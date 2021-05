Vaccin Pfizer recommandé pour les enfants de 12 à 15 ans; Loterie des vaccins de l’Ohio

Des enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent s’attendre à commencer à recevoir le vaccin contre le coronavirus de Pfizer jeudi dans de nombreux États.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont adopté mercredi la recommandation d’un comité consultatif fédéral selon lequel le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 est sûr et efficace pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans, ouvrant la porte à son utilisation généralisée à partir de jeudi. Le panel des CDC s’est réuni pour discuter des mérites du vaccin dans ce groupe d’âge après que la Food and Drug Administration a signé lundi les vaccins. Cela a incité une poignée de villes à commencer à les administrer mardi, mais l’autorisation du CDC les rend plus largement disponibles.

«Obtenir ce vaccin sûr et efficace signifie que ces adolescents n’auront pas à manquer l’école, les événements sportifs ou d’autres activités s’ils sont exposés à une personne atteinte du COVID-19, faisant ainsi un pas de plus vers la normalisation de leur vie», a déclaré le Dr. Danny Avula, coordinateur de la vaccination de Virginie, a déclaré au Staunton News Leader.

Dans le comté de Hamilton, dans l’Ohio, les enfants représentent un quart des cas positifs de COVID-19 et certains sont suffisamment malades pour des séjours à l’hôpital, ce qui fait de la vaccination des jeunes adolescents une défense clé maintenant dans la pandémie, ont déclaré des responsables.

CVS Health a annoncé que les enfants peuvent commencer à planifier des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 dans plus de 5600 pharmacies à travers le pays.

Également dans l’actualité:

►Caesars Entertainment a annoncé mercredi que ses neuf casinos avaient été autorisés à 100% de leur capacité à Las Vegas dans le cadre de l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus.

►Le CDC a mis à jour son ordonnance de navigation conditionnelle pour assouplir les exigences de port de masque pour les passagers de croisière entièrement vaccinés.

►Une infection fongique rare mais grave apparaît plus fréquemment chez les patients atteints de COVID-19 en Inde, les cas de coronavirus grimpant à plus de 350000 par jour, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

►Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déclaré que l’État abandonnerait les exigences relatives aux masques d’extérieur au moment de la réouverture complète de son économie le 15 juin, mais qu’une certaine forme de mandats de masques d’intérieur resterait en place.

►Plus de 300 000 personnes ont signé une pétition appelant à l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo, qui devraient débuter fin juillet.

📈 Les chiffres d’aujourd’hui: les États-Unis comptent plus de 32,8 millions de cas confirmés de coronavirus et 583600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: près de 160 millions de cas et 3,32 millions de décès. Plus de 337 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et plus de 264,6 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 117,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 35,4% de la population.

« Vax-a-Million »: la loterie des vaccins de l’Ohio offrira cinq prix d’un million de dollars

L’Ohio donnera des prix d’un million de dollars à cinq adultes, ainsi que cinq autres bourses d’études universitaires publiques complètes à des adolescents qui se font vacciner contre le COVID-19, a annoncé mercredi le gouverneur Mike DeWine lors d’un discours télévisé dans tout l’État. Les tirages « Ohio Vax-a-Million » auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs, à partir du 26 mai, pour choisir les gagnants d’un million de dollars. La loterie de l’Ohio effectuera les tirages, mais l’argent proviendra des fonds fédéraux de secours contre les coronavirus existants.Pour être éligible, vous devez être âgé de 18 ans ou plus, résident de l’Ohio et vacciné avant le tirage.

DeWine a déclaré que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent s’inscrire au tirage de la bourse via un portail électronique qui ouvrira le 18 mai.

– Laura A. Bischoff, The Columbus Dispatch

La capacité de fabrication de vaccins est essentielle pour arrêter la propagation du COVID, selon un rapport

Les pays à revenu élevé ayant accès à la fabrication de vaccins devraient s’engager à fournir aux pays à faible revenu au moins un milliard de doses de vaccins au plus tard à l’automne 2021, selon un nouveau rapport remis mercredi à l’Organisation mondiale de la santé. Le rapport, destiné à remédier aux faux pas de l’année écoulée, qui ont fait plus de trois millions de morts et encore plus de vies changées, se concentrait également sur ce que les pays de l’OMS peuvent faire immédiatement pour arrêter la pandémie.

« L’importante inégalité dans l’accès aux vaccins doit être traitée immédiatement, car elle est non seulement injuste, mais menace également l’efficacité des efforts mondiaux pour contrôler la pandémie », indique le rapport.

L’administration Biden soutient les efforts visant à renoncer aux protections de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19, mais la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a averti qu’il faudrait du temps pour parvenir au «consensus» mondial requis pour renoncer aux protections en vertu des règles de l’OMC. Un certain nombre de parties n’appuient pas la renonciation.

Le rapport, publié avec une autre avant la réunion de ce mois-ci de l’assemblée dirigeante de l’OMS, a également déclaré que les gouvernements du monde doivent agir rapidement et de manière préventive avec la prochaine pandémie afin d’éviter une catastrophe mondiale.

« Les institutions actuelles, publiques et privées, n’ont pas réussi à protéger les gens d’une pandémie dévastatrice », indique le rapport. « Sans changement, ils n’empêcheront pas un changement futur. »

Il a ajouté: « Le COVID-19 est le moment de Tchernobyl du 21ème siècle – non pas parce qu’une épidémie est comme un accident nucléaire, mais parce qu’il a montré si clairement la gravité de la menace pour notre santé et notre bien-être. »

Le CDC signale 13 cas supplémentaires de caillots sanguins liés au vaccin J&J COVID-19

Treize autres cas de trouble inhabituel de la coagulation sanguine ont été identifiés parmi les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, mais personne d’autre n’est décédé et aucun nouveau cas n’a été observé parmi les personnes vaccinées après la pause de 11 jours du gouvernement dans les injections de J&J.

Le CDC a déclaré mercredi que 28 personnes ont maintenant été identifiées avec un trouble appelé thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS).

Pour se qualifier pour le diagnostic, une personne doit avoir un caillot sanguin, connu sous le nom de thrombose, dans un endroit rare, comme le cerveau, ainsi que de faibles taux de plaquettes dans le sang, une condition connue sous le nom de thrombocytopénie.

La combinaison est extrêmement rare. Le fait qu’il se soit produit chez autant de personnes dans les deux semaines suivant la vaccination « suggère une association causale plausible », a déclaré mercredi le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination des CDC, à un comité consultatif de l’agence.

Mais CNN a rapporté que le risque de mourir du COVID-19 est 40 fois le risque de développer un caillot sanguin.

– Karen Weintraub

Contribuant: The Associated Press.