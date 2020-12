Un Flamand de 96 ans de la région d’Anvers est devenu le premier receveur d’un vaccin contre le coronavirus en Belgique.

Jos Hermans est le résident le plus âgé d’une maison de retraite médicalisée de la ville de Puurs, le village où le vaccin BioNTech / Pfizer est produit.

Les autorités de la maison résidentielle ont déclaré qu’Hermans avait été choisi pour le premier vaccin parce qu’il avait toujours adhéré strictement aux mesures.

« Il est resté sans corona tout au long de la période, il s’est également assuré que sa santé était garantie », a expliqué le réalisateur Fred Rogier. « Et il soutient pleinement le principe de la vaccination. »

« Je me sens 30 ans plus jeune maintenant », a déclaré Hermans aux médias locaux peu de temps après sa vaccination à 11 heures CET lundi.

«Tout le monde a besoin d’être vacciné, quand tout le monde a reçu un vaccin, nous sommes à nouveau plus libres et nos enfants et petits-enfants peuvent venir nous rendre visite.

Hermans recevra une deuxième injection du vaccin Pfizer dans trois semaines.

Josepha Delmotte, une wallonne de 102 ans et une résidente âgée anonyme à Bruxelles, figuraient également parmi les premières à être vaccinées lundi.

La Belgique a reçu samedi son premier lot de 9 750 vaccins et a commencé à vacciner entre 300 et 400 personnes lundi.

Bien que les doses aient été fabriquées dans l’usine belge de Pfizer, le pays n’aura pas d’accès prioritaire par rapport aux autres États membres de l’Union européenne.

Mais le pays a envisagé de modifier sa stratégie de vaccination COVID-19 suite à la propagation d’une variante plus contagieuse du virus, qui a été détectée au Royaume-Uni.