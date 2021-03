Un jour de semaine récent, les sons de Vivaldi, Mozart et Bach ont accueilli des centaines de New-Yorkais juste inoculés alors qu’ils entraient dans une zone d’observation médicale de l’un des plus grands sites de vaccination COVID-19 de la ville, le Jacob K Javits Convention Center. En entendant la musique, beaucoup se sont arrêtés pour enregistrer des vidéos des cinq musiciens d’un piano et d’un ensemble à cordes réunis sur scène, se produisant en direct.

Pour les personnes sur la voie de l’immunité contre le coronavirus, écouter de la musique en direct dans le même espace qui servait d’hôpital de campagne au plus fort de la pandémie était un accompagnement approprié pour une journée d’espoir. Pour certains musiciens, c’était quelque chose de plus.

La pianiste Barbara Podgurski a déclaré que ses récentes performances sur le site de vaccination étaient ses premières en public depuis que la pandémie a frappé la ville au printemps dernier.

«Il y a eu trois mois où je n’ai pas joué du piano parce que je me sentais désespérée», dit-elle. «La réaction… Je n’ai pas entendu depuis un an. Vous réalisez à quel point les gens ont besoin de musique dans leur vie, pour ressentir la beauté et la magie. Cela leur donne de l’espoir.

La musique fait partie d’une série de concerts quotidiens de deux heures à midi, issus d’une collaboration entre le groupe à but non lucratif Sing for Hope et la violoniste Victoria Paterson, qui a lancé sa propre organisation à but non lucratif, Music and Medicine.

Paterson a déclaré que bon nombre de ses collègues musiciens étaient sans travail depuis la fermeture de la scène musicale et de la scène de la ville au printemps dernier.

Les musiciens qui se produisent au Javits Center sont payés pour jouer. Il y a aussi un pot pourboire, mais les contributions vont à Sing for Hope afin que la musique puisse continuer.

«Nous ne pouvons pas être des amuseurs publics avec des obligations familiales à ce stade de notre carrière», a déclaré Paterson.

Podgurski, qui est également professeur de musique à l’Université de la ville de New York, a déclaré qu’avec la scène des spectacles de la ville toujours largement fermée, tout emploi rémunéré est extrêmement bienvenu. Certains amis, a-t-elle dit, ont dû vendre des instruments bien-aimés pour payer leurs factures.

La violoniste Katie Kresek, violoniste Katie Kresek, violoniste et co-orchestratrice de la comédie musicale de Broadway nominée aux Tony, « Moulin Rouge », est une autre récente des artistes.

Avant la pandémie, son emploi du temps était chargé, y compris des performances en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais après le déclenchement de la pandémie, «dans les deux semaines, toutes mes réservations de l’année à venir ont été annulées.»

En réfléchissant à jouer dans un centre de vaccination, Kresek a déclaré: «Émotionnellement, j’ai senti que je contribuais à cet effort massif. C’était très gratifiant d’aider.

La musique était également appréciée par les personnes venues se faire vacciner.

«Nous avons tous vécu tellement de pertes au cours de la dernière année», a déclaré Janet Heit, qui a rencontré les musiciens après s’être fait tirer dessus. «C’est très émouvant de venir ici pour se faire vacciner pour quelque chose qui n’était pas disponible lorsque mon père avait le COVID. C’est non seulement une bonne chose pour les arts d’avoir des musiciens, mais c’est aussi apaisant et édifiant.

Le Dr Azmatullah Hussaini, un entrepreneur médical à Javits, a déclaré qu’il pensait que cela avait aidé à mettre les gens nerveux à l’aise au sujet de leurs injections.

«Cette dernière année a été un environnement très stressant et la santé mentale des gens en a souffert», a-t-il déclaré. «Mais avec les gens qui viennent se faire vacciner, cet environnement est rempli d’espoir car c’est un moyen de mettre fin à la pandémie.»