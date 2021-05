«Vaccin Kyun? Les villageois UP sautent dans la rivière pour éviter de se faire piquer contre Covid-19

Malgré une campagne soutenue et une large publicité, l’hésitation à la vaccination continue de prévaloir dans l’arrière-pays rural de l’Uttar Pradesh, où la pandémie étend ses tentacules. Dans le village de Sisoda à Barabanki – où un groupe d’habitants a sauté dans la rivière Saryu pour échapper à la vaccination dimanche – les habitants restent fermes dans leur décision de ne pas recevoir le vaccin. Shishupal, un agriculteur local, a déclaré: «Des gens sont morts même après avoir été vaccinés. Je connais ceux qui ont dû être hospitalisés après le coup. Jab marna salut hai pour vacciner kyon? «

Shishupal, qui a fait l’immatriculation, est convaincu que le vaccin Covid est «nocif» et diffuse cette «information» entre autres.

«J’ai obtenu cette information de plusieurs de mes amis qui travaillent dans les grandes villes. Je suis convaincu que les responsables locaux n’ont pas répondu à mes questions. Mon propre oncle, qui travaillait à Delhi, est décédé un mois après avoir reçu les deux vaccins. De quelle preuve ai-je besoin de plus? », A-t-il demandé.

Mohd Ahsan, un autre résident, n’était pas non plus disposé à prendre le coup.

«Y a-t-il une garantie que nous ne serons pas infectés après le vaccin? Il y en a beaucoup dans le village voisin qui se sont précipités pour se faire vacciner et ont ensuite été infectés. Pourquoi le gouvernement insiste-t-il pour la vaccination? Il devrait la donner à ceux qui le souhaitent?

En plus de cela, les rumeurs abondent dans le village selon lesquelles le vaccin cause «l’impuissance» et ceci est principalement responsable de chasser les hommes.

Dimanche soir, un groupe de personnes du village de Sisoda, dans le district de Barabanki, avait sauté dans la rivière Saryu après avoir vu une équipe de responsables de la santé.

L’équipe de santé était allée au village pour administrer la vaccination Covid aux résidents locaux.

Le magistrat sous-divisionnaire de Ramnagar tehsil, Rajiv Kumar Shukla, a déclaré qu’environ 200 personnes du village se sont enfuis du village à cause de la peur du vaccin et ont atteint la rive de Saryu. Lorsque l’équipe de santé a atteint la rivière, ces personnes ont sauté dans la rivière.

Shukla a déclaré qu’il avait fait comprendre aux villageois l’importance et les avantages de la vaccination et avait tenté de dissiper les mythes, à la suite de quoi seulement 18 personnes du village avaient reçu les coups.

Les villageois ont dit qu’ils avaient sauté dans la rivière parce que certaines personnes leur avaient dit qu’il ne s’agissait pas d’un vaccin, mais d’une injection toxique.

Il a fallu beaucoup de temps pour convaincre les gens de sortir de la rivière.

Sisoda est un village de 1 500 habitants situé dans le Terai, à 70 km du siège du district de Barabanki.

L’officier nodal Rahul Tripathi a déclaré qu’ils poursuivaient leurs efforts pour convaincre la population locale des avantages de la vaccination et dissiper les idées fausses.

Le ministre en chef Yogi Adityanath a annoncé une récompense pour les villages sans Covid avec la campagne «Mera Gaon-Corona Mukt Gaon».

