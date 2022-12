Vaccin fédéral COVID-19, bénéficie d’un déploiement rapide mais inutile: AG

Le gouvernement fédéral a réussi à obtenir et à distribuer rapidement des vaccins contre la COVID-19 et à déployer des prestations pandémiques pour aider les gens et soutenir l’économie, mais a gaspillé des millions de doses et a donné des milliards de prestations à des bénéficiaires inadmissibles, a déclaré le vérificateur général du Canada.

Les audits d’automne de Karen Hogan, qui ont été publiés mardi, donnent au gouvernement un bilan mitigé de la pandémie, affirmant que si les programmes de prestations ont été rapides et ont fait ce qu’ils étaient censés faire, ils étaient également inutiles et manquaient d’une vérification appropriée.

“En 2020, le gouvernement a décidé de s’appuyer sur les informations fournies par les candidats et de limiter les contrôles de prépaiement pour accélérer l’aide aux personnes et aux employeurs touchés par la pandémie”, a déclaré Hogan dans un communiqué. “Ce faisant, il a reconnu qu’il y avait un risque que certains paiements aillent à des bénéficiaires non éligibles.”

L’audit des prestations “a révélé que des trop-payés de 4,6 milliards de dollars ont été versés à des personnes non éligibles, et nous avons estimé qu’au moins 27,4 milliards de dollars de paiements aux particuliers et aux employeurs devraient faire l’objet d’une enquête plus approfondie”, a-t-elle déclaré.

L’audit de Hogan sur les avantages de la pandémie avertit que si 2,3 milliards de dollars de trop-payés avaient été récupérés cet été, le gouvernement fédéral pourrait manquer de temps pour identifier et récupérer le reste en raison des délais législatifs.

Légalement, le gouvernement fédéral dispose de 36 mois à compter du moment où les prestations sont versées pour vérifier que le paiement était correct, un délai qui peut être prolongé à 72 mois si l’Agence du revenu du Canada soupçonne que les bénéficiaires ont fourni de faux renseignements lors de la demande de prestations.

Dans son analyse, le Bureau du vérificateur général a examiné :

l’Allocation canadienne pour le confinement des travailleurs.

Prestation canadienne de la relance économique.

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique.

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants.

Prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB), y compris la prestation d’intervention d’urgence de l’assurance-emploi et la subvention salariale d’urgence du Canada.

Atteindre les objectifs

Les audits ont non seulement examiné si les paiements avaient été versés aux bénéficiaires éligibles et dans quelle mesure le gouvernement avait vérifié ultérieurement si ces paiements étaient légitimes, mais également dans quelle mesure les soutiens à la pandémie étaient efficaces pour atteindre leurs objectifs déclarés.

« Le gouvernement du Canada s’est fixé pour objectif d’aider les Canadiens le plus rapidement possible. Les programmes d’urgence COVID-19 que nous avons audités ont atteint cet objectif », indique l’audit. “Ils ont rapidement offert un soulagement financier aux particuliers et aux employeurs, empêché une augmentation de la pauvreté, atténué les inégalités de revenus et aidé l’économie à se remettre des effets de la pandémie.”

Le produit intérieur brut du Canada a subi une baisse de 17 % entre février et avril 2020, réduisant l’économie de quelque 350 milliards de dollars. Mais en novembre 2021, selon l’audit, l’économie était revenue à sa vigueur d’avant la pandémie.

L’audit a également indiqué que sans les soutiens offerts aux particuliers et aux entreprises en cas de pandémie, le taux de pauvreté aurait presque doublé pendant la pandémie, passant de 6,4 % à 11,6 %.

Bien que le gouvernement ait réussi à envoyer un nombre suffisant de doses aux provinces et aux territoires, l’Agence de la santé publique du Canada s’est retrouvée avec un important surplus de doses. – Vérificateur général du Canada

Selon l’audit, ces soutiens en cas de pandémie sont principalement allés aux travailleurs à faible revenu qui ont bénéficié d’une augmentation par rapport à leurs revenus d’avant la pandémie.

“Dans l’ensemble, ces augmentations des transferts gouvernementaux aux ménages ont dépassé les pertes de salaires et traitements et de revenus du travail indépendant”, indique l’audit. « Cette compensation du revenu par le biais des programmes COVID‑19 a permis de soutenir financièrement la population.

Bien qu’ils aient atteint leurs objectifs déclarés, le rapport du vérificateur général indique que les efforts du gouvernement pour vérifier et recouvrer les paiements irréguliers n’ont « pas été opportuns » et que « d’importants montants irrécouvrables sont susceptibles de se matérialiser ».

« L’ARC et Emploi et Développement social Canada n’ont pas géré efficacement les programmes COVID-19 sélectionnés étant donné le montant important versé aux bénéficiaires inadmissibles », a indiqué la vérification.

Approvisionnement et distribution de vaccins

En ce qui concerne l’achat et la distribution de vaccins, le vérificateur général a donné au gouvernement un examen tout aussi mitigé, affirmant que même s’il a fait du bon travail pour s’approvisionner et conclure des accords d’approvisionnement, la précipitation pour acquérir des vaccins a entraîné le gaspillage de millions de doses. .

« Nous avons constaté que, bien qu’une approche non concurrentielle ait été adoptée, Services publics et Approvisionnement Canada a exercé une diligence raisonnable sur les sept entreprises de vaccins en effectuant des évaluations pour examiner la capacité financière des entreprises à répondre aux exigences et en effectuant des vérifications d’intégrité pour atténuer le risque de pratiques commerciales contraires à l’éthique », a déclaré l’audit.

Le rapport d’automne de Hogan a indiqué que le coût moyen d’une dose de vaccin COVID-19 s’élevait à environ 30 dollars et estime que le coût total des 169 millions de doses achetées entre décembre 2020 et mai 2022 était d’environ 5 milliards de dollars.

“Bien que le gouvernement ait réussi à envoyer un nombre suffisant de doses aux provinces et aux territoires, l’Agence de la santé publique du Canada s’est retrouvée avec un important surplus de doses”, indique le rapport.

Au 31 mai de cette année, le rapport indiquait que le Canada avait 32,5 millions de doses, estimées à environ 1 milliard de dollars, en stocks à travers le pays, et 50,6 millions de doses supplémentaires jugées excédentaires et offertes en don.

Sur ces doses excédentaires, 15,3 millions ont été données, mais 13,6 millions supplémentaires ont expiré avant de pouvoir être données à un autre pays ayant besoin de vaccins.

« À la fin de notre période d’audit, la majorité de ces doses restantes avaient encore une durée de conservation et pouvaient être utilisées dans des campagnes de rappel ou données ; cependant, la plupart expireront d’ici la fin de 2022 si elles ne sont pas utilisées », indique l’audit.