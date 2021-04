Les efforts de vaccination de l’Inde contre Covid-19 sont apparemment prêts à ajouter la reconnaissance faciale basée sur Aadhaar, dans le but de rendre le processus sans contact. Selon un rapport de The Print, citant un entretien avec RS Sharma, responsable de la National Health Authority, l’Unique Identification Authority of India (UIDAI) – l’organe directeur derrière le document d’identification personnel Aadhaar de l’Inde, a déjà mené un projet pilote pour tester son algorithmes de reconnaissance faciale basés sur une base de données de données faciales provenant de la base de données Aadhaar. L’ancien directeur de mission de l’UIDAI a en outre qualifié le pilote de «réussi», avant de déclarer que le processus sera essentiel pour que l’ensemble de la campagne de vaccination indienne Covid-19 soit «sans contact».

Comment fonctionnerait la reconnaissance faciale

Selon les rapports basés sur l’interview de Sharma avec The Print, la campagne de vaccination Covid-19 nécessite actuellement une authentification biométrique basée sur les empreintes digitales ou les scans rétiniens. Étant donné les quarts de contact étroits que ces procédures d’authentification représentent, la reconnaissance faciale contribuera à atténuer les préoccupations liées aux infections accidentelles dans les centres de vaccination. Pour que le processus fonctionne, les citoyens indiens éligibles devront s’inscrire à la configuration de la vaccination Covid-19 via le portail Co-WIN sur l’application Aarogya Setu.

Lors des inscriptions, les utilisateurs peuvent associer leurs numéros de téléphone portable et utiliser les numéros Aadhaar comme document d’identification de choix. Une fois au stand de vaccination, les utilisateurs qui ont choisi d’authentifier leur identité en utilisant Aadhaar se verront automatiquement vérifiés, en utilisant la reconnaissance faciale des cabines de vaccination. Prasad a en outre affirmé que les algorithmes de reconnaissance faciale UIDAI étaient les «meilleurs», avant d’ajouter que l’infrastructure est capable de prendre en compte les changements faciaux qui surviennent aux individus pendant près d’une décennie – tout en s’authentifiant avec succès.

Avantages du processus

L’avantage évident de l’utilisation de la reconnaissance faciale dans la campagne de vaccination Covid-19 serait d’établir encore moins de points de contact entre les individus de tout ce circuit. Le contact direct et personnel a été la principale raison de la propagation de Covid-19 à travers le monde, et l’utilisation de la reconnaissance faciale par des caméras placées à distance élimine le besoin d’enregistrer les citoyens pour qu’ils touchent le même authentificateur d’empreintes digitales, l’un après l’autre.

Le gouvernement central délivrera également aux citoyens indiens un certificat de vaccination numérique Covid-19, qui sera conforme à la norme internationale Fast Healthcare Interoperability Resources. Ce dernier est une sorte de référence internationale pour l’homologation des documents de santé et leur facilite l’accès partout dans le monde. Étant donné que ce certificat numérique sera lié à l’identification personnelle d’un individu, l’argument général indique que l’utilisation de données déjà détenues par le gouvernement dans la base de données UIDAI Aadhaar ne peut pas nuire. Au lieu de cela, cela ne ferait que simplifier et rationaliser le processus, et pourrait même accélérer la campagne de vaccination des individus.

Préoccupations concernant la surveillance et la sécurité des données

En réaction à la Message de NHA annonçant le projet pilote de reconnaissance faciale dans les centres de vaccination Covid-19 de Jharkhand, de nombreuses personnes ont remis en question la nécessité de mettre en place une surveillance faciale, et si l’établissement d’un tel niveau supplémentaire d’infrastructure ferait vraiment une différence tangible pour le efficacité et commodité de l’ensemble du processus. De plus en plus d’utilisateurs ont appelé à adopter des mesures pour « décentraliser » le processus de vaccination, tandis que d’autres ont demandé que les informations d’identification de sécurité des données soient établies avant données de surveillance vitales doivent être collectées.

Dans une déclaration précédente, Ashwini Kumar Choubey, le ministre de l’Union de la Santé et de la Famille, avait déclaré que les individus ne seraient pas tenus de fournir ou de lier leurs coordonnées Aadhaar pour obtenir une injection du vaccin. Cette déclaration d’il y a deux mois va à l’encontre de la dernière annonce du chef de la NHA, Sharma, de déployer la reconnaissance faciale basée sur Aadhaar, qui, selon lui, sera effectuée dans tout le pays dès que l’UIDAI franchira 50000 ou 60000 reconnaissances faciales dans ses projets pilotes.

L’annonce rappelle les controverses sur la confidentialité et la collecte de données qui ont été soulevées pendant le mandat de déploiement d’Aarogya Setu dans les phases initiales du verrouillage pan-indien de Covid-19 2020. Pendant ce temps, dans une interview accordée à News18, Sidharth Deb, conseiller parlementaire et politique à la Fondation pour la liberté de l’Internet (IFF), avait qualifié Aarogya Setu de service offrant une «transparence sous-optimale», avant d’ajouter que l’application « ne fonctionne pas dans un cadre juridique valide qui satisferait aux exigences de nécessité et de proportionnalité. »

À l’avenir, il reste à voir comment le gouvernement central parviendra à répondre à ces préoccupations concernant la sécurité des données, la surveillance publique et l’efficacité de l’ajout d’une couche d’infrastructure technologique en termes de coût et de ressources. D’ici là, l’UIDAI cherchera bientôt à donner son feu vert à la mise en place de la reconnaissance faciale comme moyen valable d’authentifier les efforts de vaccination contre Covid-19 au niveau individuel – dès que son projet pilote aura atteint son objectif.

