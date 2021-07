Vaccin COVID pour les enfants à venir dans des semaines, dit Biden. Pfizer dit chute.

Le président Joe Biden est optimiste quant au fait que les vaccins pour les enfants de moins de 12 ans pourraient être disponibles dès le mois d’août.

Biden a fait cette déclaration lors d’une mairie mercredi à Cincinnati organisée par CNN. Après avoir parlé avec des scientifiques, Biden a déclaré qu’on ne lui avait pas promis de date précise, mais qu’il avait une attente.

« Je m’attends à ce que le groupe de scientifiques que nous avons réuni, plus de 20 d’entre eux, plus d’autres sur le terrain, c’est qu’au début de l’année scolaire, fin août, début septembre, octobre, ils j’obtiendrai une approbation finale », a-t-il déclaré.

C’est un calendrier improbable. Les essais ont commencé en mars pour le vaccin Moderna et Pfizer-BioNTech pour les jeunes enfants. Les résultats des essais sont attendus à l’automne, et non dans quelques semaines.

Le Dr Alejandra Gurtman, vice-présidente de la recherche et du développement cliniques sur les vaccins chez Pfizer, a déclaré qu’une autorisation d’utilisation d’urgence était prévue pour le groupe d’âge de 5 à 11 ans en septembre ou octobre lors d’une présentation lors d’un symposium Johns Hopkins-Université de Washington sur 30 juin. Elle a dit que le groupe des 2 à 5 ans suivrait peu de temps après.

Les enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas éligibles pour recevoir le vaccin aux États-Unis, et Biden a déclaré que le Center for Disease Control and Prevention recommandera probablement aux enfants non vaccinés de porter des masques à l’école.

« C’est dans les limbes » :Des parents coincés entre deux mondes COVID-19 alors que les jeunes enfants ne sont pas vaccinés

« Ça va devenir un peu serré en termes de, eh bien, est-ce que maman ou papa est honnête que Johnny s’est fait vacciner ou non? Cela va soulever des questions », a déclaré Biden. « C’est une question de responsabilité communautaire.

Le 9 juillet, le CDC a recommandé que les enfants entièrement vaccinés n’aient pas besoin de porter de masques à l’école.

« Les étudiants bénéficient de l’apprentissage en personne, et le retour en toute sécurité à l’enseignement en personne à l’automne 2021 est une priorité », a déclaré un communiqué de presse du CDC.

Lundi, l’American Academy of Pediatrics avait un avis différent et a recommandé que tous les enfants de plus de 2 ans, quels que soient leurs vaccins, devraient porter un masque.

Les cas de coronavirus ont presque triplé aux États-Unis au cours des deux dernières semaines. Selon les scientifiques, la variante delta du virus est plus contagieuse. Une variante lambda a récemment été identifiée dans un hôpital de la région de Houston, mais les experts de la santé ont déclaré qu’elle ne semblait pas aussi contagieuse.

« Je sais que le lambda suscite un grand intérêt, mais je pense que les gens doivent vraiment se concentrer sur le delta », a déclaré le Dr S. Wesley Long, directeur médical de la biologie diagnostique de Houston Methodist. « Plus important encore, quelle que soit la variante, notre meilleure défense contre toutes ces variantes est la vaccination. »

Nos données mondiales rapportent que 49,3 % des Américains sont complètement vaccinés. Lors de la mairie, Biden a exhorté les gens à se faire vacciner.

« Nous avons une pandémie pour ceux qui n’ont pas été vaccinés – c’est aussi basique, aussi simple », a déclaré Biden.

Fauci au sénateur Paul :« Vous ne savez pas de quoi vous parlez »

« Un choix difficile n’équivaut pas à une coercition » :Le juge se range du côté de l’Université de l’Indiana dans le défi des étudiants au mandat du vaccin COVID-19

Contributeur : Ryan Miller

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel : agilbert@usatoday.com.