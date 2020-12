Même si les deux premiers vaccins contre les coronavirus sont proches de l’approbation fédérale pour une utilisation d’urgence, le prochain obstacle sur la voie de cette épidémie mortelle est un mur de scepticisme public.

Les deux principaux candidats vaccins COVID-19 – de Pfizer et Moderna – ont montré des taux d’efficacité de 95% dans les essais cliniques. Mais même avec ce niveau remarquable, le principal expert en maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, affirme qu’au moins 75% devraient être vaccinés ou infectés pour produire une immunité collective.

Une étude de Pew Research a rapporté la semaine dernière que seulement 60% des Américains recevraient certainement ou probablement un vaccin. Parmi certains sous-groupes – Noirs (42%), Américains à faible revenu (55%) et Républicains (50%) – la volonté de se faire vacciner était encore plus faible. La bonne nouvelle est que les enquêtes montrent que la tendance générale à accepter le vaccin augmente avec le temps.

Suivi du deuxième coup de COVID-19

Une autre complication, cependant, est que les vaccins Pfizer et Moderna nécessitent deux doses sur plusieurs semaines. Si les antécédents sont un guide – avec, par exemple, des modèles d’observance pour le vaccin à deux doses contre l’hépatite B – de nombreux receveurs ne parviendront pas à obtenir le suivi, en particulier s’ils ressentent des effets secondaires dès la première dose.

Alors qu’un pays épuisé par la pandémie entre dans les affres les plus sombres de la propagation virale, voici cinq façons d’augmenter les taux de participation au vaccin:

►Transparence. Rien ne guérit la peur et l’hésitation comme la connaissance. Éduquer les Américains sur les dernières données concernant les vaccins candidats tels que Pfizer et Moderna contribue grandement à y parvenir. La Food and Drug Administration semble attachée à la transparence, affichant les derniers résultats de recherche et rendant accessible le processus d’approbation. À l’avenir, les experts doivent être francs sur des questions cruciales telles que les risques liés aux vaccins pour les enfants, les personnes souffrant d’allergies importantes et les femmes enceintes ou qui allaitent. Ils doivent également être francs sur ce qui n’est pas encore connu, comme la durée de la protection vaccinale.

►Influenceurs. Les Américains de premier plan doivent montrer l’exemple en cas de crise. Déjà, trois anciens présidents et président élu Joe Biden se sont engagés à recevoir publiquement le vaccin. Le président Donald Trump, qui a recueilli plus de 74 millions de voix lors de l’élection, devrait faire de même. Il a été infecté, mais les meilleures données suggèrent qu’il peut encore bénéficier d’une vaccination. Les chefs religieux et communautaires devraient se faire vacciner publiquement, ainsi que des personnalités sportives telles que LeBron James, Naomi Osaka ou Tom Brady et des stars des médias sociaux comme Selena Gomez et Taylor Swift.

Payer les gens pour se faire vacciner

►Compensation. Aussi mercenaire que cela puisse paraître, le Congrès pourrait fournir une incitation financière à recevoir le vaccin. Oui, cela paierait des dizaines de millions de personnes qui auraient reçu le coup de toute façon. Mais s’il établissait l’immunité des troupeaux et mettait fin à la pandémie, tout en stimulant l’économie dans le processus, cela en vaudrait la peine.

►Ease. Plus il est pratique de se faire vacciner, plus il y a de chances que cela se produise. Au-delà de la mise à disposition des vaccins dans les hôpitaux et les pharmacies, le gouvernement devrait injecter des ressources dans des milieux densément urbains et ruraux, en employant des églises, des centres communautaires et la vaccination mobile. Des heures d’ouverture et une accessibilité sans rendez-vous sont essentielles. Les médecins de famille devraient être enrôlés pour demander instamment les inoculations et indiquer aux patients où les recevoir. Les employeurs pourraient fixer des rendez-vous et être généreux avec les congés liés aux vaccins.

►Certification. Une sorte de passeport de vaccination pourrait être délivré, semblable aux cartes jaunes que les voyageurs portent à l’étranger pour valider qu’ils ont reçu tous les vaccins nécessaires. Une fois que le vaccin sera largement disponible, et jusqu’à ce que le virus soit vaincu, le passeport pourrait être utilisé comme base pour certaines entreprises pour octroyer des services, tels que l’accès aux restaurants et cinémas intérieurs et les sièges dans les avions commerciaux. (Il y aurait, bien sûr, des exceptions pour toute personne médicalement dispensée de recevoir un vaccin.)

La pandémie de coronavirus qui fait rage est en passe de faire un demi-million de morts aux États-Unis d’ici la fin du mois de février, selon un modèle largement suivi. Ce serait une tragédie en plus d’une tragédie si les vaccins qui pourraient mettre fin à ce fléau, une fois que l’approvisionnement devient abondant, finissent par être inutilisés.