Vaccin Novavax efficace à plus de 90 % pour protéger contre le COVID-19

Novavax, la cinquième entreprise à recevoir un soutien fédéral important pour son vaccin COVID-19, est aussi bon que ses concurrents, selon les données publiées par la société lundi.

Le vaccin est efficace à plus de 90 % pour protéger contre l’infection et encore plus contre certaines des variantes, selon l’essai mené auprès de 29 960 volontaires aux États-Unis et au Mexique. Aucune personne ayant reçu le vaccin actif n’est tombée gravement malade.

Deux fois plus de volontaires ont reçu le vaccin actif par rapport au placebo.

Sur les 77 participants à l’essai infectés par COVID-19, 63 faisaient partie du groupe placebo et seulement 14 avaient reçu le vaccin actif, selon la société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland.

Plus de 80% des participants qui ont été infectés avaient l’une des variantes virales, a montré le séquençage génétique. La plupart d’entre eux avaient la variante alpha vue pour la première fois au Royaume-Uni, qui s’est propagée à travers les États-Unis pendant l’essai, qui s’est déroulé de fin janvier à fin avril.

Le vaccin, appelé NVX-CoV2373, est également apparu efficace chez les personnes de plus de 65 ans, celles ayant des problèmes de santé qui les exposent à un risque élevé ou celles qui sont fréquemment exposées au COVID-19. Environ 13 % des participants avaient plus de 65 ans, 20 % étaient latino-américains, 12 % étaient afro-américains, 7 % étaient amérindiens et 5 % étaient asiatiques.

Comme avec les autres vaccins, les effets secondaires courants comprenaient une sensibilité et une douleur autour du site d’injection, des douleurs musculaires, des maux de tête et de la fatigue.

« Ces résultats cliniques renforcent que le NVX-CoV2373 est extrêmement efficace et offre une protection complète contre les infections COVID-19 modérées et sévères », a déclaré lundi le président et chef de la direction de Novavax, Stanley Erck, dans un communiqué. « Novavax continue de travailler avec un sentiment d’urgence. pour compléter nos soumissions réglementaires et livrer ce vaccin, construit sur une plate-forme bien comprise et éprouvée, à un monde qui a toujours grand besoin de vaccins. »

La société prévoit de demander une autorisation fédérale pour son vaccin cet été après avoir terminé les exigences finales en matière de chimie, de fabrication et de contrôle.

Pandémie de covid19:Le vaccin de Novavax s’est avéré efficace à près de 90 % dans un essai clinique au Royaume-Uni

Cas méthodiste de Houston :Dans la première décision fédérale sur les mandats de vaccination, le juge se range du côté de l’hôpital de Houston, rejetant les allégations des résistants du personnel

Novavax a mis plus de temps à prouver l’innocuité et l’efficacité de son vaccin en partie parce que la société est beaucoup plus petite que les autres fabricants de vaccins. Il ne comptait qu’environ 40 employés au début de la pandémie et a eu du mal à augmenter la production, a déclaré Erck à USA TODAY le mois dernier.

En supposant que son vaccin soit autorisé, Novavax prévoit de produire 100 millions de doses par mois de NVX-CoV2373 d’ici l’automne et 150 millions de doses par mois avant la fin de l’année.

La société continue d’étudier son vaccin chez 2 248 volontaires âgés de 12 à 17 ans.

Trois autres vaccins COVID-19 ont été autorisés pour une utilisation par la Food and Drug Administration des États-Unis. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux injections chacun et sont fabriqués avec une technologie connue sous le nom d’ARN messager, qui transforme les cellules du corps en usines produisant des morceaux de protéines trouvées à la surface du virus qui cause COVID-19. Cela apprend au système immunitaire à réagir lorsqu’il est infecté.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech n’ont pas reçu de financement fédéral pour développer leur vaccin, mais ont obtenu près de 2 milliards de dollars pour soutenir sa fabrication et sa distribution. Moderna a reçu environ 2,5 milliards de dollars, ce qui comprenait le soutien au développement ainsi que la fabrication et la distribution de ses 100 premières millions de doses.

Un vaccin fabriqué par Johnson & Johnson, qui a reçu près de 1,5 milliard de dollars des contribuables pour ses 100 premières millions de doses, ne nécessite qu’une seule dose et utilise un virus du rhume inoffensif pour délivrer le même type de protéine.

Le gouvernement a maintenant acheté 300 millions de doses de chacun des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, et 200 millions de vaccins J&J. Jusqu’à présent, 169 millions de doses de Pfizer-BioNTech, 129 millions de doses de vaccins Moderna et 11,5 millions de doses de J&J ont été administrées dans tout le pays.

Le vaccin Novavax, qui a été soutenu par 1,6 milliard de dollars de fonds fédéraux pour ses 100 premières millions de doses, est basé sur un troisième type de technologie vaccinale dans laquelle l’antigène protéique est délivré directement dans le corps à l’intérieur de minuscules particules. Il est associé à un booster qui améliore la réponse immunitaire du corps.

Un cinquième vaccin, fabriqué par AstraZeneca en collaboration avec l’Université d’Oxford, a été approuvé pour une utilisation dans le monde et s’est avéré efficace contre plusieurs souches du virus. Le gouvernement a dépensé 1,2 milliard de dollars pour pré-acheter 300 millions de doses de ce vaccin, mais les collaborateurs n’ont pas demandé son utilisation aux États-Unis, probablement parce que les besoins américains étaient déjà satisfaits par les trois premiers vaccins à obtenir l’approbation.

En rapport:Le vaccin Pfizer COVID-19 pour les jeunes enfants est en bonne voie, avec des injections à venir à l’automne, selon la société

Aux États-Unis, Novavax a l’intention d’utiliser son vaccin principalement pour fournir des rappels si cela s’avère nécessaire, a déclaré Erck. De nombreuses régions du monde ont encore désespérément besoin de doses initiales de vaccin.

Aucun de ces vaccins n’inclut le virus entier, ils ne peuvent donc pas causer de COVID-19 et ils ne sont pas fabriqués dans des œufs, ils ne présentent donc aucun risque pour les personnes allergiques aux œufs, bien que les personnes allergiques aux ingrédients d’un vaccin aient été averties de ne pas obtenir ces clichés particuliers.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.