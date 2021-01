Vaccin COVID: Moderna jab reçoit le feu vert de l’Agence européenne des médicaments

Le régulateur européen des médicaments a recommandé mercredi d’autoriser un deuxième vaccin contre le coronavirus développé par la société de biotechnologie Moderna.

La Commission européenne doit maintenant approuver le vaccin pour le mettre à la disposition des États membres.

Beaucoup espèrent qu’avec plusieurs vaccins autorisés dans l’UE, ceux qui sont vulnérables à la maladie seront vaccinés plus rapidement.

Les vaccinations ont commencé dans l’UE le 27 décembre après que le bloc a autorisé le vaccin Pfizer / BioNTech.

Comme ce vaccin, le Moderna jab utilise de l’ARN messager (ARNm) pour demander aux cellules de fabriquer la protéine de pointe du coronavirus.

Cela ne rend pas les gens malades, mais leur système immunitaire apprend à reconnaître la protéine et à combattre le virus.

La société a recruté 30 000 participants dans ses essais de phase trois et a annoncé en novembre que le vaccin était efficace à plus de 94%.

« Ce vaccin nous fournit un autre outil pour surmonter l’urgence actuelle », a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’agence européenne dans un communiqué.

« C’est un témoignage des efforts et de l’engagement de toutes les parties impliquées que nous ayons cette deuxième recommandation de vaccin positive juste moins d’un an après la déclaration de la pandémie par l’OMS. »

Les premiers participants à l’étude ont reçu le vaccin en mai 2020, et le vaccin nécessite deux doses administrées à 28 jours d’intervalle.

Le vaccin Moderna est plus facile à manipuler que le vaccin Pfizer car il n’a pas besoin d’être conservé à des températures ultra-congelées.

Il n’y avait pas de problème d’innocuité majeur avec le vaccin, mais les effets secondaires courants comprenaient des douleurs aux bras, de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires.

Les États-Unis ont autorisé la première utilisation du vaccin Moderna en décembre. L’UE a commandé jusqu’à 160 millions de doses de vaccin.

Dans un communiqué, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il y aurait des doses « plus que suffisantes » pour vacciner tous les Européens.

Elle a déclaré: «Avec le vaccin Moderna, le deuxième désormais autorisé dans l’UE, nous aurons 160 millions de doses supplémentaires. Et d’autres vaccins viendront.

« L’Europe a obtenu jusqu’à deux milliards de doses de vaccins potentiels contre le COVID-19. Nous aurons plus qu’assez de vaccins sûrs et efficaces pour protéger tous les Européens. »

En plus de cela, Stella Kyriakides, la commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, a déclaré que l’approbation du nouveau vaccin se résumait à être «tous ensemble et unis».

Elle a déclaré: «C’est pourquoi nous avons négocié le plus vaste portefeuille de vaccins au monde pour tous nos États membres.

« Aujourd’hui, nous autorisons un deuxième vaccin sûr et efficace de Moderna, qui, avec BioNTech-Pfizer, garantira que 460 millions de doses seront déployées à une vitesse croissante dans l’UE, et d’autres viendront. »

L’UE critiquée pour la lenteur du déploiement de la vaccination

Ce deuxième vaccin contre le coronavirus pourrait être autorisé car l’UE est critiquée pour la lenteur de son déploiement.

Le bloc a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech le 21 décembre mais les vaccinations n’ont commencé en Europe qu’à la fin du mois.

De nombreux pays ont été critiqués pour leurs stratégies de vaccination lentes, notamment la France qui n’a vacciné que 516 personnes la première semaine et les Pays-Bas, qui n’ont commencé à vacciner les citoyens que mercredi.

Même l’Allemagne, où plus de 300 000 personnes ont été vaccinées, a également fait l’objet de critiques au niveau national pour son déploiement.

Et avec des doses limitées disponibles, certains pays envisagent maintenant de retarder les deuxièmes doses dans le but de vacciner davantage de personnes.

De nombreux experts ont déclaré que la vaccination d’une grande partie de la population était le seul moyen de mettre fin à la pandémie.