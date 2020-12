JAKARTA, Indonésie (AP) – L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que les pays de la région Asie-Pacifique ne sont pas garantis d’avoir un accès précoce aux injections de COVID-19 et les a exhortés à adopter une approche à long terme de la pandémie.

«Le développement de vaccins sûrs et efficaces est une chose. Les produire en quantité suffisante et atteindre tous ceux qui en ont besoin en est une autre », a déclaré le directeur régional de l’OMS, le Dr Takeshi Kasai, aux journalistes de la capitale indonésienne, Jakarta.

Alors que certains pays qui ont des accords d’achat de vaccins indépendants pourraient lancer des campagnes de vaccination dans les mois à venir, d’autres pourraient voir la vaccination commencer au milieu ou à la fin de 2021, a déclaré le Dr Socorro Escalante, coordinateur de l’OMS pour les médicaments essentiels et les technologies de la santé.

«Il est important de souligner que la plupart, sinon la totalité, des pays de la région du Pacifique occidental font partie de la facilité COVAX», a déclaré Escalante. «Au sein de l’installation COVAX, nous prévoyons que les vaccins arriveront au deuxième trimestre de 2021.»

COVAX a été créé par l’OMS, l’alliance des vaccins GAVI et le CEPI, une coalition mondiale de lutte contre les épidémies, dans le but d’assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde.

Les représentants de l’OMS ont également insisté pour que les groupes à haut risque soient prioritaires pour la vaccination car les vaccins ne seront disponibles qu’en quantités limitées.

L’agence sanitaire a averti que la vaccination de masse n’arrêtera pas le virus et que les gouvernements doivent adopter un état d’esprit et une approche à long terme lorsque de nouveaux cas sont détectés, y compris des tests accrus, la recherche des contacts et des mesures de quarantaine.

«Le virus ne se repose pas, c’est pourquoi nous devons continuer nos réponses en veillant à ce qu’elles soient mises en œuvre de manière cohérente», a déclaré le Dr Babatunde Olowokure, directeur régional des urgences de l’OMS.

Olowokure a également appelé les plus jeunes – qui représentent un nombre croissant de nouveaux cas confirmés dans la région – à adhérer à la distanciation sociale et à d’autres mesures.

La Région OMS du Pacifique occidental compte près de 1,9 milliard de personnes dans 37 pays et territoires.

À l’échelle mondiale, le virus a infecté plus de 74 millions de personnes et tué plus de 1,6 million. Plus de 41,9 millions de personnes se sont rétablies de la maladie.

