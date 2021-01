Le Royaume-Uni a accéléré le déploiement des vaccinations COVID-19 avec l’ouverture de sept nouveaux centres.

Le Premier ministre Boris Johnson souhaite que le Royaume-Uni vaccine 15 millions de personnes vulnérables d’ici la mi-février.

Des centres de vaccination à grande échelle ont ouvert lundi à Bristol, Manchester, Londres et Newcastle, et d’autres sont prévus dans les mois à venir.

Ils ont été rendus possibles grâce à l’approbation du jab Oxford-AstraZeneca, qui, contrairement à celui de Pfizer, n’a pas besoin d’être maintenu à des températures ultra-basses.

Cela survient alors que le Royaume-Uni lutte contre une résurgence de cas en raison d’une variante plus transmissible du coronavirus.

« C’est un moment très périlleux parce que tout le monde peut sentir que le vaccin arrive », a déclaré Johnson, ajoutant qu’il n’y avait pas de temps pour la complaisance.

« La pire chose maintenant serait pour nous de permettre le succès dans le déploiement du programme de vaccination pour engendrer toute sorte de complaisance dans l’état de la pandémie », a ajouté Johnson.

Il y aura 50 centres de vaccination de masse d’ici la fin du mois, a ajouté Johnson lundi.

En plus de cela, des centaines d’autres services de médecine générale et d’hôpitaux ouvriront également, portant le nombre d’endroits où les personnes peuvent recevoir un vaccin à 1200.

Cela fait partie d’une stratégie de vaccination plus large visant à vacciner la plupart de la population d’ici l’automne, le gouvernement a dit dans un plan de livraison de vaccin de 47 pages.

Environ deux millions de personnes ont déjà été vaccinées depuis le début des vaccinations en décembre.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés d’Europe en raison de la pandémie avec plus de 3 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 81000 décès dus au virus.