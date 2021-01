Le COVID-19 a tué plus de 430 000 Américains et les infections ont continué à augmenter malgré l’introduction d’une paire de vaccins à la fin de 2020. USA TODAY suit l’actualité. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception, rejoignez notre groupe Facebook ou faites défiler nos réponses détaillées aux questions des lecteurs.

Les nouveaux cas américains de coronavirus ont chuté de 35% par rapport à leur pic du 11 janvier, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Le nombre moyen de cas quotidiens est tombé à environ 162 000, contre 249 000.

Et il y a des signes positifs d’hospitalisation: le COVID Tracking Project a déclaré mercredi que « le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec COVID-19 diminue dans toutes les grandes régions des États-Unis ». Environ 107 000 Américains ont été hospitalisés à cause du virus mardi, contre un pic de plus de 130 000 il y a trois semaines.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré cette semaine que l’amélioration des chiffres semble être le résultat d’un «pic naturel puis d’un plateau» après une vague de vacances, plutôt que d’un effet du déploiement des vaccins qui a commencé à la mi-décembre.

Ogbonnaya Omenka, professeur agrégé et spécialiste de la santé publique à l’Université Butler d’Indianapolis, a qualifié la baisse des nouveaux cas d’encourageante, mais a averti qu’elle pourrait ne pas être permanente.

Le bilan quotidien des morts reste proche des sommets records établis plus tôt ce mois-ci: les États-Unis enregistrent toujours en moyenne 23 000 décès par semaine. Les décès enregistrés sont inférieurs au taux d’infection. Mais le CDC dit qu’il s’attend à ce que les décès diminuent au cours des quatre prochaines semaines.

« C’est le moment de profiter de la fenêtre et de s’efforcer encore plus de maintenir la tendance à la baisse alors que nous exploitons progressivement l’acte de soutien des vaccins », a déclaré Omenka. « Il est encore possible que l’augmentation des nouveaux cas réapparaisse si nous abandonnons prématurément les efforts de santé publique qui nous ont toujours aidés. »

– Mike Stucka

Dans les gros titres:

►Les dirigeants des compagnies aériennes américaines ont exprimé leur dédain quant à l’idée que les passagers soient tenus de passer un test de coronavirus avant d’embarquer sur des vols intérieurs – ce que le CDC envisage – qualifiant la notion de « totalement impraticable » et de « véritable rodéo de chèvre ».

►La variante sud-africaine du coronavirus a atteint les États-Unis: deux cas ont été identifiés en Caroline du Sud. Il n’y a aucune preuve que les infections de la variante provoquent une maladie plus grave, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention dans un communiqué, ajoutant que « les données préliminaires suggèrent que cette variante peut se propager plus facilement et plus rapidement que d’autres variantes. » On craint également que les vaccins ne soient moins efficaces contre cette variante.

►Les responsables de la santé publique de certains États réclament plus de doses de vaccin, alors que dans le même temps 16 États n’ont pas utilisé ne serait-ce que la moitié de leur allocation, alors que le programme de vaccination de masse aux États-Unis se poursuit sur un cours inégal. Les responsables de l’administration Biden disent que cela ira mieux.

► Neuf religieuses catholiques du sud du Michigan sont décédées en janvier à cause d’une épidémie de COVID-19 dans leur maison de retraite, qui était restée des mois sans un seul cas. Les religieuses, âgées de 79 à 97 ans, vivaient sur le campus des sœurs dominicaines d’Adrian à Adrian, à 120 km au sud-ouest de Detroit.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 25,7 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 432600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 101,3 millions de cas et 2,18 millions de décès. Environ 48,4 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 26,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Salaire minimum de 15 $? Une autre série de vérifications? La résistance aux éléments clés pourrait faire dérailler le plan de secours COVID de Biden.

Un nouveau vaccin de la société Maryland efficace à près de 90% au Royaume-Uni

Un vaccin COVID-19 de Novavax a montré une efficacité de près de 90% dans les essais cliniques de stade avancé au Royaume-Uni et une protection robuste contre la variante désormais endémique en Angleterre, a déclaré jeudi la société de biotechnologie du Maryland.

