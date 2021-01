Il était initialement prévu de donner les deux doses des vaccins Pfizer et AstraZeneca dans les trois semaines, mais le gouvernement a introduit un délai plus long en réponse à la flambée d’infections du mois dernier suite à l’émergence d’une nouvelle souche virulente de Covid-19 au Royaume-Uni.

Retenir le deuxième coup pendant trois mois visait à doubler le nombre de personnes vulnérables de plus de 70 ans, de résidents de maisons de soins, de travailleurs de la santé et de soins et de personnes ayant de graves problèmes de santé qui pourraient être protégés d’ici la date limite de la mi-février.