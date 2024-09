Vaccination contre le virus respiratoire syncytial chez les personnes âgées

Les personnes âgées présentent un risque accru d’hospitalisation, d’admission en unité de soins intensifs et de décès en raison du virus respiratoire syncytial (VRS)1 La plupart des gens subissent des réinfections bénignes par le VRS au cours de leur vie, en particulier pendant la saison des virus respiratoires (de novembre à mars au Canada). Les personnes sont plus à risque si elles ont plus de 75 ans ou si elles présentent des affections comorbides (p. ex., affections pulmonaires et cardiovasculaires). Au Canada, le taux d’hospitalisations liées au VRS chez les adultes de 50 ans et plus est de 16 pour 100 000 personnes et passe à 63 pour 100 000 personnes chez les personnes de 80 ans et plus.1

La vaccination contre le VRS prévient la maladie chez les personnes âgées Dans deux essais contrôlés randomisés portant sur les deux vaccins contre le VRS disponibles au Canada, la vaccination a prévenu les maladies des voies respiratoires inférieures liées au VRS (définies avec de légères différences dans chaque essai) avec une efficacité de 66,7 % (intervalle de confiance de 97 %). [CI] 28,8 %–85,8 %) et 82,6 % (IC à 97 % 57,9 %–94,1 %), respectivement, chez les adultes âgés de 60 ans et plus.2,3

Les personnes âgées de 75 ans et plus et celles souffrant de maladies chroniques sont celles qui pourraient bénéficier le plus de la vaccination contre le VRS. Les données issues des essais cliniques et de la surveillance post-commercialisation précoce après la vaccination montrent une légère augmentation de l’incidence des événements neuro-inflammatoires (par exemple, le syndrome de Guillain-Barré).4 Les personnes âgées de 75 ans et plus qui sont fragiles ou qui souffrent de maladies chroniques sont susceptibles de bénéficier d’un bénéfice favorable malgré ce faible risque potentiel.

La vaccination est recommandée pour les personnes présentant un risque accru de maladie grave à VRS. Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande des programmes de vaccination contre le VRS pour les adultes âgés de 75 ans et plus et pour les adultes âgés de 60 ans et plus qui résident dans des maisons de retraite et d’autres établissements de soins chroniques.5 Les adultes en bonne santé âgés de plus de 60 ans peuvent envisager de reporter la vaccination jusqu’à ce qu’ils présentent un risque plus élevé de conséquences graves dues au VRS.

Il a été démontré qu’une dose de vaccin contre le VRS offre une protection contre la maladie pendant au moins deux saisons de virus respiratoires6 Les doses supplémentaires de vaccin n’ont pas été aussi efficaces pour stimuler la réponse immunitaire à court terme, et la signification clinique de ce phénomène n’est pas claire. La vaccination contre le VRS n’ayant été introduite au Canada qu’en 2023, il n’existe actuellement aucune recommandation quant au moment d’administrer la deuxième dose.

Notes de bas de page Conflits d’intérêts : Elissa Abrams est membre du conseil d’administration de la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique et présidente de la section Allergie de la Société canadienne de pédiatrie. Aucun autre conflit d’intérêt n’a été déclaré.