L’organe directeur des vaccins au Royaume-Uni a exhorté les personnes qui ont des antécédents de réactions allergiques «importantes» à ne pas recevoir le vaccin Pfizer / BioNtech COVID-19.

le Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a pris la décision après que deux infirmières du NHS ont eu des réactions anaphylactoïdes après avoir reçu le vaccin mardi – le premier jour du programme de vaccination de masse du Royaume-Uni.

Une réaction anaphylactoïde est une réaction allergique grave qui peut provoquer des difficultés respiratoires, un gonflement du visage et de la langue, ainsi que des étourdissements, entre autres symptômes. Les membres du personnel ont réagi peu après l’administration du vaccin.

Les deux infirmières auraient des antécédents de réaction aux vaccins de cette manière et portaient des auto-injecteurs d’adrénaline (injections à administrer en cas de choc anaphylactique).

Les deux membres du personnel « se remettent bien » selon le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS.

«Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux vaccins, la MHRA a conseillé par précaution que les personnes ayant des antécédents significatifs de réactions allergiques ne reçoivent pas cette vaccination après que deux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques significatives aient réagi de manière défavorable hier», a déclaré M. Powis.

Le NHS a émis un nouvel avis sur le vaccin Pfizer, qui stipule: «Toute personne ayant des antécédents de réaction allergique significative à un vaccin, un médicament ou un aliment (comme des antécédents de réaction anaphylactoïde ou à qui on a conseillé de porter une adrénaline auto-injecteur) ne doit pas recevoir le vaccin Pfizer BioNtech.

« Des installations de réanimation devraient être disponibles à tout moment pour toutes les vaccinations. La vaccination ne devrait être effectuée que dans des installations où des mesures de réanimation sont disponibles. »

NHS England a déclaré qu’il « recherchait de plus amples informations et émettra de plus amples conseils après enquête ».

Alors que la plupart des gens peuvent s’attendre à ressentir un certain inconfort au site d’injection et d’éventuels symptômes bénins de type grippal après une vaccination, il est très rare de ressentir une réaction allergique sévère, selon les autorités.

En tant que nouveau médicament au Royaume-Uni, le vaccin est surveillé pour détecter tout effet secondaire et tout effet indésirable suspecté est signalé au NHS via le Schéma de la carte jaune.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser le vaccin Pfizer / BioNtech pour une utilisation d’urgence. Il a obtenu 40 millions de doses, ce qui peut vacciner 20 millions de personnes car deux injections distinctes sont nécessaires pour que les injections fonctionnent.

Le gouvernement britannique n’immunisera que les personnes de plus de 16 ans, avec environ 55 millions de personnes au Royaume-Uni dans cette tranche d’âge.