Aux États-Unis, des travaux ont commencé sur l’emballage et la distribution du second vaccin COVID-19 à être autorisé par les autorités sanitaires du pays.

Le vaccin Moderna, développé en collaboration avec les National Institutes of Health, est désespérément nécessaire pour renforcer les efforts de lutte contre la pandémie de coronavirus qui sévit aux États-Unis.

Les médecins commenceront à donner aux gens le coup nécessaire lundi, trois jours seulement après que la Food and Drug Administration a autorisé leur déploiement d’urgence.

Depuis que la FDA a accordé il y a une semaine l’approbation d’urgence du vaccin Pfizer / BioNTech, environ 2,9 millions de doses ont été délivrées, selon la direction de l’opération « Warp Speed », l’organisation mise en place par le gouvernement américain pour développer et distribuer des anti-COVID. 19 vaccins.

Jusqu’à présent, le COVID-19 a tué plus de 300 000 personnes aux États-Unis, le pays le plus touché au monde avec plus de 18 millions d’infections à ce jour.