entre les doses de vaccin, ce qui, selon lui, « semble être associé à une protection encore plus grande ».

La semaine dernière, le chef de la santé britannique a salué une nouvelle étude suggérant qu’une seule dose de son vaccin AstraZeneca offre une forte protection pendant 12 semaines contre le virus, affirmant que cela soutient la stratégie très controversée du gouvernement consistant à retarder le deuxième vaccin.

Certains pays européens ont retenu les doses pour s’assurer qu’une personne puisse obtenir une deuxième injection dans le délai plus court initialement recommandé, refusant ainsi une première injection à d’autres.

Selon d’autres critères de pandémie, le Royaume-Uni note mal, le pays avec une population de 67 millions d’habitants ayant subi 112000 décès par coronavirus, le nombre le plus élevé d’Europe.

Avertissement de l’OMS sur le nationalisme vaccinal

L’envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé sur le COVID-19 a également déclaré dimanche que le monde devait avoir un accès égal aux vaccins contre les coronavirus et a exhorté les pays plus riches à abandonner le nationalisme vaccinal.

Le Dr David Nabarro a déclaré à Sky News que la priorité était de vacciner d’abord quiconque est vulnérable au virus, en particulier les agents de santé et les personnes âgées du monde entier, au lieu de viser à vacciner des pays individuels.

«Le monde devrait accéder à ces vaccins de manière égale», a déclaré David Nabarro de l’OMS, ajoutant que c’était la seule façon de faire face à une pandémie mondiale.

«J’espère vraiment que les dirigeants mondiaux dans les semaines à venir réaliseront que le fait d’avoir quelques pays vaccinant beaucoup de gens, puis des pays plus pauvres ayant des vaccins très limités, n’est pas vraiment la voie à suivre – économiquement, socialement, écologiquement, et même moralement. «