Illustration du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson Dado Ruvic | Reuters

LONDRES – Les systèmes de soins de santé du monde entier ont du mal à faire face au nombre croissant d’infections à Covid-19 alors qu’ils font une course contre la montre pour vacciner les personnes vulnérables. Les trois vaccins actuellement approuvés pour une utilisation par les principales économies occidentales nécessitent tous deux injections distinctes et étant donné que les fournitures sont limitées, les gouvernements envisagent des tactiques controversées telles que l’allongement du laps de temps entre les doses pour administrer au moins une dose au plus grand nombre de personnes possible. Un vaccin à dose unique pourrait considérablement améliorer notre capacité à combattre le virus – et nous pourrions en avoir un bientôt.

Le procès avancé de J&J

Johnson & Johnson devrait fournir les résultats préliminaires des essais de stade avancé pour son candidat vaccin à une dose Covid d’ici la fin du mois de janvier. Si son jab s’avère sûr et efficace, l’entreprise vise à délivrer au moins 1 milliard de doses d’ici la fin de l’année. Le vaccin J&J a été développé par l’unité belge de la société, Janssen Pharmaceutica, et est basé sur la technologie des vecteurs d’adénovirus viraux, la même approche utilisée pour créer le vaccin de l’Université d’Oxford-AstraZeneca. Ce type de prise de vue est plus facile à mettre à l’échelle que ceux développés par Pfizer-BioNTech et Moderna qui sont basés sur la technologie de l’ARN messager. L’analyste de la santé Adam Barker de Shore Capital a déclaré dans un e-mail à CNBC la semaine dernière: «Le vaccin J&J ressemble plus au vaccin AstraZeneca, mais il n’utilise qu’une seule dose. Nous savons donc que cette approche fonctionne (vecteur viral) et qu’elle cible le protéine de pointe. Nous savons que cette cible fonctionne aussi. Mais nous devrons voir ce que fait une dose. « L’équipe de soins de santé de Morgan Stanley a déclaré dans une note de recherche publiée la semaine dernière que le vaccin de J&J offre «des éléments uniques et une efficacité pourrait surprendre à la hausse par rapport à AstraZeneca, qui renforce la confiance dans la réponse à la pandémie et la reprise du marché». La banque d’investissement est confiante dans le profil d’innocuité du vaccin compte tenu des premières données d’essais, « ainsi que dans le succès et le profil d’innocuité démontrés dans leur vaccin contre Ebola ainsi que dans l’utilisation expérimentale contre le VIH, le RSV et le Zika. » Un rapport du Tony Blair Institute for Global Change, fondé par l’ancien Premier ministre britannique, qualifie l’AstraZeneca et Johnson & Johnson de « les deux vaccins de bête de somme » car ils devraient être livrables à grande échelle et sont plus faciles à administrer que l’ARNm coups. Avec la technologie de J&J, on estime que le vaccin reste stable pendant au moins trois mois à des températures réfrigérées normales et ne nécessite donc pas de nouvelle infrastructure pour le transport.

Chronologie attendue

J&J a terminé le recrutement de son essai clinique de phase trois de 45 000 participants pour son vaccin candidat à dose unique le 17 décembre. Les données préliminaires de l’essai devraient être disponibles d’ici la fin du mois.

Si les données indiquent que le vaccin est sûr et efficace, la société prévoit de soumettre une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration des États-Unis en février. On s’attend à ce que d’autres applications de réglementation sanitaire dans le monde soient réalisées en parallèle.

Accords d’approvisionnement