Le vaccin n’était efficace qu’à environ 50% contre la variante actuellement en circulation en Afrique du Sud, selon les résultats d’une étude de stade intermédiaire menée dans ce pays. Deux cas de cette variante viennent d’être identifiés en Caroline du Sud, les premiers cas détectés aux États-Unis

Néanmoins, l’émergence d’un autre vaccin augmenterait les chances de tous les Américains éligibles d’obtenir une protection contre le COVID-19 plus tôt, à condition que le candidat Novavax obtienne l’autorisation de la FDA. Le gouvernement américain a dépensé 1,6 milliard de dollars pour acheter 100 millions de doses du vaccin Novavax, qui devrait être prêt plus tard cette année.

Le chef de l’ONU met en garde contre le « nationalisme vaccinal » dans les pays africains

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, attire l’attention sur la grande disparité dans la distribution des vaccins COVID-19, y faisant référence comme une «urgence mondiale» et affirmant que moins de 20 000 des 70 millions de doses administrées jusqu’à présent sont allées à des Africains. des pays.

Guterres a mis en garde contre le «nationalisme vaccinal», soulignant que le coronavirus muterait inévitablement s’il continue à circuler dans certaines parties du globe. De nouvelles variantes pourraient être plus mortelles et plus transmissibles et menacer l’efficacité des vaccins actuels, «prolongeant ou risquant de prolonger considérablement la pandémie», a-t-il déclaré.

L’État de New York a sous-estimé les décès dans les maisons de retraite de 50%, révèle une enquête

Les décès par COVID-19 de résidents de maisons de retraite dans l’État de New York ont ​​été sous-estimés d’environ 50%, car de mauvaises pratiques de contrôle des infections et le manque de personnel alimentent la crise des coronavirus, a rapporté jeudi le procureur général de New York.

L’enquête a révélé que la politique controversée du département d’État de la Santé consistant à ne signaler publiquement que les décès de résidents par COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers et à retenir les décès de résidents transférés dans les hôpitaux a entravé les tentatives de comprendre pleinement la portée de la crise et d’améliorer les conditions à l’intérieur des établissements. Selon les conclusions de l’enquête, le véritable bilan des décès de COVID-19 parmi les résidents des maisons de soins infirmiers est plus proche de 13000, par opposition aux 8677 signalés à ce jour par le ministère de la Santé.

«Alors que la pandémie et nos enquêtes se poursuivent, il est impératif que nous comprenions pourquoi les résidents des maisons de retraite à New York ont ​​souffert inutilement à un rythme aussi alarmant», a déclaré le procureur général Letitia James.

– David Robinson

L’Oregon envisage de donner la priorité aux personnes de couleur pour le vaccin

Pour lutter contre l’impact disproportionné du coronavirus sur les personnes de couleur, l’Oregon peut donner la priorité aux minorités raciales et ethniques pour les tirs.

Un comité consultatif COVID-19 votera jeudi sur la question de savoir si les personnes de couleur devraient être vaccinées prochainement. D’autres groupes, tels que les personnes souffrant de maladies chroniques, les travailleurs essentiels, les réfugiés et les détenus, sont également envisagés. Le comité, qui comprend des membres de couleur et des personnes issues de communautés marginalisées, a été créé pour se concentrer sur l’équité dans le processus de déploiement des vaccins et fournir des recommandations au gouverneur.

Cela intervient alors que de nouvelles données ont montré que les communautés noires et latino-américaines se font vacciner à la moitié du taux des Blancs, même si les Noirs et les Latinos aux États-Unis sont trois fois plus susceptibles de mourir du virus.

