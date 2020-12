Fauci et Azar recevront le vaccin Moderna COVID-19

Le Dr Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le secrétaire à la santé et aux services sociaux Alex Azar, le directeur des instituts nationaux de la santé Francis Collins et «plusieurs agents de santé de première ligne du NIH Clinical Center» s’apprêtent à recevoir des doses de Moderna Vaccin COVID-19 mardi. Ils se feront vacciner « pour renforcer la confiance dans le vaccin, qui est le meilleur espoir contre cette pandémie », NIAID a déclaré sur Twitter. Le président élu Joe Biden et son épouse, Jill, ont chacun reçu lundi le vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Le vice-président Mike Pence; Président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie; et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., ont chacun reçu leurs photos vendredi. Le président Donald Trump s’est prononcé en faveur du vaccin, mais il n’en a pas encore reçu un non plus. Fauci fait partie de ceux qui ont recommandé que Trump soit vacciné sans délai.

Un procès au Texas montre que le programme DACA reste menacé

Une audience du tribunal mardi sur le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants, ou DACA, met en évidence le péril auquel le programme est toujours confronté, même sous un nouveau président démocrate qui s’est engagé à le protéger. Un juge fédéral de Houston entendra les arguments du Texas et de huit autres États cherchant à mettre fin au programme, qui protège les immigrants amenés illégalement dans le pays en tant qu’enfants et offre des protections limitées à environ 650 000 personnes. Un juge de New York a ordonné en décembre à l’administration Trump de restaurer le programme tel qu’adopté par l’ancien président Barack Obama en 2012. Mais l’affaire Houston cible directement les conditions initiales du DACA, car le Texas et les autres États affirment qu’il a violé la Constitution en contournant le Congrès. autorité sur les lois d’immigration. Le président élu Joe Biden s’est engagé à protéger DACA. Mais une décision contre DACA pourrait limiter la capacité de Biden à conserver le programme ou quelque chose de similaire.

Envoi de cadeaux? C’est le moment. Et attendez-vous à des retards.

Préparez-vous pour les colis en retard et les éventuelles déceptions. Les retards d’expédition se font sentir dans tout le pays cette année en raison du plus grand nombre de personnes qui achètent en ligne et du déploiement du nouveau vaccin COVID-19. En plus de cela, un système de tempête peut perturber les déplacements et la livraison. Que faire? Chez UPS, si vous expédiez le mardi et que vous souhaitez que vos colis arrivent avant Noël, vous devrez payer pour 2nd Day Air. Chez FedEx est leur service 2Day. Si vous utilisez le service postal américain, Priority Mail Express est votre choix le plus sûr. Des transporteurs comme FedEx et UPS ont étendu les livraisons le week-end et embauché plus de travailleurs pour lutter contre l’assaut des colis. Bonne chance!

Kīlauea continue à éclater à Hawaï

Comme cela se fait par intermittence depuis des centaines de milliers d’années, le volcan Kīlauea sur la grande île d’Hawaï est en éruption. Mercredi, le US Geological Survey avertit les résidents et les visiteurs des niveaux élevés de gaz volcanique, de cendres et de particules de verre volcanique dans l’air, qui peuvent provoquer une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires. L’agence a également mis en garde contre la possibilité de problèmes de visibilité et de risques pour la santé dus à une brume connue sous le nom de «vog» ou smog volcanique, qui affecte non seulement les humains, mais également les plantes et le bétail. L’éruption, qui a commencé dimanche soir dans le cratère Halema’uma’u, est la première depuis 2018, lorsque suffisamment de lave pour remplir 320000 piscines de taille olympique a jailli du volcan, détruisant plus de 70 maisons. « Les éruptions au sommet du Kīlauea au cours des 200 dernières années ont duré de moins d’un jour à plus d’une décennie », selon l’USGS. On ne sait pas combien de temps le volcan continuera à éclater cette fois.

Après un court revirement, la saison NBA devrait commencer

La NBA, comme d’autres ligues professionnelles et universitaires, tente de réussir une saison dans des circonstances difficiles. La NBA a terminé sa saison 2019-2020 dans un environnement semblable à une bulle et a réussi à empêcher le COVID-19 de se propager sur le campus de Disney près d’Orlando. Mais il n’y a pas de bulle cette saison, ce qui la rend peut-être encore plus difficile au cours de la saison, qui devrait débuter mardi. La NBA a consulté des experts et élaboré un plan qui, selon elle, minimisera les épidémies et conduira à l’achèvement de la finale sans aucun problème majeur. La ligue débutera sa saison raccourcie de 72 matchs avec un double de haut niveau sur TNT. Premièrement, Kevin Durant, Kyrie Irving et les Brooklyn Nets accueillent l’ancienne équipe de Durant, les Golden State Warriors (19 h HE). Plus tard, les champions en titre des Lakers, menés par LeBron James, affrontent Kawhi Leonard et les Clippers dans la bataille de Los Angeles (22 h HE).

