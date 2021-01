Le premier ministre néerlandais Mark Rutte a admis que son gouvernement n’était pas prêt à travailler avec le vaccin Pfizer / BioNTech «si tôt» et se préparait à un coup complètement «différent» alors qu’il est critiqué pour une campagne de vaccination retardée.

Deux semaines après le début de la campagne de vaccination à l’échelle de l’UE, pas une seule personne n’a reçu le vaccin aux Pays-Bas, le dernier État de l’UE à lancer son effort de vaccination. Le premier ressortissant néerlandais devrait recevoir un vaccin mercredi.

Quelque 288 000 doses de vaccins ont été livrées mardi au site de stockage central néerlandais. Contrairement à l’Allemagne voisine, les Pays-Bas ne souffrent pas d’une pénurie de doses, mais les autorités néerlandaises ne sont pas prêtes à répondre aux exigences très spécifiques de stockage et de transport des vaccins Pfizer et BioNTech, qui doivent être maintenus à moins 70 degrés Celsius pour rester efficaces.

L’approbation du régulateur européen du jab, développée conjointement par les entreprises américaines et allemandes, semble être sortie de nulle part pour Amsterdam. « Le principal problème était que nous l’avons obtenu plus tôt que prévu », Rutte a admis, ajoutant que «C’était un vaccin différent (que nous avions prévu) … rendant impossible la flexibilité.

Selon les médias néerlandais, les Pays-Bas pensaient que le vaccin AstraZeneca, plus facile à manipuler, serait d’abord approuvé par le régulateur européen, et ont donc construit leur stratégie de vaccination sur la base de petits centres qui n’avaient pas la capacité de stocker les vaccins. à des températures extrêmement froides.

Le ministre de la Santé du pays, Hugo de Jonge, a admis que le gouvernement « Prouvé insuffisamment agile » s’adapter au changement, mais a blâmé les erreurs sur les erreurs qui « inévitable » dans un « Crise comme celle-ci. »

Le gouvernement fait déjà face à de sévères critiques de la part de l’opposition au sujet de sa gestion du programme de vaccination. « Ce n’est pas une stratégie, mais le chaos – le chaos total », a déclaré Geert Wilders, le chef du Parti de droite pour la liberté, le principal parti d’opposition au parlement. Il a également appelé les actions du gouvernement « scandaleux » et a marqué son pays d’origine «L’idiot du village de l’Europe.»

Lodewijk Asscher, chef du Parti travailliste, a accusé le Premier ministre de trouver des excuses tout en déplorant le fait que presque «300 000 vaccins [are] dans les congélateurs et personne [has been] vacciné. »

Un autre coup porté à la politique du gouvernement est apparemment venu de l’Institut national de la santé publique, qui a déclaré mardi que le verrouillage strict imposé par les autorités à la mi-décembre ne fonctionnait apparemment pas.

« Il n’y a pas encore d’effets convaincants du verrouillage du 15 décembre », Ça disait. Les Pays-Bas ont fermé toutes les écoles, bars, restaurants, théâtres et autres lieux publics, limitant ainsi les rassemblements dans le but d’arrêter la propagation de Covid-19.

Selon les données fournies par l’Institut national de la santé publique, le nombre de nouvelles infections quotidiennes a légèrement diminué depuis la mi-décembre, date à laquelle elles atteignaient le nombre record de plus de 12 000 personnes par jour. Cependant, ils sont restés relativement élevés au cours de la semaine écoulée.

Les Pays-Bas ont signalé un total de plus de 845 000 cas confirmés de Covid-19 et près de 12 000 décès depuis le début de la pandémie, selon les chiffres compilés par l’Université Johns Hopkins.