– Kaanita Iyer

Surveillance du ministère de la Justice: la pénurie de personnel nuit à la réponse des prisons fédérales

Les prisons fédérales de Caroline du Nord et du Michigan ont eu du mal à contenir les épidémies de coronavirus, car le manque de personnel et l’espace de quarantaine insuffisant ont compromis la réponse, a révélé un examen interne du ministère de la Justice. Au complexe du Bureau of Prisons de Butner, en Caroline du Nord, où 26 détenus et un membre du personnel sont décédés depuis juin, les autorités n’ont pas été en mesure de restreindre complètement les mouvements du personnel pour se prémunir contre la contamination croisée, tandis que les mesures de distanciation sociale se sont avérées difficiles à appliquer en raison de la conception ouverte. des logements, a conclu l’inspecteur général de la justice.

«Comme le COVID-19 s’est répandu dans deux des établissements du complexe, ces établissements n’ont pas été en mesure de mettre en quarantaine tous les détenus répondant aux critères de quarantaine, en grande partie en raison d’un manque d’espace», conclut le rapport.

Dans une réponse écrite, les responsables des prisons fédérales ont contesté les problèmes de quarantaine, affirmant que «malgré le volume élevé» d’infections, les autorités respectaient les directives.

– Kevin Johnson

Les cliniques de masse pourraient être la clé de la vaccination d’un pays

Dans le cadre de la stratégie COVID-19 du président Joe Biden, les cliniques de vaccination de masse deviendront bientôt familières à des millions d’Américains. L’Agence fédérale de gestion des urgences pourrait commencer à gérer jusqu’à 100 sites à haut volume dans tout le pays en un mois pour aider à atteindre l’objectif de l’administration de donner 1,5 million de coups par jour pendant les 100 premiers jours de son mandat.

« C’est compliqué, c’est difficile, mais nous voulons que le vaccin soit mis à la porte et entre les armes aussi vite que possible », a déclaré le maire de San Francisco, London Breed. Lisez l’histoire complète.

L’équipe de l’OMS en Chine pour rechercher les origines de la pandémie

Une équipe de l’Organisation mondiale de la santé a achevé jeudi une quarantaine de deux semaines à Wuhan, en Chine, pour commencer une mission d’enquête sur les origines du COVID-19. Les chercheurs tentent ce qui est devenu une mission politiquement chargée alors que la Chine cherche à éviter d’être blâmée pour de prétendus faux pas dans sa réponse précoce à l’épidémie. Une question majeure est de savoir où la partie chinoise permettra aux chercheurs d’aller et à qui ils pourront parler. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, s’est déclarée préoccupée mercredi par ce qu’elle a appelé la «désinformation» venant de Chine, ajoutant que les États-Unis soutiennent une enquête internationale solide.

«Il est impératif d’aller au fond des premiers jours de la pandémie en Chine», a-t-elle déclaré.

Rester à la maison entraîne des routes ouvertes – et plus de décès dus à la circulation

Le taux de décès sur la route a bondi au premier semestre 2020, et les experts en sécurité accusent les conducteurs qui ont accéléré sur les routes laissées ouvertes lorsque la pandémie COVID-19 a fermé des entreprises et limité les déplacements.

La nouvelle recherche a également montré que même de petites augmentations de vitesse conduisaient à des résultats beaucoup plus meurtriers dans les accidents de véhicules. Un accident qui peut facilement survivre à 40 mi / h peut être mortel à 50 mi / h ou plus, selon l’étude menée par l’Insurance Institute for Highway Safety et la Fondation AAA pour la sécurité routière.

« De petits changements de vitesse lorsque vous êtes impliqué dans un accident peuvent vraiment augmenter vos chances de vous blesser gravement », a déclaré le président de l’IIHS, David Harkey. « C’est un énorme problème. »

– Nathan Bomey

Vaccins: jusqu’ici, tout va bien – et sans danger

Environ 22 millions d’Américains ont été vaccinés et les quelques réponses allergiques signalées ont été traitées avec succès, selon le CDC. Aucun autre problème grave n’est apparu, selon le CDC.

Bien qu’il ne soit pas possible de prouver que quelque chose est totalement sûr, les données de plusieurs systèmes de suivi suggèrent que les vaccins ne provoquent pas un grand nombre de résultats inhabituels ou dangereux. En savoir plus ici.

– Karen Weintraub

Contribuer: The Associated Press